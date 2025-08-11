Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Игорь Николаев
Игорь Николаев
© commons.wikimedia.org by Alexey Kudenko is licensed under CC-BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:44

Праздник, который она обещает встречать и в 92: откровение жены Игоря Николаева

Жена Игоря Николаева отметила 43 года тёплыми словами для семьи и друзей

В свой 43-й день рождения певица и жена композитора Игоря НиколаеваЮлия Проскурякова — поделилась с подписчиками теплом и радостью, которые она ощущает в этот момент. Артистка решила не просто поблагодарить близких, а подарить им частичку себя — "своё сердечко".

Праздник с блеском и перьями

Юлия встретила новый год своей жизни эффектно: она выложила серию снимков из свежей фотосессии. На фото певица позирует в ярком, провокационном наряде с перьями и блестками — образ, который идеально передал её настроение. В подписи к публикации она поздравила саму себя и призналась, что относится к своему возрасту с теплом и без тени смущения.

Главные слова — для близких

Но основной акцент Юлия сделала не на фото, а на обращении к тем, кто окружает её в жизни и онлайн-пространстве.

"Это мой самый любимый праздник! Мне кажется, что и в 92 года я буду с удовольствием поднимать бокальчик за свое здоровье! Пусть будет все так, как есть сейчас. Пусть будут рядом мои любимые, моя семья! Мои друзья! Мои подписчики! Пусть все будут здоровы и счастливы. Это главное! Дарю вам свое сердечко!", — написала Юлия.

Её слова быстро разлетелись по соцсетям, а в комментариях стали появляться поздравления от друзей и коллег. Среди тех, кто откликнулся, — певица Валерия, артист Денис Клявер и телеведущая Лаура Джугелия.

Личная история

Юлия и Игорь Николаев официально стали супругами в 2010 году. Разница в возрасте между ними — 23 года, но это никогда не становилось преградой для их отношений. Через пять лет, в 2015-м, в семье родилась дочь Вероника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов вчера в 17:56

Из Лондона в Нижний Новгород: неожиданный поворот в судьбе ювелирного дома Fabergé

Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов приобрёл легендарный ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов, открыв для бренда новую главу.

Читать полностью » Игорь Николаев публично обратился к жене в день её 43-летия вчера в 14:09

"Мы родные люди": трогательная исповедь Николаева жене в день её рождения

Композитор Игорь Николаев трогательно поздравил Юлию Проскурякову с днём рождения, а их совместное появление в 2025-м развеяло слухи о разладе.

Читать полностью » Amazon завершил съёмки приквела вчера в 13:06

Приквел к "Блондинке в законе" готов — зрителей ждёт неожиданная школьная история

Amazon завершил съёмки приквела "Блондинки в законе". Сериал "Эль" покажет юные годы героини, премьера — летом 2026 года.

Читать полностью » Режиссёр вчера в 12:55

Голливуд лишился азиатской звезды — решение приняли без суда и споров

Гильдия сценаристов США исключила Пак Чхан Ука и Дона МакКеллара за работу во время забастовки. Что стало причиной и какие последствия ждут участников?

Читать полностью » RadarOnline: Кейт Миддлтон готовится к роли королевы Великобритании вчера в 11:33

Дата неизвестна, но всё ближе: как Кейт Миддлтон идёт к трону Великобритании

Слухи о возможном досрочном восшествии принца Уильяма на престол усилились. Кейт Миддлтон уже готовится к роли королевы Великобритании.

Читать полностью » вчера в 10:29

90 лет Табакову: рейтинг ролей, которые пережили десятилетия

К 90-летию Олега Табакова "Мосфильм" назвал его лучшие роли — от Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны» до Обломова и короля Людовика XIII.

Читать полностью » Эксперт Палмер: семья Уэльских избегает статуса вчера в 9:24

Как статус "запасного" ломает судьбы: Уильям и Кейт решили не повторять ошибок

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ломают старые королевские традиции, чтобы их дети не повторили судьбу принца Гарри и других "запасных" наследников.

Читать полностью » Певец Прохор Шаляпин назвал Анастасию Волочкову своим близким другом вчера в 8:19

Певец, готовый спеть с Собчак: кого ещё ждёт в дуэте Шаляпин

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о дружбе и восхищении Анастасией Волочковой, вспомнил несостоявшийся дуэт и поделился новыми творческими планами.

Читать полностью »

Новости
Туризм

РЖД: покупка билета за 60–120 дней снижает цену до 40%
Еда

Как приготовить блины со свекольным соком — пошаговый рецепт
Еда

Врачи предупредили об ожогах у детей при приготовлении танхулу по рецептам из TikTok
Красота и здоровье

Врачи Писарева и Михалева предупредили об опасности сладкой газировки в жару
Наука и технологии

Археологи: жители вернулись в Помпеи после извержения Везувия и жили среди руин 400 лет
Спорт и фитнес

Врач Джош Эмдур назвал бег способом восстановления психического здоровья
Еда

Как приготовить слоёный салат Невеста: пошаговая инструкция
Авто и мото

Электромобиль "Атом" в такси-версии покажут на форуме МЕФТ в Москве 14 августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru