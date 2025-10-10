Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джиган
Джиган
© Wikipedia by Алексей Гоманков is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:39

Империя любви трещит по швам: почему развод Джигана и Самойловой может стать шоу года

Александр Хаминский: отсутствие брачного договора усложнит развод Джигана и Самойловой

Развод одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса — рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой — обещает стать долгим и непростым процессом. Отсутствие брачного договора, значительное имущество и четверо детей делают дело крайне сложным с юридической точки зрения.

"Процесс расторжения брака может занять несколько месяцев. Основные споры развернутся вокруг раздела имущества, особенно бизнес-активов и авторских прав, определения места жительства детей и размера алиментов", — сказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, супруги за годы совместной жизни накопили внушительное состояние. В их собственности — дом в Подмосковье, квартира в Москве, несколько автомобилей и бизнес, связанный с брендом одежды Самойловой и музыкальной деятельностью Джигана.

Юрист подчеркнул, что в отсутствие брачного договора разделу подлежит всё совместно нажитое имущество, включая нематериальные активы, что сильно усложнит процесс.

Сравнение: имущественные споры при разводе

Параметр С брачным договором Без брачного договора
Раздел имущества Определяется заранее, споры минимальны Решается через суд
Срок развода Несколько недель Может затянуться на месяцы или годы
Алименты Фиксированы в договоре Рассчитываются судом, до 50% дохода
Конфликты Сводятся к минимуму Часто затрагивают бизнес и авторские права

Советы шаг за шагом

  1. Проверить наличие брачного договора. Если он есть, развод пройдет проще. Если нет — важно заранее собрать документы о доходах и активах.

  2. Оценить имущество. Включая недвижимость, автомобили, ценные бумаги и доли в бизнесе. Для этого стоит привлечь независимого оценщика.

  3. Рассчитать алименты. При наличии детей суд может назначить выплату до половины дохода родителя.

  4. Урегулировать вопрос опеки. Лучше достичь соглашения мирно, чтобы избежать стрессов для детей.

  5. Найти опытного юриста. Семейные дела со значительными активами требуют профессионального сопровождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не оформлять брачный контракт, полагаясь на доверие.
Последствие: при разводе все имущество делится пополам, включая бизнес и авторские права.
Альтернатива: заключить договор с юристом, где четко прописаны доли каждого супруга.

Ошибка: скрывать доходы или активы.
Последствие: суд может признать это попыткой обмана, что ухудшит позицию в процессе.
Альтернатива: подать достоверные сведения — это ускорит рассмотрение дела.

Ошибка: решать вопрос с детьми через СМИ.
Последствие: негативное внимание общественности, стресс для семьи.
Альтернатива: использовать медиацию и консультации психолога.

А что если…

А что если супруги передумают разводиться? Такое возможно — закон позволяет отозвать иск до вынесения решения суда. Если в семье найдется возможность для примирения, дело просто закрывается.

Но чаще всего, когда в процесс вовлечены крупные активы и общественное внимание, вернуть прежние отношения бывает сложно.

FAQ

Сколько могут составить алименты Джигана?
До 50% официального дохода, если дети останутся с матерью.

Как делится бизнес супругов?
Если он был создан в браке и нет договора, доли делятся пополам, даже если компания зарегистрирована на одного.

Можно ли ускорить развод?
Да, если стороны заключат мировое соглашение и договорятся по детям и имуществу до суда.

Кто оплачивает судебные расходы?
Обычно каждая сторона несет свои, но при спорах может быть назначено возмещение затрат одной из сторон.

Мифы и правда

Миф: известные люди могут "откупиться" и не платить алименты.
Правда: закон одинаков для всех, алименты рассчитываются по доходу независимо от статуса.

Миф: если имущество записано на одного, второй ничего не получит.
Правда: суд учитывает совместное приобретение, и доля причитается обоим супругам.

Миф: можно оформить фиктивный брачный договор "задним числом".
Правда: такие документы признаются недействительными.

Исторический контекст

Семейные конфликты в публичных парах — не редкость. Например, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта также тянется годами из-за детей и имущественных вопросов. В России громкие дела часто касаются раздела брендов, недвижимости и прав на контент — то есть того, что трудно оценить в деньгах.

Семья Джигана и Самойловой долгие годы считалась образцовой — совместный бизнес, путешествия, активная жизнь в соцсетях. Но за фасадом идеальной картинки, как и у многих звездных пар, накопились разногласия.

Три интересных факта

  1. В России только около 8% пар заключают брачный договор, хотя он значительно упрощает развод.

  2. Оценка нематериальных активов (брендов, блогов, музыкальных прав) может занимать больше времени, чем раздел недвижимости.

  3. Алименты могут взыскиваться не только деньгами, но и долей в компании или имуществе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп 30 января 2026 года сегодня в 3:54
Возвращение, которого опасались: Мелания Трамп снова в центре внимания — и теперь без Дональда

Новый фильм Amazon MGM Studios обещает показать неизвестную сторону Мелании Трамп — двадцать дней, изменивших её жизнь и политическую сцену США.

Читать полностью » Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле сегодня в 2:49
Как Брэдли Купер учится у Оушена: формула идеального приквела без повторения старого

Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена". Что объединит их героев и почему Warner Bros. делает ставку на ретро-эстетику?

Читать полностью » Миа Маккенна-Брюс сыграет первую жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сегодня в 1:45
Из клуба "Каверн" — прямо в Голливуд: Миа Маккенна-Брюс возвращает эпоху The Beatles

Британская актриса Миа Маккенна-Брюс сыграет Морин Старки в масштабном проекте Сэма Мендеса о The Beatles — режиссёр готовит сразу четыре фильма, одобренных самими битлами.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси перепутал жену Хью Гранта с Гретой Гервиг на концерте вчера в 23:58
Барби встретила не ту женщину: как жених Тейлор Свифт попал в неловкую ситуацию

Во время концерта "The Eras Tour" Трэвис Келси перепутал жену Хью Гранта с Гретой Гервиг и поздравил её с успехом "Барби". История быстро стала вирусной.

Читать полностью » Netflix запустит бесплатные видеоигры на SmartTV с управлением через смартфон вчера в 22:55
Смартфон вместо геймпада: Netflix взорвал рынок развлечений новым ходом

Netflix делает шаг за пределы сериалов и фильмов, превращая телевизор в игровую площадку. Как смартфон станет новым геймпадом — и зачем это нужно стримингу?

Читать полностью » В США создали петицию о депортации Ники Минаж вчера в 19:43
Королева скандала снова на грани: почему против Ники Минаж уже подписывают петицию

Петиция с требованием депортации Ники Минаж стремительно набирает подписи. Почему фанаты разделились и к чему это может привести?

Читать полностью » Сестра Аарона Файперса заявила в суде о насилии над актрисой Дениз Ричардс вчера в 18:34
Голливудская сказка обернулась кошмаром: сестра раскрыла, что происходило за закрытыми дверями брака Дениз Ричардс

Судебное дело Дениз Ричардс обнажило болезненные подробности брака: сестра её бывшего мужа рассказала, что актриса подвергалась насилию.

Читать полностью » Джоди Фостер представила французскую драму вчера в 17:26
Забыла английский ради роли: как Джоди Фостер устроила себе французский детокс

Джоди Фостер вновь удивила публику — она снялась в полностью французском фильме и рассказала, как за три недели вернула забытые языковые навыки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Матвей Сафонов заявил, что рад вернуться в сборную России перед матчами с Ираном и Боливией
Красота и здоровье
Минздрав Кубани: умеренное употребление кофе поддерживает работу сердца и печени
Садоводство
Белокочанная капуста даёт плотные кочаны при правильной рассаде и поливе — Иван Петров
Дом
Эксперты объяснили, какие ошибки на кухне приводят к росту бактерий и неприятному запаху
Дом
Эксперты объяснили, почему книги лучше держать за стеклом без солнечного света
Еда
Какао со сгущёнкой идеален для завтрака или уютного вечера с книгой
Питомцы
Сухой корм снижает риск образования зубного налёта у собак вдвое
Дом
Эксперты рассказали, какие комнатные пальмы подходят для домашнего интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet