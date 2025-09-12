Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:13

Из телеведущей в миллиардеры: состояние Высоцкой, о котором никто не догадывался

Состояние Юлии Высоцкой оценили в 140 млрд рублей — данные Telegram-канала "Звездач"

Юлия Высоцкая давно известна не только как актриса и телеведущая, но и как успешная бизнес-леди. Помимо проектов в кино и на телевидении, она сумела выстроить внушительную империю в аптечной сфере, что принесло ей состояние, которое оценивают примерно в 140 миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач".

Аптечный бизнес как основа состояния

По данным источников, доходы Высоцкой во многом связаны с ее долями в десятках предприятий. В общей сложности речь идет о 54 компаниях, среди которых — известные аптечные сети "Планета здоровья" и "Монастырев". Масштабы этих проектов позволяют ей получать стабильный доход, значительно превышающий прибыль от творческой деятельности.

Кулинарные проекты

Однако аптечный бизнес — не единственное направление. Высоцкая успешно развивает кулинарную сферу: выпускает авторское шоу, создает и продвигает продукты для правильного питания, запускает сервисы доставки еды и проводит тренинги. За один только 2024 год доход от этих проектов превысил 422 миллиона рублей. Для сравнения, это сопоставимо с годовым оборотом среднего ресторанного холдинга.

Семейное партнерство

Часть доходов актрисе приносят и компании ее супруга, знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Ему уже 88 лет, однако он продолжает активно работать, а некоторые проекты Высоцкая разделяет с ним, получая долю прибыли. Это семейное партнерство укрепляет бизнес-основу семьи и позволяет им удерживать влияние сразу в нескольких сферах.

Инвестиции в роскошь

Заработанные средства Юлия Высоцкая вкладывает в недвижимость и автомобили. У нее есть загородный особняк стоимостью около 349 миллионов рублей, квартира в Москве за 28 миллионов, а также несколько автомобилей премиум-класса. Такой подход говорит не только о любви к комфорту, но и о стремлении инвестировать в стабильные активы.

Личная жизнь и семья

История любви Высоцкой и Кончаловского началась в 1996 году. Два года спустя они поженились, а в 2019-м обвенчались. У пары двое детей. Дочь Мария, родившаяся в 1999 году, в 2013-м попала в тяжелое ДТП и с тех пор находится в коме. Сын Пётр, появившийся на свет в 2003 году, выбрал для себя профессию архитектора, не пойдя по пути родителей.

