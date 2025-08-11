Праздник, который она обещает встречать и в 92: откровение жены Игоря Николаева

В свой 43-й день рождения певица и жена композитора Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — поделилась с подписчиками теплом и радостью, которые она ощущает в этот момент. Артистка решила не просто поблагодарить близких, а подарить им частичку себя — "своё сердечко".

Праздник с блеском и перьями

Юлия встретила новый год своей жизни эффектно: она выложила серию снимков из свежей фотосессии. На фото певица позирует в ярком, провокационном наряде с перьями и блестками — образ, который идеально передал её настроение. В подписи к публикации она поздравила саму себя и призналась, что относится к своему возрасту с теплом и без тени смущения.

Главные слова — для близких

Но основной акцент Юлия сделала не на фото, а на обращении к тем, кто окружает её в жизни и онлайн-пространстве.

"Это мой самый любимый праздник! Мне кажется, что и в 92 года я буду с удовольствием поднимать бокальчик за свое здоровье! Пусть будет все так, как есть сейчас. Пусть будут рядом мои любимые, моя семья! Мои друзья! Мои подписчики! Пусть все будут здоровы и счастливы. Это главное! Дарю вам свое сердечко!", — написала Юлия.

Её слова быстро разлетелись по соцсетям, а в комментариях стали появляться поздравления от друзей и коллег. Среди тех, кто откликнулся, — певица Валерия, артист Денис Клявер и телеведущая Лаура Джугелия.

Личная история

Юлия и Игорь Николаев официально стали супругами в 2010 году. Разница в возрасте между ними — 23 года, но это никогда не становилось преградой для их отношений. Через пять лет, в 2015-м, в семье родилась дочь Вероника.