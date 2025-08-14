Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брэд Питт
Брэд Питт
© commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:03

Голливуд под ударом: как банда подростков обчищала дома знаменитостей

В Лос-Анджелесе арестованы подростки, ограбившие особняк Брэда Питта и дома других знаменитостей

Казалось бы, у богатых и знаменитых есть всё: роскошные особняки, охрана, современные системы безопасности. Но на деле даже самые звёздные дома становятся лёгкой добычей для дерзких преступников.

Недавний случай в Лос-Анджелесе потряс Голливуд: четверо подростков оказались в центре громкого дела о серии краж со взломом. Их жертвами стали известные актёры и профессиональные спортсмены, включая Брэда Питта. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Дерзкая группа под прицелом

По данным начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, задержанные — члены уличной банды. Двое из них уже достигли совершеннолетия (по 18 лет), ещё одному 17, а младшему — всего 16 лет. За подозреваемыми вели наблюдение на протяжении недели, после чего задержали.

Обыски в их домах раскрыли впечатляющий "трофейный" список: от дорогой техники до дизайнерских аксессуаров. Всё это, по версии следствия, было похищено во время ночных налётов.

Звёздные дома под угрозой

Полиция не раскрывает полный список пострадавших, однако известно, что среди них — актриса Николь Кидман и её супруг, музыкант Кит Урбан, питчер команды LA Dodgers Ёсинобу Ямамото и экс-форвард LA Football Club Оливье Жиру.

"Знаменитости более уязвимы, потому что мероприятия с их участием часто анонсируются в интернете", — пояснил Макдоннелл.

По его словам, воры становятся всё изобретательнее: они маскируют камеры наблюдения в клумбах или на соседних улицах, чтобы изучить привычки потенциальных жертв. Более того, в ход идут глушилки Wi-Fi, которые блокируют сигнал домашних систем безопасности, отключая уведомления для хозяев и полиции.

Налёт на особняк Питта

Самое громкое преступление банды произошло в конце июня. Подростки перелезли через забор трёхспального особняка Брэда Питта у подножия легендарного Голливудского знака. Проникнув в дом через окно, они быстро обыскали помещения и скрылись с добычей.

В этот момент владелец находился в Лондоне, где участвовал в промо-туре фильма "F1". Благодаря пустому дому и отсутствию свидетелей налёт прошёл без помех.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продюсер Дзюник: гонорар Валерия Леонтьева за частный концерт достигает 4 млн рублей сегодня в 6:28

Пенсия без паузы: как Валерий Леонтьев превратил редкие выступления в золотую жилу

Леонтьев завершил гастроли, но продолжает выходить на сцену. Почему редкие концерты приносят артисту миллионы и где он сегодня выступает?

Читать полностью » Мать Тимати присутствовала при родах и перерезала пуповину внучки Эммы сегодня в 5:23

Пуповина, которая разделила интернет: жест матери Тимати вызвал бурю споров

Мать Тимати оказалась в центре споров после того, как она перерезала пуповину своей внучке.

Читать полностью » Daily Mail: Оливия Родриго появилась с кольцом за $55 тысяч на безымянном пальце сегодня в 4:15

Прогулка без макияжа, но с блеском в глазах: что заметили фанаты Оливии Родриго

Появление с бриллиантовым кольцом и прогулка за руку с Луи Партриджем подогрели слухи о возможной помолвке Оливии Родриго.

Читать полностью » Леонардо Ди Каприо назвал отказ от роли в сегодня в 3:08

Лео сказал "нет" фильму, о котором мечтали другие актёры — и теперь жалеет

Леонардо Ди Каприо спустя десятилетия рассказывает, о каком решении в карьере жалеет больше всего — и как один выбор изменил его жизнь.

Читать полностью » Японский поп-идол Кэнсин Камимура признан виновным в непристойном поведении сегодня в 2:09

От сцены до скамьи подсудимых: как японский поп-идол превратил концертный тур в судебный процесс

В Гонконге вынесли приговор японскому поп-идолу Кэнсину Камимуре, обвинённому в домогательствах к переводчице. Что произошло на самом деле?

Читать полностью » Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини сегодня в 1:05

От джинсов до скандала: что случилось с продажами American Eagle после скандала

Скандал вокруг рекламы American Eagle с Сидни Суини привёл к падению трафика в магазинах, но аналитики считают, что не всё так однозначно.

Читать полностью » Автор хита сегодня в 0:06

Вирусный трек стал лишь началом: группа "Бонд с кнопкой" готовится к большой экспансии

Автор хита "Кухни" оформляет бренд "Бонд с кнопкой" и получает право выпускать всё — от ноутбуков до одежды. Что он планирует на самом деле?

Читать полностью » Энтони Старр официально простился с ролью Хоумлендера в вчера в 23:40

Когда супергерой снимает плащ: что скрывает прощание Энтони Старра с "Пацанами"

Энтони Старр простился с ролью Хоумлендера в "Пацанах" и назвал проект вершиной своей карьеры. Финал близко, а фанатов ждёт ещё один сюрприз.

Читать полностью »

Новости
Еда

Повар рекомендует рецепт турецкого мокрого шоколадного кекса с какао
Туризм

Камчатка: Почему вертолётные туры стоимостью 95 000₽ не пугают туристов в 2025
Красота и здоровье

Менингококковая инфекция: число заболевших выросло вдвое – как защитить себя и близких
Садоводство

Почему стоит отказаться от перекопки: секреты здоровой почвы и высокого урожая
Садоводство

Джибойя, антуриум и спатифиллум — растения, которым нужен рассеянный свет
Красота и здоровье

Кардиолог назвал боли и снижение выносливости признаками ишемии
Питомцы

Исследование: оптимальное количество домашних питомцев в квартире — не более 3-5 особей
Питомцы

Ветеринары предупредили о рисках прогулок детей с собаками без присмотра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru