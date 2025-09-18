Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:42

Личная жизнь под микроскопом: Дакота Фаннинг призналась в том, чего от неё не ждали

Дакота Фаннинг рассказала Vanity Fair, что зарегистрировалась в приложении знакомств Raya

31-летняя актриса Дакота Фаннинг в новом интервью Vanity Fair призналась, что решила попробовать онлайн-знакомства. Ее слова стали неожиданным откровением, ведь артистка обычно держит личную жизнь подальше от публичного обсуждения. В беседе с изданием, куда она пришла вместе с сестрой Эль Фаннинг, Дакота рассказала, что недавно зарегистрировалась в приложении Raya, популярном среди звезд Голливуда.

"Я сделала это ради забавы", — заявила актриса Дакота Фаннинг.

Сестра Эль не удержалась от шутки.

"Возможно, мой муж тоже там сидит", — пошутила актриса Эль Фаннинг.

На что Дакота мгновенно отреагировала.

"Могу подтвердить, что его там нет!", — заключила актриса Дакота Фаннинг.

По признанию Дакоты, знакомых коллег по кино она в приложении пока не встретила. Однако известно, что Raya пользуются многие селебрити — среди них Тэрон Эджертон и Лили Аллен.

Личная жизнь Дакоты: что было раньше

Несмотря на то что актриса редко комментирует свои отношения, пресса не раз приписывала ей романы. С 2018 года она, по слухам, встречалась с исследователем Генри Фраем, но ни он, ни она официально не подтверждали эти разговоры. Еще раньше, в 2013–2016 годах, Дакота встречалась с моделью Джейми Страчаном.

Для поклонников звезды стало неожиданностью, что актриса решила попробовать знакомства в приложении, ведь долгое время она демонстрировала стремление к приватности.

А что если…

А что если Дакота действительно встретит в приложении будущего партнера? В мире кино такие истории не редкость: многие знаменитости признавались, что начинали отношения онлайн. Но не исключено, что для актрисы это скорее способ развлечься и расширить круг общения.

Плюсы и минусы знакомств в приложениях

Плюсы Минусы
Расширение круга общения Риск фейковых аккаунтов
Экономия времени Низкий уровень доверия
Возможность фильтрации по интересам Возможность обмана
Подходит для занятых людей Не всегда приводит к серьезным отношениям

Мифы и правда

  • Миф: в приложениях все ищут только несерьезные отношения.
    Правда: многие находят долгосрочных партнеров.

  • Миф: приложения работают только для молодежи.
    Правда: аудитория старше 30 лет активно растет.

  • Миф: селебрити не пользуются приложениями.
    Правда: примеры Дакоты Фаннинг и других звезд это опровергают.

3 интересных факта

  1. Приложение Raya появилось в 2015 году и с самого начала позиционировалось как "элитный клуб знакомств".

  2. Среди пользователей числились не только актеры, но и топ-менеджеры крупных компаний.

  3. За нарушение приватности в Raya можно получить пожизненный бан, даже за один скриншот.

