Кайя Гербер
Кайя Гербер
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:05

Дочь Кроуфорд шокировала Голливуд: Кайя Гербер открыла тайну личного счастья

Кайя Гербер впервые рассказала о романе с актёром Льюисом Пуллманом

Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, впервые откровенно рассказала о своих отношениях с актером Льюисом Пуллманом. Звездная пара долгое время оставалась в тени, однако теперь 23-летняя модель призналась, что именно эти отношения подарили ей ощущение спокойствия и внутреннего восстановления.

История началась с дружбы, но постепенно переросла в роман, о котором теперь говорят все голливудские СМИ. Гербер стала гостьей подкаста своего близкого друга Джейка Шейна, где неожиданно поделилась личными деталями и призналась, что нынешний союз изменил её представления о любви.

Первое признание Кайи

"Мне кажется, Льюис так хорошо о тебе заботится, понимаешь, о чём я? Он из тех, кто пишет: 'Я не злюсь на тебя'", — сказал блогер Джейк Шейн.

Кайя улыбнулась и согласилась, вспомнив поездку в Портленд, где представила бойфренда своим друзьям.

"Он был нашим общим парнем. Он так сильно любит тебя и Уилла", — отметила Кайя Гербер.

Позже модель добавила, что именно в этих отношениях почувствовала исцеление.

"Я в каком-то смысле исцелилась в этих отношениях. Мне кажется, если есть возможность встречаться с другом, делайте это, потому что так гораздо лучше", — заключила Кайя Гербер.

Как зародился роман

Официально о романе стало известно только в январе 2025 года, когда в сети появились первые слухи. До этого Кайя не комментировала личную жизнь, предпочитая сосредоточиться на модельной карьере и съемках. Льюис Пуллман, звезда сериала "Уроки химии" и фильма "Громовержцы", также хранил молчание. Однако совместные появления на мероприятиях и редкие фотографии в социальных сетях постепенно подтвердили догадки поклонников.

Советы шаг за шагом: как строить отношения по примеру Кайи

  1. Начинайте с дружбы — это основа доверия.

  2. Делитесь кругом общения, как сделала Кайя, познакомив Льюиса с друзьями.

  3. Поддерживайте уважение в мелочах: простые фразы вроде "я не злюсь" помогают сохранять гармонию.

  4. Давайте партнеру пространство для самореализации — это снижает риск ревности.

  5. Сохраняйте баланс между карьерой и личной жизнью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать отношения только на эмоциях.
    Последствие: конфликты и выгорание.
    Альтернатива: развивать дружбу, прежде чем переходить к романтике.

  • Ошибка: скрывать партнера от друзей.
    Последствие: недоверие и отчуждение.
    Альтернатива: совместные поездки и знакомства, как у Кайи в Портленде.

  • Ошибка: игнорировать мелкие недопонимания.
    Последствие: накопление обид.
    Альтернатива: проговаривать эмоции и показывать уважение, даже в спорах.

А что если…

А что если бы Кайя и Льюис не начали отношения? Вероятно, они так и остались бы близкими друзьями, но вряд ли Кайя смогла бы сказать о внутреннем "исцелении". Этот союз стал для нее не просто романтическим, а терапевтическим опытом.

FAQ

Как выбрать подходящего партнера?
Обратите внимание не только на страсть, но и на то, как человек относится к вам в мелочах.

Сколько стоит публичность отношений для звезд?
Для знаменитостей это цена свободы: их союз мгновенно становится предметом обсуждений.

Что лучше — дружба или роман?
Каждый вариант имеет свои плюсы, но пример Кайи показывает, что роман с другом часто устойчивее.

Мифы и правда

  • Миф: дружба мешает романтике.
    Правда: именно дружба часто делает отношения крепкими.

  • Миф: знаменитости не страдают от личных переживаний.
    Правда: их эмоции ничем не отличаются от чувств обычных людей.

  • Миф: публичные признания портят отношения.
    Правда: иногда они лишь укрепляют доверие.

Сон и психология

Психологи отмечают: чувство безопасности в отношениях напрямую влияет на сон. Гармоничные пары, где партнеры доверяют друг другу, реже сталкиваются с бессонницей. Возможно, именно поэтому Кайя и говорит об "исцелении" — спокойный союз позволяет ей полноценно отдыхать.

3 интересных факта

• Льюис Пуллман — сын известного актера Билла Пуллмана.
• Кайя Гербер начинала карьеру в 10 лет, дебютировав на подиуме Versace.
• Их знакомство произошло через общих друзей в Лос-Анджелесе.

Исторический контекст: любовь под прицелом камер

Отношения звезд всегда были объектом внимания прессы. В 90-е годы внимание приковано к браку Синди Кроуфорд и Ричарда Гира, теперь — к ее дочери. Голливуд по-прежнему превращает личное в публичное, но в эпоху соцсетей это стало еще более ярким и быстрым процессом.

