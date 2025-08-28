Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:55

Лариса Долина вмешалась в громкий развод Товстиков: на чьей она стороне

Лариса Долина поддержала Романа Товстика на фоне его развода с Еленой

Когда в светской хронике появляются громкие разводы, внимание приковано не только к героям скандала, но и к тем, кто неожиданно встает на их сторону. История Романа и Елены Товстик стала одной из самых обсуждаемых: измена, слухи, знаменитости и даже вмешательство коллег по шоу-бизнесу.

Звезды выбирают сторону

В эпицентре обсуждений оказалась певица Лариса Долина. Она решила поддержать бизнесмена Романа Товстика, несмотря на то, что его обвиняют в романе с Полиной Дибровой. Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Елены Товстик, поделилась подробностями в эфире программы "МАЛАХОВ" на канале "Россия".

"На меня начинают влиять даже через Ларису Долину. Она мне присылает сообщение: "Катя, он такой отличный парень. Нет никакой Полины!”", — рассказала Гордон.

Юрист призналась, что подобная позиция удивляет её не меньше, чем сам ход бракоразводного процесса. По её словам, даже часть известных артистов склонны оправдывать поступки предпринимателя.

Подробности из прошлого

Ведущий Андрей Малахов напомнил момент, который ранее уже попадал в эфир. После начала семейного конфликта Роман вывез из дома жены не только вещи, но и достаточно символичные предметы.

"Поступок, который меня впечатлил — парень с миллиардными оборотами вывозит кофемашину. Главный показатель", — отметил Малахов.

Этот эпизод стал поводом для бурных обсуждений: зрители гадали, что может двигать человеком с крупным бизнесом, если он лично забирает из дома бытовую технику и музыкальный инструмент.

Новая глава в отношениях

Роман Товстик — отец шестерых детей. Брак с Еленой длился 19 лет, и, несмотря на семейные традиции, предприниматель публично сообщил о разводе. На стороне многодетной матери в предстоящих судебных процессах будет стоять адвокат Екатерина Гордон.

Параллельно развиваются и события вокруг Полины Дибровой. По слухам, именно она стала новой избранницей бизнесмена. Недавно стало известно, что сама Полина подала документы на развод со своим мужем Дмитрием Дибровым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тейлор Свифт вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря подкасту братьев Келси сегодня в 16:10

Подкаст братьев Келси с Свифт установил рекорд, о котором не мечтали даже звёзды YouTube

Тейлор Свифт снова вошла в историю: её появление в подкасте братьев Келси побило мировой рекорд Гиннесса по просмотрам на YouTube.

Читать полностью » Цена дома Иваны Трамп в Манхэттене снизилась с $22,5 млн до $17,9 млн — New York Post сегодня в 7:21

Роскошь, которая никому не нужна: почему особняк Иваны Трамп никто не покупает

Роскошный особняк Иваны Трамп в Нью-Йорке пустует с 2022 года, а его цена за три года упала почти на 10 миллионов долларов. Почему дом не находит хозяина?

Читать полностью » Трэвис Келси выбрал простой вариант помолвки с Тейлор Свифт вместо запланированного торжества сегодня в 6:15

Все ждали шоу, а получилось иначе: подробности помолвки Келси и Свифт

Трэвис Келси хотел сделать предложение Тейлор Свифт "большим событием", но всё оказалось намного интимнее — подробности рассказал его отец.

Читать полностью » В Лондоне строители нашли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой в 1991 году сегодня в 5:05

Послание Дианы в будущее нашли раньше срока: капсула времени удивила находкой

В Лондоне случайно вскрыли капсулу времени принцессы Дианы: компакт-диск Кайли Миноуг, газета о Горбачёве и другие артефакты 90-х годов.

Читать полностью » Жена Бари Алибасова сообщила размер его пенсии и надбавок сегодня в 4:55

Сколько получает Алибасов после ухода из шоу-бизнеса: пенсия удивила поклонников

Жена Бари Алибасова раскрыла размер его пенсии и рассказала, как продюсер оставил шоу-бизнес ради семейного кафе и нового дела с супругой.

Читать полностью » Volvo возродит универсал XC70 в Европе в 2026 году сегодня в 4:01

Классика или будущее? Volvo возвращает модель, которую рано похоронили

Volvo готовит возвращение культового XC70: универсал получит гибридные и электрические версии, запас хода более 600 км и новый уровень безопасности.

Читать полностью » Кэти Перри дала показания в суде Санта-Барбары по делу о доме в Монтесито сегодня в 3:51

Дом за $15 млн превратился в поле боя: почему Кэти Перри никак не выйдет из зала суда

Кэти Перри оказалась в центре громкого судебного процесса: бывший владелец её поместья в Монтесито требует расторгнуть сделку, а певица борется за справедливость.

Читать полностью » Меган Маркл: королевский протокол обязывал носить телесные колготки в любую погоду сегодня в 2:53

Меган Маркл призналась, какой королевский запрет сделал её жизнь невыносимой

Почему Меган Маркл назвала королевский дресс-код "фальшивым" и как строгие правила обернулись для нее личными и карьерными трудностями?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели объяснила, как восстановление пульса связано со здоровьем сердца
Питомцы

Собаки могут заболеть от кошачьих лотков: рекомендации ветеринаров по предотвращению заболеваний
Дом

Полировка и защита дерева: как продлить срок службы мебели в доме и ванной
Питомцы

Как проверить интеллект кота: 4 теста для оценки умственных способностей
Наука и технологии

Учёные обнаружили новую частицу в Средиземном море, подтвердив теорию о тёмной материи
Садоводство

Коррозия каркаса: как нитратные удобрения разрушают металл за 1 год
Красота и здоровье

После 40 лет стоит избегать прямой густой челки и асимметричного каре
Еда

Солёный чизкейк без выпечки на основе гриссини — готовится за 30 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru