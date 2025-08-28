Лариса Долина вмешалась в громкий развод Товстиков: на чьей она стороне

Когда в светской хронике появляются громкие разводы, внимание приковано не только к героям скандала, но и к тем, кто неожиданно встает на их сторону. История Романа и Елены Товстик стала одной из самых обсуждаемых: измена, слухи, знаменитости и даже вмешательство коллег по шоу-бизнесу.

Звезды выбирают сторону

В эпицентре обсуждений оказалась певица Лариса Долина. Она решила поддержать бизнесмена Романа Товстика, несмотря на то, что его обвиняют в романе с Полиной Дибровой. Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Елены Товстик, поделилась подробностями в эфире программы "МАЛАХОВ" на канале "Россия".

"На меня начинают влиять даже через Ларису Долину. Она мне присылает сообщение: "Катя, он такой отличный парень. Нет никакой Полины!”", — рассказала Гордон.

Юрист призналась, что подобная позиция удивляет её не меньше, чем сам ход бракоразводного процесса. По её словам, даже часть известных артистов склонны оправдывать поступки предпринимателя.

Подробности из прошлого

Ведущий Андрей Малахов напомнил момент, который ранее уже попадал в эфир. После начала семейного конфликта Роман вывез из дома жены не только вещи, но и достаточно символичные предметы.

"Поступок, который меня впечатлил — парень с миллиардными оборотами вывозит кофемашину. Главный показатель", — отметил Малахов.

Этот эпизод стал поводом для бурных обсуждений: зрители гадали, что может двигать человеком с крупным бизнесом, если он лично забирает из дома бытовую технику и музыкальный инструмент.

Новая глава в отношениях

Роман Товстик — отец шестерых детей. Брак с Еленой длился 19 лет, и, несмотря на семейные традиции, предприниматель публично сообщил о разводе. На стороне многодетной матери в предстоящих судебных процессах будет стоять адвокат Екатерина Гордон.

Параллельно развиваются и события вокруг Полины Дибровой. По слухам, именно она стала новой избранницей бизнесмена. Недавно стало известно, что сама Полина подала документы на развод со своим мужем Дмитрием Дибровым.