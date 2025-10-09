Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
© commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:31

"Надменная стерва" или влюблённая женщина: как Чехова объяснила свой холодный взгляд

Анфиса Чехова рассказала о сложностях совместной работы с женихом Александром Златопольским

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о трудностях, с которыми сталкивается, когда личная жизнь и работа переплетаются. В откровенном разговоре в эфире шоу "УТРО.ТНТ" она призналась, что совместная работа с возлюбленным, продюсером Александром Златопольским, нередко приводит к спорам и эмоциональному напряжению.

"У нас бывают ссоры перед выходом в свет, перед съемкой, и у меня на лице написано недовольство. Окружающие думают, что я надменная стерва, а мы просто с Сашенькой поссорились", — сказала телеведущая Анфиса Чехова.

Когда любовь и работа идут рядом

Чехова отметила, что не умеет скрывать эмоции. Если в паре возникает конфликт, это сразу отражается на её выражении лица и настроении. По словам артистки, совместные проекты с любимым человеком — испытание не из легких. Они требуют умения отделять личное от рабочего, а это под силу не каждому.

Телеведущая добавила, что привыкла к прямоте и не может "надевать маску" ради камеры. Поэтому даже небольшие разногласия становятся заметны коллегам и зрителям. При этом, несмотря на споры, Анфиса подчеркивает, что отношения с женихом основаны на уважении и взаимопонимании.

Как всё началось

О романе Чеховой и Златопольского стало известно весной 2025 года. Хотя поклонники давно догадывались о связи между ними, официальное подтверждение пара дала не сразу. Ещё с 2024 года они появлялись на мероприятиях вместе, но всячески избегали комментариев о личной жизни.

Только спустя несколько месяцев продюсер решился раскрыть правду. По признанию друзей семьи, отношения между ними развивались стремительно, но при этом оставались искренними и теплыми.

Париж, сюрприз и предложение

Летом того же года Анфиса призналась, что жених сделал ей неожиданное предложение. 24 августа Златопольский организовал для неё тайное путешествие — актрису посадили в самолёт, не раскрывая пункт назначения. Уже во время посадки Анфиса узнала, что они летят во Францию.

Этот романтический поступок стал для неё настоящим шоком. 26 августа, находясь в Париже, пара официально объявила о помолвке. Златопольский сделал предложение на фоне знаменитых видов города любви, и Чехова, не скрывая эмоций, сказала "да".

Как сохранить отношения, если вы работаете вместе

  1. Установить чёткие границы между работой и личным временем.

  2. Не обсуждать служебные вопросы дома.

  3. Учиться слушать партнёра, а не только доказывать свою правоту.

  4. Делать паузы — короткий отдых или путешествие помогает сбросить напряжение.

  5. Поддерживать друг друга, особенно в стрессовых ситуациях.

Психологи считают, что совместная работа может укрепить отношения, если пара умеет разделять роли и не соревнуется за лидерство.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обсуждать конфликт прямо на съемочной площадке.
    Последствие: падает профессионализм, портится атмосфера.
    Альтернатива: отложить разговор до конца дня и обсудить всё спокойно.

  • Ошибка: скрывать эмоции под маской.
    Последствие: накапливается раздражение.
    Альтернатива: говорить открыто, но мягко.

  • Ошибка: смешивать роли — коллега и партнёр.
    Последствие: ревность и контроль.
    Альтернатива: доверие и уважение к профессионализму друг друга.

А что если работа разрушает любовь?

Не каждая пара выдерживает постоянное общение на работе. Если совместные проекты становятся источником стресса, психологи советуют временно взять паузу. Иногда достаточно пары недель раздельных дел, чтобы отношения снова наполнились теплом и интересом.

Некоторые знаменитости, например, сознательно отказываются от совместных съёмок, чтобы не смешивать роли. Чехова же предпочла не уходить от трудностей, а научиться справляться с ними.

FAQ

Как Анфиса Чехова познакомилась с Александром Златопольским?
Они встретились на одном из съёмочных проектов, где Златопольский был продюсером. Сначала это было деловое общение, но со временем возникли чувства.

Где произошло предложение?
В Париже. Александр устроил для Анфисы сюрприз — она узнала о путешествии только в самолёте.

Мифы и правда

  • Миф: знаменитостям проще сохранять отношения.
    Правда: публичность, наоборот, усиливает давление.

  • Миф: ссоры на работе — признак проблем.
    Правда: они неизбежны, если люди близки и открыты.

  • Миф: сильные женщины не нуждаются в поддержке.
    Правда: даже уверенные в себе личности ценят заботу и внимание.

Сон и психология

Совместная работа часто нарушает личные ритмы. Психологи отмечают, что партнёры, работающие вместе, чаще жалуются на бессонницу и хронический стресс. Чтобы избежать этого, важно соблюдать режим сна и не обсуждать рабочие темы перед сном.

Хорошая практика — вечерние прогулки без телефонов или медитация перед сном. Чехова, по её словам, часто использует дыхательные практики и йогу для расслабления.

3 интересных факта о паре

• Александр Златопольский ранее сотрудничал с известными музыкальными проектами и телешоу.
• Анфиса Чехова не раз признавалась, что считает юмор главным секретом долгих отношений.

Исторический контекст

Анфиса Чехова — одна из самых ярких телеведущих 2000-х, ставшая известной благодаря программе "Секс с Анфисой Чеховой". С тех пор она сменила имидж, стала продюсером и мотивационным спикером, развивает проекты в области психологии и саморазвития. Александр Златопольский — опытный медиаменеджер, участвовавший в создании множества популярных телепрограмм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Гордон объяснил, почему не отказался от американского гражданства сегодня в 3:44
Уехать можно, выйти нельзя: Гордон объяснил, почему гражданство США стало ловушкой

Александр Гордон рассказал, почему не стал отказываться от американского гражданства. Оказалось, дело не в ностальгии, а в неожиданно дорогой цене выхода.

Читать полностью » В Петербурге планируют создать сквер имени Алексея Балабанова на Васильевском острове сегодня в 2:37
Город, где жил "Брат": как Петербург готовится увековечить Балабанова в новом сквере

На Васильевском острове хотят создать сквер имени Алексея Балабанова. Почему выбрали именно это место и как оно может изменить городской пейзаж — в нашем материале.

Читать полностью » Скончался театровед Алексей Бартошевич — крупнейший российский шекспировед сегодня в 1:32
Он прожил жизнь, как спектакль без антрактов: Россия прощается с главным шекспироведом страны

Он знал Шекспира лучше, чем кто-либо в стране, и умел говорить о нём просто. История Алексея Бартошевича — человека, который сделал театр частью культурной памяти России.

Читать полностью » Condé Nast официально отказался от использования натурального меха во всех изданиях сегодня в 0:14
Меховая империя рухнула под крики толпы: как активисты дожали Condé Nast

Condé Nast навсегда отказался от натурального меха. Это решение изменит не только журнальные страницы, но и саму философию моды.

Читать полностью » Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в новом проекте Сэма Мендеса о The Beatles вчера в 23:58
Она между ними стояла: Сирша Ронан перевоплотится в женщину, изменившую историю группы The Beatles

Сэму Мендесу удалось объединить звёздный актёрский состав и одобрение семей The Beatles для создания четырёх фильмов о легендарной группе.

Читать полностью » Мэттью Перри посещал встречи анонимных алкоголиков в доме семьи Осборнов перед смертью вчера в 21:18
Когда рок и комедия плачут вместе: дом Оззи Осборна стал последним убежищем Мэттью Перри

Мэттью Перри и Оззи Осборн встретились не на сцене, а в доме, где лечат души. Их истории — о боли, надежде и попытках вырваться из плена зависимости.

Читать полностью » Франсия Райса прокомментировала, что не была приглашена на свадьбу Селены Гомес — Daily Mail вчера в 20:59
Дар жизни обернулся тенью: почему донор Селены Гомес осталась за дверью её счастья

Селена Гомес не пригласила на свадьбу девушку, подарившую ей почку. Почему певица приняла такое решение и как к этому отнеслась сама донорка?

Читать полностью » NBC и Джимми Фэллон готовят телевизионную версию игры Wordle вчера в 19:44
Джимми Фэллон вытаскивает слова на экраны: как интернет-головоломка Wordle превратится в телевизионное шоу

Джимми Фэллон запускает телевизионное шоу по мотивам Wordle — знаменитой игры, покорившей миллионы. Что ждёт зрителей в новой версии головоломки?

Читать полностью »

Новости
Еда
Малосольная селёдка в домашних условиях получается нежной
Спорт и фитнес
Врач Эдуард Безуглов назвал привычки, которые продлевают жизнь и сохраняют энергию
Дом
Эксперты рассказали, как устроить вертикальное озеленение в квартире своими руками
Питомцы
Исследования показывают: волки нападают на кабанов только стаей и выбирают слабых особей
ДФО
Булочка пянсе из Владивостока признана уникальным культурным явлением порталом Worldkings
Красота и здоровье
Офтальмолог Наталья Гинкель: катаракта всё чаще развивается у пациентов после 55 лет
Технологии
Стартап Allium Engineering разработал арматуру с нержавеющим слоем для защиты мостов от коррозии
Авто и мото
"Автостат": сентябрь стал рекордным месяцем по числу автодебютов в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet