Лиам Хемсворт рискует лишиться статуса завидного холостяка

Тихая яхта, солнечный день, друзья и… блеск на безымянном пальце. Именно эта деталь заставила поклонников Лиама Хемсворта и Габриэллы Брукс заговорить о возможной помолвке пары.

Вечеринка, ставшая поводом для слухов

Всё произошло во время празднования дня рождения Криса Хемсворта, старшего брата Лиама. На борт яхты в прибрежной зоне Австралии 29-летняя модель Габриэлла Брукс прибыла в лёгком лимонно-жёлтом платье и с соломенной сумкой. Но больше всего внимания привлекло не её стильное летнее настроение, а массивное кольцо на безымянном пальце правой руки.

По словам очевидцев, украшение сверкало на солнце и явно выделялось среди аксессуаров девушки. Пара же, как и ожидалось, никаких комментариев по поводу слухов не дала.

История отношений

О романе Лиама и Габриэллы стало известно в конце 2019 года. С тех пор они избегают громких совместных выходов, предпочитая проводить время вместе в более уединённой обстановке. Такая закрытость только подогревает интерес к их отношениям — каждый редкий совместный кадр или появление становится темой для обсуждения в СМИ.

Лиам, которому сейчас 35 лет, уже был женат. В 2018 году он женился на певице Майли Сайрус. Однако их брак продлился всего около полутора лет и завершился громким разводом, сопровождавшимся обсуждением в прессе и соцсетях.