Шеф без любви: Ивлев признался, почему отпустил молодую жену и не жалеет

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев впервые прокомментировал расставание со своей второй женой Валерией Куденковой. После того как его бывшая супруга открыто рассказала о разводе, кулинар решил поставить точку в разговорах и сделать короткое, но искреннее заявление в личном блоге.

"Да, мы расстались с Лерой. Но очень позитивно, мы остались очень хорошими друзьями. У нас не только общий ребенок, но и у нас много чего общего. И в жизни такие моменты происходят. Она безумно красивая, самая лучшая жена. Все будет хорошо. Большая просьба, не доставайте глупыми вопросами. Живите в центре своей жизни, чем на окраине чужой. Первый и последний раз рассказал про ту ситуацию, которая существует. Дальше — больше и интереснее", — заявил шеф-повар Константин Ивлев.

Как развивались отношения

Ивлев и Куденкова познакомились несколько лет назад, когда молодой женщине было чуть больше двадцати. Она сразу покорила шефа своей энергией и легкостью, а вскоре стала не только его спутницей, но и активной участницей его проектов. В феврале 2021 года пара официально оформила отношения, а уже весной 2022-го у них родилась дочь Ника.

Разница в возрасте между супругами составляла 18 лет, но, по признанию самого телеведущего, она никогда не мешала им чувствовать себя счастливыми. Долгое время они были неразлучны, вместе появлялись на съемках, гастролях и светских мероприятиях. Однако в 2025 году поклонники обратили внимание, что Валерия перестала сопровождать мужа на публичных событиях. После этого слухи о расставании только усилились.

Ивлев о личной жизни и семье

Константин Ивлев — человек, который всегда открыто говорит о своих чувствах и ошибках. После развода с первой женой Марией он не скрывал, что не сумел выстроить "нормальные человеческие отношения". Их брак продлился 23 года, у пары двое детей — Матвей и Маруся. Тогда расставание сопровождалось громкими заявлениями, и экс-супруга обвиняла шефа в изменах, но он отрицал эти слухи.

Несмотря на сложный развод, Ивлев всегда подчеркивал, что старается быть хорошим отцом. Более того, его дети приняли Валерию Куденкову и не испытывали к ней вражды.

Что изменилось после развода

Развод не стал для шефа ударом — напротив, судя по его публикациям, он решил направить энергию в новые проекты. Телеведущий активно работает над гастрономическими шоу, развивает собственную кулинарную школу и занимается ресторанным бизнесом.

Как сохранить дружбу после развода

История Ивлева и Куденковой — редкий пример спокойного расставания, особенно в мире шоу-бизнеса. Психологи отмечают, что такие ситуации возможны, если обе стороны готовы к диалогу.

Чтобы сохранить уважение после разрыва, важно:

не искать виноватых, а принять ситуацию как естественный этап. поддерживать общение ради детей и общих дел. не делиться личными подробностями в сети — именно это помогает избежать давления со стороны публики.

В этом смысле Ивлев подает пример зрелости и внутреннего равновесия, демонстрируя, что даже развод может быть конструктивным опытом.

Мифы и правда о браках знаменитостей

Миф Правда Известные люди расстаются из-за славы Причины те же, что и у всех: усталость, непонимание, разные цели Молодая жена — гарантия счастья Возраст не спасает, если нет общих ценностей После развода карьера рушится Часто наоборот — энергия направляется на развитие

Интересные факты о Константине Ивлеве

До популярности на телевидении Ивлев работал в ресторанах без громких названий, начинал с должности повара холодного цеха. Он первым в России ввел формат "кулинарного шоу с характером", где профессиональный шеф не только учит, но и спорит с участниками. Помимо ресторанов, Ивлев развивает линию кухонных аксессуаров и посуды, а также выступает с лекциями о гастрономии.

FAQ

Как Константин Ивлев относится к бывшей жене Валерии Куденковой?

Он подчеркивает, что они остались друзьями и сохраняют уважительные отношения ради дочери.

Есть ли у Ивлева новые отношения?

Пока шеф-повар не делился информацией о новой возлюбленной, сосредоточившись на работе.