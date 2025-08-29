Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Блейк Лайвли
© commons.wikimedia.org by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:48

День рождения Блейк Лайвли без поздравлений мужа: исчезнувшие слова встревожили фанатов

Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году

48-летний Райан Рейнольдс неожиданно заставил фанатов переживать: на этот раз он не поздравил свою супругу Блейк Лайвли с днём рождения в соцсетях. Для миллионов подписчиков это стало тревожным сигналом, ведь актёр каждый год выкладывал тёплые и ироничные посты в честь жены, и их всегда ждали с особым интересом. Но 25 августа, когда Блейк исполнилось 38 лет, страницы Рейнольдса остались без обновлений.

Исчезнувшие слова о любви

Любопытные интернет-детективы заметили ещё один настораживающий момент: актёр удалил пост, посвящённый прошлогоднему дню рождения Лайвли. В августе 2024-го он опубликовал фото с супругой и оставил под ним проникновенные слова.

"Единственное, что безвозвратно принадлежит мне в этом мире — это любовь, благодарность и благоговение, которое я чувствую к этому человеку", — написал Райан.

Для поклонников исчезновение этого послания выглядело как знак возможных перемен в отношениях пары.

Поиски причин

Соцсети тут же заполнили догадки о том, что в браке не всё гладко. Многие вспомнили историю с судебным иском Блейк Лайвли против коллеги по фильму "Все закончится на нас" и режиссёра Джастина Бальдони. Пользователи предполагают, что именно эта история могла стать причиной охлаждения между супругами.

По версии фанатов, Рейнольдс мог болезненно отнестись к близкому общению жены с Джастином — ещё до того, как актриса публично обвинила его в домогательствах. Для сторонних наблюдателей это звено кажется логичным: скандал вокруг фильма и личные переживания Рейнольдса вполне могли наложиться друг на друга.

