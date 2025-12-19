Зумеры решили, кто из звёзд красив, а кто нет — результаты многих удивили

Представители поколения Z предложили собственный подход к оценке внешности знаменитостей, разделив звезд на категории по степени эстетической привлекательности. В центре внимания оказались как голливудские актрисы, так и музыканты и спортсмены. Об этом сообщает издание New York Post.

"Шкала PSL" и ее происхождение

Зумеры используют систему оценки внешности, получившую название "шкала PSL". По одной версии, аббревиатура происходит от названий интернет-форумов, где она сформировалась: PUAHate, SlutHate и Lookism. По другой трактовке, PSL расшифровывается как Perfection, Symmetry, Looks — "идеальность", "симметрия" и "внешний образ".

Шкала предполагает широкий диапазон оценок — от 0,25 до 7,75. Самые низкие баллы, от 0,25 до 1,5, присваиваются людям, которых авторы рейтинга считают "исключительно непривлекательными и часто имеющими деформации". Большинство людей, по этой классификации, попадают в категорию "норми" с оценками от 1,5 до 3, которая описывается как "обычный уровень непривлекательности".

Кто оказался в середине рейтинга

В категорию "норми", согласно публикации, зумеры включили таких известных людей, как певец Эд Ширан и рэпер Jay Z. Несмотря на мировую популярность, по критериям "шкалы PSL" их внешность не выходит за рамки среднего уровня.

К группе "привлекательных и красивых" с оценками от 4,5 до 5,5 отнесли поп-исполнителя Джастина Бибера, футболиста Криштиану Роналду и актрису Зендею. Эта категория, по мнению авторов системы, объединяет знаменитостей с яркой, но не исключительной внешностью.

В следующем диапазоне — 5,5-6 — оказались актриса Ана де Армас и актер Килиан Мерфи, которых сочли особенно фотогеничными и гармоничными.

Самые красивые по версии зумеров

Высшие оценки в "шкале PSL" — от 7,25 до 7,75 — получили те, кого последователи системы называют самыми эстетически красивыми. В эту категорию вошли модель Джордан Барретт, а также актрисы Марго Робби, Анджелина Джоли и Меган Фокс.