Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Руки касаются обручальных колец на фоне разбитого сердца
Руки касаются обручальных колец на фоне разбитого сердца
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:53

Разбитое сердце на день рождения: как жизнь Дмитрия Позова рухнула в одно мгновение

Дмитрий Позов признался, что лечился от депрессии после развода и смерти отца

Развод, болезни и потеря близкого человека стали для Дмитрия Позова настоящим испытанием. Звезда шоу "Импровизация" впервые откровенно рассказал о том, что произошло в его жизни за последний год. Артист признался, что не справился с навалившимися проблемами и оказался в клинике. Теперь он постепенно возвращается к работе и строит планы на будущее.

Как всё началось

В беседе с блогером Идой Галич комик рассказал, что в начале 2025 года у него умер отец. Это стало первым звеном цепочки тяжёлых событий. Следом пришли депрессия и проблемы в браке. Развод случился неожиданно: в день своего 40-летия Дмитрий узнал, что их отношения с Екатериной подошли к концу.

"Жаль, что это был настолько жестокий урок", — сказала Екатерина Позова.

Для самого артиста решение жены стало шоком. Он верил, что кризис можно преодолеть, если работать над собой, но жизнь распорядилась иначе.

Борьба с депрессией

Позов не скрывает, что погрузился в тяжёлое эмоциональное состояние. Врачи диагностировали депрессию, и он сам решил пройти лечение в психиатрической клинике.

"Я никогда не боялся публичности, никогда не избегал разговоров о своих мыслях, переживаниях и чувствах", — признался артист.

По его словам, этот опыт помог ему честно взглянуть на себя и свои слабости. В реабилитации он пробыл около двух недель, после чего начал возвращаться к привычному ритму.

Семья и дети

В браке с Екатериной Добрачевой артист прожил более десяти лет. У пары двое детей — Савина и Теодор. Дмитрий подчёркивает, что для него родительство остаётся приоритетом: он не представляет, как можно уйти из семьи и забыть о детях.

"Моя задача — делать все, чтобы им было классно", — сказал он.

По его словам, дети восприняли новость о разводе спокойно: родители объяснили, что будут жить отдельно, но любовь к ним останется неизменной.

Сравнение: жизнь "до" и "после"

Период Что происходило Состояние Дмитрия
До 2025 года Успех в шоу "Импровизация", крепкая семья Уверенность, стабильность
Начало 2025 года Болезнь и смерть отца Тяжёлое потрясение
Лето 2025 года Развод в день 40-летия Депрессия, реабилитация
Осень 2025 года Возвращение к работе Постепенное восстановление

Советы шаг за шагом: как справляться с кризисом

  1. Не игнорировать симптомы депрессии и обращаться за помощью к специалистам.

  2. Поддерживать общение с близкими, даже если кажется, что это сложно.

  3. Сохранять родительские обязанности, несмотря на развод или проблемы в браке.

  4. Давать себе время на восстановление, не требовать от себя мгновенного результата.

  5. Использовать творческую или профессиональную деятельность как способ возвращения к жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: замалчивать проблемы.
    Последствие: усугубление депрессии.
    Альтернатива: своевременное обращение в клинику или к психотерапевту.

  • Ошибка: считать, что дети "не заметят" развода.
    Последствие: скрытые переживания у ребёнка.
    Альтернатива: честный разговор в понятной для возраста форме.

  • Ошибка: уходить из жизни детей вместе с разводом.
    Последствие: потеря контакта и доверия.
    Альтернатива: участие в воспитании и активная поддержка.

А что если…

А что если спустя годы Дмитрий и Екатерина решат снова быть вместе? Сам артист не исключает такого сценария. Он допускает, что через 10-15 лет они могут стать близкими друзьями или вновь попробовать построить семью.

FAQ

Как Дмитрий Позов сообщил о разводе?
Он узнал о решении жены в день своего 40-летия, когда Екатерина написала об этом в поздравлении.

Сколько детей у Дмитрия?
У артиста двое детей — дочь Савина и сын Теодор.

Что помогло ему выйти из кризиса?
Лечение в клинике, поддержка детей и возвращение к работе.

Мифы и правда

  • Миф: "Развод всегда разрушает семью для детей".
    Правда: если родители сохраняют участие и любовь, дети адаптируются спокойно.

  • Миф: "Депрессия — это просто плохое настроение".
    Правда: это серьёзное заболевание, требующее лечения.

  • Миф: "Публичным людям нельзя показывать слабость".
    Правда: искренность помогает другим и снижает стигматизацию психических проблем.

Сон и психология

После тяжёлых стрессов именно сон часто страдает первым. Дмитрий отмечал, что бессонница сопровождала его депрессию. Врачи советуют при подобных состояниях соблюдать режим, использовать дыхательные практики и ограничивать гаджеты перед сном.

Три интересных факта

  1. В браке Позовы прожили 13 лет.

  2. Развод совпал с юбилеем артиста.

  3. Дмитрий продолжает выступать в шоу, несмотря на личные трудности.

Исторический контекст

  • 2012 год — брак с Екатериной Добрачевой.

  • 2015 год — рождение дочери Савины.

  • 2019 год — в семье появился сын Теодор.

  • 2025 год — смерть отца, депрессия, развод.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прохор Шаляпин предложил жене обратиться к психиатру после ссоры на Бали вчера в 15:52

Шаляпин устроил разнос на Бали: стул летел, а медовый месяц трещал по швам

На Бали молодожёны Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина устроили ссору на проекте, которую вызвала ревность и недопонимание между супругами.

Читать полностью » Кит Урбан не поддерживал актёрскую карьеру Николь Кидман — People вчера в 14:55

Когда любовь не помогает карьере: почему Николь Кидман осталась без поддержки супруга

Николь Кидман возвращается к кино и сериалам после паузы, вызванной воспитанием детей, несмотря на недостаточную поддержку со стороны мужа.

Читать полностью » Джеймс Кэмерон: фильм вчера в 13:59

Три часа на краю вулкана: новый "Аватар" может перевернуть всю франшизу

Третья часть "Аватара" обещает три часа визуального чуда и новые тайны Пандоры. Но сможет ли фильм оправдать ожидания зрителей?

Читать полностью » Нина Добрев опровергла слухи о романе с Заком Эфроном вчера в 12:56

Эфрон вместо Уайта? Нина Добрев разогрела слухи до предела

После разрыва с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом Нина Добрев оказалась в центре слухов о новом романе. Но правда оказалась иной.

Читать полностью » Элизабет Херли раскрыла, как отказ от алкоголя помогает поддерживать здоровье вчера в 6:46

Тело, как у двадцатилетней: Элизабет Херли раскрыла секрет стройности в 60 лет

Элизабет Херли раскрывает секрет своей стройной фигуры в 60 лет и делится простыми привычками, которые помогают оставаться в форме и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Николь Кидман и Кит Урбан разделят недвижимость на сумму 36 миллионов долларов после развода вчера в 5:38

Империя рушится: как Кидман и Урбан поделят 36 миллионов долларов недвижимости

Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака, а перед юристами стоит задача разделить их многомиллионный портфель недвижимости по всему миру.

Читать полностью » Аарон Файперс вовлёк Чарли Шина и Брэнди Глэнвилл в развод с Дениз Ричардс вчера в 4:33

Алкоголь, измены, разоблачения: развод Дениз Ричардс превратился в публичный скандал

Судебный процесс Дениз Ричардс и Аарона Файперса осложнился вовлечением известных личностей, что делает развод публичным и сложным для обеих сторон.

Читать полностью » Полиция Италии изъяла 21 возможную подделку картин Сальвадора Дали вчера в 3:53

Сюрреализм под подозрением: выставка Дали обернулась скандалом с фальшивками

Итальянская полиция изъяла более 20 подозрительных работ Дали на выставке, что снова подняло вопрос подлинности произведений легендарного художника.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сфинксы Египетского моста в Санкт-Петербурге отправлены на реставрацию до весны 2026 года
Еда

Праздничный пирог сочетает сочные фрукты, нежное тесто и легкую пряность
Еда

Сушёная курица в домашних условиях сохраняет полезные свойства
Авто и мото

Stellantis сообщил о сокращении выпуска Peugeot и DS7 во Франции
Питомцы

Кейт Марголис: рост моды на кане-корсо повторяет историю с крупными породами
Еда

Повар: быстрый шоколадный кекс можно приготовить за 5 минут в кружке
Наука

Университет Осло: иллюзия "расширяющейся дыры" влияет на зрачковые реакции
Дом

Комбинированное освещение визуально увеличивает пространство прихожей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet