Тим Бертон
Тим Бертон
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:50

Готическая сказка завершилась: Тим Бёртон и Моника Беллуччи теперь пойдут разными дорогами

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании — AFP Моника Беллуччи и Тим Бертон подтвердили разрыв отношений в заявлении

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о своём расставании, поставив точку в красивой истории, которая начиналась как редкая встреча на кинофестивале, а продолжилась настоящим романом. Их союз всегда казался необычным и загадочным, ведь он объединял режиссёра с ярко выраженным авторским стилем и актрису, чья харизма покорила зрителей по всему миру.

"С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон приняли решение расстаться", — говорится в сообщении AFP.

История отношений

Их знакомство состоялось ещё в 2006 году в Каннах, где оба находились в центре внимания публики. Тогда Моника и Тим были заняты в других отношениях, и встреча не получила продолжения. Судьба вновь свела их только в 2022 году: Беллуччи вручала Бёртону премию на фестивале "Люмьер" во Франции.

Через год пара решилась на первый совместный выход в свет: в октябре 2023-го они появились на Римском кинофестивале. Бертон приехал, чтобы поддержать Монику на премьере её фильма "Мария Каллас. Воспоминания в письмах". Именно тогда их роман стал очевиден для широкой публики.

Не обошлось и без творческого сотрудничества: Беллуччи сыграла в фильме Бёртона "Битлджус Битлджус", где исполнила роль антагонистки Долорес.

"Что я могу сказать… Я рада, что познакомилась с этим человеком, во-первых. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю, что это за человек, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссёром — начинается ещё одно приключение", — говорила актриса.

Сравнение: прошлые союзы и нынешняя история

Пара Период Особенности Дети
Тим Бертон и Хелена Бонэм-Картер более 10 лет творческий союз, эксцентричность, совместные проекты двое
Моника Беллуччи и Венсан Кассель до 2013 года брак, совместные фильмы, европейский кинематограф две дочери
Тим Бертон и Моника Беллуччи 2022-2025 поздняя любовь, совместная работа, фестивали нет

Советы шаг за шагом: как сохранить уважение после расставания

  1. Сразу обозначить общую позицию и рассказать о решении официально, как это сделали Бертон и Беллуччи.

  2. Избегать резких слов в адрес бывшего партнёра.

  3. Поддерживать баланс между личным и публичным: сохранять частные моменты при себе.

  4. Сосредоточиться на новых проектах — работа помогает пережить перемены.

  5. Не закрывать двери для общения, если отношения строились на взаимном уважении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять расставание без комментариев.
    Последствие: слухи и домыслы.
    Альтернатива: официальное заявление в СМИ.

  • Ошибка: вступать в публичные конфликты.
    Последствие: репутационные потери.
    Альтернатива: выдержанная нейтральность.

  • Ошибка: уходить с головой в замкнутость.
    Последствие: потеря профессиональных возможностей.
    Альтернатива: новые роли, фестивали, проекты.

А что если…

А что если бы их союз продолжился? Вероятно, зрители получили бы ещё больше совместных работ. Беллуччи могла бы стать постоянной музой Бёртона, как когда-то Хелена Бонэм-Картер. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь каждый пойдёт своим путём.

FAQ

Как долго длился роман?
Их связь длилась около двух лет — с осени 2022 года до 2025-го.

В каких проектах они сотрудничали?
Беллуччи сыграла роль Долорес в фильме "Битлджус Битлджус", режиссёром которого выступил Бертон.

Что стало причиной расставания?
Официально они не называют конкретной причины. В заявлении говорится лишь о взаимном уважении и заботе.

Какую роль сыграли фестивали?
Фестивали стали ключевой площадкой: именно на них произошло их воссоединение и первый совместный выход в свет.

Мифы и правда

  • Миф: их союз был пиар-ходом.
    Правда: их отношения развивались постепенно и сопровождались настоящей работой в кино.

  • Миф: они познакомились только в 2022 году.
    Правда: первая встреча случилась ещё в 2006 году.

  • Миф: расставание связано с провалом фильмов.
    Правда: ни одна из сторон не связывала личное с карьерными результатами.

Интересные факты

  1. Моника Беллуччи стала одной из немногих европейских актрис, кто одновременно играл у таких режиссёров, как Гаспар Ноэ и Тим Бертон.

  2. Тим Бертон известен любовью к повторяющимся актёрам в своих картинах — Беллуччи могла войти в этот круг.

  3. Их первый выход как пары совпал с премьерой фильма, где актриса сыграла роль легенды оперы — Марии Каллас.

