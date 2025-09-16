Любовь кончилась быстрее, чем сериал на Netflix: звезда "Дивергента" снова одна

Звезда "Дивергента" снова свободна. 33-летняя актриса Шейлин Вудли и французский актер Лукас Браво, известный по роли в сериале "Эмили в Париже", завершили свои отношения. Информация об этом появилась в People со ссылкой на источник, близкий к паре.

Поклонники заметили, что знаменитости удалили совместные фотографии из соцсетей и перестали появляться вместе. Последний раз их видели вдвоем в августе 2025 года. Причины расставания не разглашаются.

Как начинался роман

Пара познакомилась в начале 2025 года, и уже весной папарацци засняли их во время прогулок. В марте в сети появились первые совместные снимки, а друзья актрисы делились восторженными комментариями.

"Ее друзья обожают Лукаса. Шейлин снова светится от счастья", — говорили тогда друзья актрисы.

3 интересных факта

Шейлин Вудли известна своими экологическими привычками: она делает собственные масла и пользуется натуральной косметикой. Лукас Браво до актерской карьеры работал моделью и поваром. В фильмах Вудли часто играет сильных девушек, что повлияло на её образ вне экрана.

Исторический контекст: знаменитые расставания Голливуда