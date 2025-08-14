Голливуд под ударом: как банда подростков обчищала дома знаменитостей

Казалось бы, у богатых и знаменитых есть всё: роскошные особняки, охрана, современные системы безопасности. Но на деле даже самые звёздные дома становятся лёгкой добычей для дерзких преступников.

Недавний случай в Лос-Анджелесе потряс Голливуд: четверо подростков оказались в центре громкого дела о серии краж со взломом. Их жертвами стали известные актёры и профессиональные спортсмены, включая Брэда Питта. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Дерзкая группа под прицелом

По данным начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, задержанные — члены уличной банды. Двое из них уже достигли совершеннолетия (по 18 лет), ещё одному 17, а младшему — всего 16 лет. За подозреваемыми вели наблюдение на протяжении недели, после чего задержали.

Обыски в их домах раскрыли впечатляющий "трофейный" список: от дорогой техники до дизайнерских аксессуаров. Всё это, по версии следствия, было похищено во время ночных налётов.

Звёздные дома под угрозой

Полиция не раскрывает полный список пострадавших, однако известно, что среди них — актриса Николь Кидман и её супруг, музыкант Кит Урбан, питчер команды LA Dodgers Ёсинобу Ямамото и экс-форвард LA Football Club Оливье Жиру.

"Знаменитости более уязвимы, потому что мероприятия с их участием часто анонсируются в интернете", — пояснил Макдоннелл.

По его словам, воры становятся всё изобретательнее: они маскируют камеры наблюдения в клумбах или на соседних улицах, чтобы изучить привычки потенциальных жертв. Более того, в ход идут глушилки Wi-Fi, которые блокируют сигнал домашних систем безопасности, отключая уведомления для хозяев и полиции.

Налёт на особняк Питта

Самое громкое преступление банды произошло в конце июня. Подростки перелезли через забор трёхспального особняка Брэда Питта у подножия легендарного Голливудского знака. Проникнув в дом через окно, они быстро обыскали помещения и скрылись с добычей.

В этот момент владелец находился в Лондоне, где участвовал в промо-туре фильма "F1". Благодаря пустому дому и отсутствию свидетелей налёт прошёл без помех.