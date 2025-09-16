Любовь кончилась быстрее, чем сериал на Netflix: звезда "Дивергента" снова одна
Звезда "Дивергента" снова свободна. 33-летняя актриса Шейлин Вудли и французский актер Лукас Браво, известный по роли в сериале "Эмили в Париже", завершили свои отношения. Информация об этом появилась в People со ссылкой на источник, близкий к паре.
Поклонники заметили, что знаменитости удалили совместные фотографии из соцсетей и перестали появляться вместе. Последний раз их видели вдвоем в августе 2025 года. Причины расставания не разглашаются.
Как начинался роман
Пара познакомилась в начале 2025 года, и уже весной папарацци засняли их во время прогулок. В марте в сети появились первые совместные снимки, а друзья актрисы делились восторженными комментариями.
"Ее друзья обожают Лукаса. Шейлин снова светится от счастья", — говорили тогда друзья актрисы.
3 интересных факта
-
Шейлин Вудли известна своими экологическими привычками: она делает собственные масла и пользуется натуральной косметикой.
-
Лукас Браво до актерской карьеры работал моделью и поваром.
-
В фильмах Вудли часто играет сильных девушек, что повлияло на её образ вне экрана.
Исторический контекст: знаменитые расставания Голливуда
-
1950-е: разрыв Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио — символ болезненных отношений под прицелом СМИ.
-
2000-е: развод Брэда Питта и Дженнифер Энистон стал главной темой таблоидов.
-
2020-е: расставание Шакиры и Жерара Пике обсуждал весь мир.
