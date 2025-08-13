Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
© commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:46

Лиам Хемсворт рискует лишиться статуса завидного холостяка

Кольцо на безымянном пальце Габриэллы Брукс вызвало слухи о помолвке с Лиамом Хемсвортом

Тихая яхта, солнечный день, друзья и… блеск на безымянном пальце. Именно эта деталь заставила поклонников Лиама Хемсворта и Габриэллы Брукс заговорить о возможной помолвке пары.

Вечеринка, ставшая поводом для слухов

Всё произошло во время празднования дня рождения Криса Хемсворта, старшего брата Лиама. На борт яхты в прибрежной зоне Австралии 29-летняя модель Габриэлла Брукс прибыла в лёгком лимонно-жёлтом платье и с соломенной сумкой. Но больше всего внимания привлекло не её стильное летнее настроение, а массивное кольцо на безымянном пальце правой руки.

По словам очевидцев, украшение сверкало на солнце и явно выделялось среди аксессуаров девушки. Пара же, как и ожидалось, никаких комментариев по поводу слухов не дала.

История отношений

О романе Лиама и Габриэллы стало известно в конце 2019 года. С тех пор они избегают громких совместных выходов, предпочитая проводить время вместе в более уединённой обстановке. Такая закрытость только подогревает интерес к их отношениям — каждый редкий совместный кадр или появление становится темой для обсуждения в СМИ.

Лиам, которому сейчас 35 лет, уже был женат. В 2018 году он женился на певице Майли Сайрус. Однако их брак продлился всего около полутора лет и завершился громким разводом, сопровождавшимся обсуждением в прессе и соцсетях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бейонсе получила первую премию сегодня в 11:59

Бейонсе взяла "Эмми" — но не за музыку: чем поразила жюри певица

Бейонсе впервые в карьере получила премию "Эмми" — и не за музыку. Как певице удалось победить в неожиданной категории и чем удивило её шоу?

Читать полностью » Поклонники заметили кольцо на пальце Валентины Ивановой и заподозрили тайную свадьбу с Тимати сегодня в 9:45

Малышка на руках, блеск на пальце: почему поклонники уверены в свадьбе Тимати и Ивановой

Неожиданная деталь на фото Валентины Ивановой с дочерью от Тимати спровоцировала волну слухов о тайной свадьбе. Но всё ли так очевидно?

Читать полностью » Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов сегодня в 8:39

Голливудская королева уезжает: почему Джоли прощается с особняком мечты

Анджелина Джоли продаёт свой единственный дом в Лос-Анджелесе за 38 млн долларов, что может означать её готовность оставить Голливуд.

Читать полностью » Рэпер Akon заявил о планах провести тур по России сегодня в 7:35

Американский рэпер рвётся в Сибирь: Akon готов к морозам и "безумным фанатам"

После концертов в Сочи и Москве Akon заявил, что хочет отправиться в тур по России и готов выступить даже в Сибири с её "самой сумасшедшей аудиторией".

Читать полностью » Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць в Москве обошлась в 15 миллионов рублей сегодня в 6:30

Свадьба на 15 миллионов: как Деревянко превратил день бракосочетания в шоу года

Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць поразила размахом: миллионы за выкуп невесты, культовая группа и три роскошные локации в один день.

Читать полностью » Якубович отпраздновал юбилей в отеле Белека за 1,5 млн рублей сегодня в 5:25

Белек, солнце и семья: как Якубович отпраздновал свой главный день

Леонид Якубович отметил 80-летие в турецком Gloria Golf Resort. Семья потратила на роскошный отдых 1,5 млн рублей, а поздравил его лично президент.

Читать полностью » Дженнифер Лоуренс была против того, чтобы Эмма Стоун побрилась ради роли в сегодня в 4:20

Подруги спорили, но Дженнифер Лоуренс проиграла: почему Эмма Стоун отказалась от волос ради роли

Эмма Стоун решилась на радикальный шаг ради роли в "Бугонии", хотя Дженнифер Лоуренс была категорически против. Почему актриса всё же побрилась?

Читать полностью » Дэниел Дей-Льюис вернётся в кино в драме сегодня в 3:15

Дэниел Дей-Льюис ушёл из кино на пике славы — и вернулся в фильме, который снял его сын

Этой осенью Дэниел Дей-Льюис вернется на экран в семейной драме «Анемон», снятой его сыном. Премьера состоится в Нью-Йорке.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как отбелить бельё без вреда: простой и эффективный метод с использованием соды
Садоводство

Депутат Чаплин: переделка жилого дома в баню требует согласования с властями
Наука и технологии

Археологи обнаружили следы жизни в Помпеях спустя 400 лет после извержения Везувия
Туризм

Тренды отдыха: глэмпинг, баннинг и монастыринг становятся альтернативой пляжному туру
Спорт и фитнес

Названы три самых популярных добавки для спорта — мнение главы фитнес-сообщества
Питомцы

Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак
Авто и мото

Toyota добавила шесть подушек безопасности во все версии Urban Cruiser Taisor 2026 в Индии
Питомцы

Пять пород собак, чья любовь к человеку не знает границ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru