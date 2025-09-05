Миранда Керр разрушила мифы о ревности: что она сказала о Кэти Перри и Орландо Блуме

Мир шоу-бизнеса часто полон громких новостей о личной жизни знаменитостей. На этот раз внимание поклонников привлекла история, связанная с Мирандой Керр, её бывшим мужем Орландо Блумом и певицей Кэти Перри. Бывшая супруга актёра впервые прокомментировала их расставание, подчеркнув, что несмотря на разрыв пары, отношения между всеми участниками этой истории остаются теплыми и уважительными.

Слова Миранды Керр

В эфире популярного австралийского шоу Kyle & Jackie O Show на радиостанции KIIS FM модель рассказала, что сама недавно виделась и с Орландо, и с Кэти. Поводом стала вечеринка в честь дня рождения маленькой Дейзи — дочери Блума и Перри.

"На самом деле я видела их обоих только на выходных. Мы отмечали день рождения [их дочери] Дейзи", — сказала Миранда Керр.

Она подчеркнула, что для неё важно поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем и его бывшей возлюбленной.

"Мы — одна большая, счастливая семья. Кэти потрясающая, я её обожаю. И Орландо, конечно же", — заявила Миранда Керр.

По словам модели, именно ради детей стоит оставаться в добрых отношениях даже после развода или расставания.

История отношений Перри и Блума

Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в январе 2016 года на афтепати премии "Золотой глобус". Их роман быстро набирал обороты, и уже через три года, 14 февраля 2019-го, актёр сделал предложение певице. Однако пара не спешила со свадьбой.

В августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав Блум. Девочка стала первым ребёнком для Перри и вторым для Орландо. Несмотря на радостное событие, оформить отношения официально они так и не решились.

В отношениях Перри и Блума случались и кризисы. В 2017 году они расставались почти на год, но всё же воссоединились. Финальная точка в их истории была поставлена в начале июля 2025 года, когда стало известно, что актёр и певица приняли решение разойтись окончательно.

Браки в прошлом

Кэти Перри ранее уже была замужем. С 2010-го по 2012-й она состояла в браке с британским комиком Расселом Брэндом. Их союз оказался недолговечным, и вскоре после развода певица снова погрузилась в карьеру.

Орландо Блум также имел опыт семейной жизни. С 2010-го по 2013-й он был женат на Миранде Керр. В браке у них родился сын Флинн, которому сейчас уже 13 лет. После развода пара сумела сохранить тёплый контакт ради ребёнка.