Как в сериале без финала: Элорди снова расстался — и на этот раз без продолжения

Похоже, у Джейкоба Элорди и Оливии Джейд Джаннулли поставлена окончательная точка. После того как летом пара объявила о расставании, а осенью попыталась вернуть отношения, источник издания People сообщил: "всё полностью кончено. Они не собираются снова быть вместе". Так завершилась история, начавшаяся в 2021 году и несколько раз прерывавшаяся.

Как всё начиналось

Знакомство Джейкоба и Оливии произошло вскоре после выхода актёра из отношений с моделью Кайей Гербер. Тогда в СМИ появлялись первые снимки пары во время прогулок и совместных поездок. Они старались держать личную жизнь подальше от камер, но внимание прессы не ослабевало. Несколько лет подряд их отношения были похожи на маятник — то бурное воссоединение, то молчаливое расставание.

В августе этого года пара вновь решила взять паузу. Однако уже через месяц поклонники заметили их вместе на Международном кинофестивале в Торонто. Элорди представлял там фильм "Франкенштейн", а Джаннулли сопровождала его на красной дорожке. Тогда многие решили, что роман возобновился — актер нежно помогал девушке подняться по лестнице, поддерживая подол её платья. Но спустя всего пару недель стало ясно, что попытка вернуть прошлое не удалась.

Почему отношения не выдержали испытания

По словам источника People, на этот раз расставание прошло без драмы и взаимных обвинений. Оливия, по его словам, "нормально относится к разрыву с Джейкобом" и больше переживает из-за того, что происходит в её семье. В начале октября стало известно, что её родители — актриса Лори Лафлин и дизайнер Моссимо Джаннулли — расстались после 28 лет брака. Этот новостной фон, по всей видимости, сильно повлиял на эмоциональное состояние девушки.

Элорди же в последнее время полностью погружён в карьеру. После успеха фильмов "Эйфория" и "Сальвадор Дали" актёр всё чаще появляется на престижных фестивалях и работает над международными проектами. График съёмок и постоянные переезды, по словам друзей актёра, сделали отношения на расстоянии практически невозможными.

Таблица сравнения: прошлые отношения Джейкоба

Партнёр Период отношений Особенности Итог Кайя Гербер 2020-2021 Публичная пара, активно появлялись на мероприятиях Расставание из-за плотных графиков Оливия Джейд Джаннулли 2021-2025 Непостоянные отношения, редкие публичные выходы Окончательный разрыв

Дайте себе время - не стоит сразу искать замену. Эмоциональная пауза помогает понять, чего вы хотите дальше. Избегайте общения в первые недели - даже без ссор контакт может вызвать старые чувства. Перенаправьте энергию - спорт, творчество, путешествия или работа помогут отвлечься. Не следите за бывшим - удалите уведомления, ограничьте соцсети. Поговорите с близкими - поддержка друзей часто помогает быстрее восстановить внутреннее равновесие.

Ошибка: сохранять иллюзию, что всё можно вернуть, если просто "попробовать ещё раз".

Последствие: эмоциональное выгорание и чувство вины.

Альтернатива: принять, что отношения завершены, и направить внимание на самореализацию.

А что если…

Если бы Элорди и Джаннулли не пытались возобновить отношения, возможно, расставание было бы менее болезненным. Однако для многих людей естественно стремление дать шанс прошлому. Иногда это действительно помогает понять, что чувства ушли окончательно.

Плюсы Минусы Поддержка фанатов и интерес СМИ Давление извне и постоянные слухи Совместные контракты и пиар Отсутствие личного пространства Эффектная публичность Трудности с искренностью и доверием

FAQ

Как знаменитости скрывают личную жизнь от папарацци?

Обычно используют частные локации, арендуют загородные дома и путешествуют инкогнито. Но полностью избежать внимания невозможно.

Сколько длились отношения Джейкоба и Оливии?

С 2021 по 2025 год, с несколькими перерывами и попытками примирения.

Почему они расстались окончательно?

Источники утверждают, что причиной стали личные обстоятельства и несовпадение жизненных приоритетов.

Что сейчас известно о Джейкобе Элорди?

Он активно снимается и участвует в фестивалях. Ближайшая премьера — фильм "Франкенштейн", представленный в Торонто.

Как Оливия Джейд справляется с разрывом?

По данным People, спокойно. Её внимание сейчас сосредоточено на семье и собственных проектах.

Мифы и правда

Миф: знаменитости легко переживают расставания.

Правда: публичность делает процесс тяжелее — каждое движение обсуждается в сети.

Миф: возобновление романа всегда спасает отношения.

Правда: чаще это лишь попытка закрыть эмоциональный гештальт.

Миф: звёздные пары живут без проблем.

Правда: расписания, перелёты и внимание прессы осложняют быт даже крепких союзов.

Три интересных факта

Оливия Джейд прославилась как блогер, ещё до того как её родители оказались в центре громкого университетского скандала. Джейкоб Элорди стал известен после выхода подростковой драмы "Поцелуйная будка". Их первое расставание совпало с началом работы актёра над сериалом "Эйфория", что совпадение многие поклонники считали символичным.

Исторический контекст

История Джейкоба и Оливии — не первая и явно не последняя в Голливуде, когда пара проходит через череду примирений и окончательных точек. Так, похожие сценарии переживали Селена Гомес и Джастин Бибер, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Знаменитости живут под постоянным вниманием публики, где личное нередко становится частью профессионального имиджа.

Но, как и в жизни обычных людей, конец отношений не означает поражения. Это просто завершение одного этапа — и начало другого, где каждый может построить всё по-новому.