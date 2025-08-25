Развод Дибровых назвали театром: Кудрявцева раскрыла закулисье семейной драмы

Иногда громкие разводы больше похожи на постановку, чем на реальную семейную драму. Именно так описала историю Полины и Дмитрия Дибровых телеведущая Лера Кудрявцева. По её словам, за внешними заголовками скрывается куда более сложная и противоречивая ситуация, чем может показаться постороннему зрителю.

"Спектакль чистой воды"

В интервью изданию Super Кудрявцева призналась, что хорошо осведомлена о деталях личной жизни пары. Она избегает прямых комментариев о причинах расставания, но прямо называет публичный развод Дибровых "спектаклем чистой воды".

"Скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушел. Но не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это, я считаю, прям зашквар, если мужик себя так ведет", — завила Кудрявцева.

Намёки и новые имена

Телеведущая осторожно указала на возможного нового мужчину в жизни Полины Дибровой. По её словам, речь идёт о бизнесмене Романе Товстике. Он женат на близкой подруге модели Елене и воспитывает шестеро детей. Эта деталь придала ситуации ещё больше драматизма и вызвала волну обсуждений в медиа.