Брак рухнул быстрее, чем свадебные цветы завяли: скандал с бас-гитаристом Maroon 5

Всего три месяца — и браку пришёл конец. История бывшего бас-гитариста Maroon 5 Микки Мэддена и его супруги Кэтрин Блэр Боумен завершилась громким разводом, сопровождаемым серьёзными обвинениями.

12 августа 2025 года Кэтрин подала заявление о расторжении брака в суд Лос-Анджелеса, сославшись на непримиримые разногласия. Иск, о котором сообщило издание People, последовал всего через две недели после того, как 46-летний музыкант оказался в центре обвинений в физическом насилии. В судебных документах женщина требует алименты и раздел совместно нажитого имущества. Пара поженилась 6 мая того же года, и совместных детей у них не было.

Подробности обвинений

В своём заявлении о запретительном судебном приказе Кэтрин описала инцидент, произошедший 21 июля. По её словам, Микки удерживал её, бросил на кухонный стол и повалил на пол, когда она попыталась взять телефон. Также в запросе упоминался другой эпизод насилия, который, как утверждает Боумен, произошёл в мае.

Кроме того, в материалах дела содержатся текстовые сообщения, в которых, по утверждению Кэтрин, фигурируют интимные связи музыканта на стороне.

"Микки писал сообщения 18-летним проституткам в нашем свадебном путешествии", — заявила Кэтрин.

Женщина также намекнула на травматичный опыт в подростковом возрасте, связанный с насилием со стороны мужчины старшего возраста.

Реакция музыканта

Микки Мэдден отреагировал на обвинения публичным заявлением.

"Я безмерно сожалею о своих действиях и о том, что я каким-либо образом спровоцировал эти действия, всё это совершенно неприемлемо. Я должен поставить точку в этой истории, это ни в коем случае не может быть оправдано", — ответил музыкант.

Предыстория

Мэдден уже оказывался в центре скандалов: ещё в 2020 году он покинул Maroon 5 после ареста по обвинению в домашнем насилии. Несмотря на уход из группы, его имя продолжало периодически появляться в СМИ в связи с личной жизнью и правовыми проблемами.