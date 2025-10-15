Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Scott Murry is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 22:27

Он потерял любовь, но не аппетит к роскоши: как экс-супруг Sia решил вернуть себе звёздную жизнь через суд

Бывший супруг Sia потребовал ежемесячные алименты в 250 тысяч долларов

Американская певица Sia оказалась в центре громкого судебного спора: её бывший супруг требует от артистки 250 тысяч долларов ежемесячно в виде алиментов на собственное содержание. История, которая могла бы показаться сценарием голливудской драмы, стала предметом настоящего процесса, где обсуждаются привычки, уровень жизни и право на роскошь после развода.

Брак, полный контрастов

Звезда, известная своими хитами "Chandelier" и "Elastic Heart", вступила в брак с врачом-рентгенологом Дэниелом Бернардом в декабре 2022 года. Их союз выглядел гармоничным, хотя многие удивлялись — как человек из медицины оказался в мире шоу-бизнеса. Через год, в марте 2024-го, у пары родился сын, однако вскоре певица подала на развод, указав причину: "непримиримые разногласия".

Развод стал не просто личной драмой, а финансовым конфликтом. В судебных документах Бернард утверждает, что был вынужден отказаться от карьеры, чтобы поддерживать совместный проект с супругой. Он настаивает, что "финансово зависел от Сии" и нуждается в средствах, чтобы восстановить профессиональную квалификацию и вернуться в медицину.

"Мне необходима сумма в 250 тысяч долларов ежемесячно, чтобы сохранять роскошный и обеспеченный уровень жизни, к которому я привык в браке", — заявил бывший врач Дэниел Бернард.

По данным суда, за годы совместной жизни пара тратила более 400 тысяч долларов в месяц: путешествия на частных самолётах, проживание в пятизвёздочных отелях, дорогостоящие ужины и персонал из нескольких помощников.

"Нам никогда не приходилось следить за расходами", — написал экс-супруг в обращении к суду.

Сравнение: жизнь в браке и после

Период До развода После развода
Уровень расходов около 400 тыс. $ в месяц запрашивает 250 тыс. $ алиментов
Источник дохода заработок певицы Sia отсутствует, временно без работы
Занятость совместный проект в медицине обучение и восстановление лицензии
Образ жизни путешествия, частные самолёты, персонал сокращение расходов, переезд

Почему дело Сии обсуждают во всём мире

Судебное разбирательство вызвало дискуссию не только среди поклонников певицы, но и среди специалистов по семейному праву. Американские суды часто учитывают привычный уровень жизни супругов при определении алиментов, особенно если один из них отказался от карьеры ради семьи. Однако запрос Бернарда — один из самых крупных в подобных делах за последние годы.

Эксперты отмечают, что даже среди звёзд шоу-бизнеса выплаты такого масштаба встречаются редко. Для сравнения: актриса Келли Кларксон выплачивала экс-мужу около 115 тысяч долларов ежемесячно, а Мэрайя Кэри платила 50 тысяч своему бывшему партнёру.

Как действовать в подобных ситуациях

  1. Фиксировать финансовые договорённости заранее. Брачный контракт остаётся самым надёжным способом защитить активы.

  2. Не бросать профессиональную деятельность. Даже в браке важно сохранять источник собственного дохода.

  3. Документировать участие в семейных проектах. Это может помочь при разделе имущества или определении алиментов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отказаться от профессии ради бизнеса с партнёром.

  • Последствие: потеря независимости и квалификации.

  • Альтернатива: инвестировать совместно, но сохранить собственную карьеру.

  • Ошибка: полностью полагаться на доход супруга.

  • Последствие: финансовая уязвимость при разводе.

  • Альтернатива: создавать личные накопления и страховые подушки.

А что если суд встанет на сторону Бернарда?

Если суд признает требования обоснованными, Sia может обязать ежемесячно выплачивать экс-супругу заявленные 250 тысяч долларов. Это будет один из самых громких прецедентов в Голливуде, который, вероятно, повлияет на брачные стратегии звёздных пар. Однако юристы отмечают, что размер алиментов почти всегда корректируется в зависимости от реальных потребностей и перспектив получателя.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитываются алименты в США?
Суд учитывает доход сторон, продолжительность брака, привычный уровень жизни и потребности детей.

Почему супруг Сии просит алименты на себя, а не на ребёнка?
Это отдельная категория выплат — супружеское содержание, которое полагается при неравных доходах.

Может ли он получить всю сумму, о которой просит?
Редко. Суд, как правило, назначает временные выплаты на адаптацию, а не на пожизненное содержание.

Мифы и правда

  • Миф: алименты всегда выплачивает мужчина.
    Правда: в США выплаты назначают тому, у кого ниже доход, независимо от пола.

  • Миф: уровень жизни после развода должен резко снизиться.
    Правда: суд стремится сохранить прежний стандарт, особенно если есть дети.

  • Миф: богатые звёзды всегда проигрывают суд.
    Правда: многое зависит от доказательств и брачных соглашений.

Интересные факты

  1. Sia известна тем, что долгие годы скрывала лицо на публике, считая анонимность защитой от славы.

  2. В браке с Бернардом она впервые публично показывала личную жизнь, публикуя совместные фото.

  3. Её состояние оценивается примерно в 30 миллионов долларов, что делает судебное решение особенно значимым.

Исторический контекст

Подобные споры нередко сопровождают известных артистов. Бритни Спирс, Мадонна и даже Пол Маккартни проходили через многомиллионные разводы, где ключевым вопросом становилось не имущество, а "уровень привычной жизни". В Голливуде вопрос "кто кому и сколько должен" давно стал частью публичного имиджа.

