Личная жизнь под микроскопом: Дакота Фаннинг призналась в том, чего от неё не ждали
31-летняя актриса Дакота Фаннинг в новом интервью Vanity Fair призналась, что решила попробовать онлайн-знакомства. Ее слова стали неожиданным откровением, ведь артистка обычно держит личную жизнь подальше от публичного обсуждения. В беседе с изданием, куда она пришла вместе с сестрой Эль Фаннинг, Дакота рассказала, что недавно зарегистрировалась в приложении Raya, популярном среди звезд Голливуда.
"Я сделала это ради забавы", — заявила актриса Дакота Фаннинг.
Сестра Эль не удержалась от шутки.
"Возможно, мой муж тоже там сидит", — пошутила актриса Эль Фаннинг.
На что Дакота мгновенно отреагировала.
"Могу подтвердить, что его там нет!", — заключила актриса Дакота Фаннинг.
По признанию Дакоты, знакомых коллег по кино она в приложении пока не встретила. Однако известно, что Raya пользуются многие селебрити — среди них Тэрон Эджертон и Лили Аллен.
Личная жизнь Дакоты: что было раньше
Несмотря на то что актриса редко комментирует свои отношения, пресса не раз приписывала ей романы. С 2018 года она, по слухам, встречалась с исследователем Генри Фраем, но ни он, ни она официально не подтверждали эти разговоры. Еще раньше, в 2013–2016 годах, Дакота встречалась с моделью Джейми Страчаном.
Для поклонников звезды стало неожиданностью, что актриса решила попробовать знакомства в приложении, ведь долгое время она демонстрировала стремление к приватности.
А что если…
А что если Дакота действительно встретит в приложении будущего партнера? В мире кино такие истории не редкость: многие знаменитости признавались, что начинали отношения онлайн. Но не исключено, что для актрисы это скорее способ развлечься и расширить круг общения.
Плюсы и минусы знакомств в приложениях
|Плюсы
|Минусы
|Расширение круга общения
|Риск фейковых аккаунтов
|Экономия времени
|Низкий уровень доверия
|Возможность фильтрации по интересам
|Возможность обмана
|Подходит для занятых людей
|Не всегда приводит к серьезным отношениям
Мифы и правда
-
Миф: в приложениях все ищут только несерьезные отношения.
Правда: многие находят долгосрочных партнеров.
-
Миф: приложения работают только для молодежи.
Правда: аудитория старше 30 лет активно растет.
-
Миф: селебрити не пользуются приложениями.
Правда: примеры Дакоты Фаннинг и других звезд это опровергают.
3 интересных факта
-
Приложение Raya появилось в 2015 году и с самого начала позиционировалось как "элитный клуб знакомств".
-
Среди пользователей числились не только актеры, но и топ-менеджеры крупных компаний.
-
За нарушение приватности в Raya можно получить пожизненный бан, даже за один скриншот.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru