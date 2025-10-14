От сцены до фермы: Mia Boyka сделала шаг, который никто не ожидал

Певица Mia Boyka расширила границы своей деятельности, добавив в индивидуальное предпринимательство сразу 17 новых направлений. Теперь артистка официально может заниматься сельским хозяйством — от разведения животных до производства продуктов питания, сообщает Telegram-канал PostNews.

В обновлённом списке видов деятельности фигурируют весьма неожиданные позиции: разведение крупного рогатого скота, включая производство семени животных, содержание овец, коз, птицы и свиней. Помимо этого, певица может выращивать зерновые культуры, овощи, рассаду и производить сырое молоко, а также продукты питания на его основе.

От сцены — к фермерству?

Решение Mia Boyka удивило поклонников: певицу знают прежде всего по её сценическому образу и хитовому репертуару, а не по интересу к сельскому хозяйству. Однако эксперты отмечают, что звёзды всё чаще диверсифицируют бизнес — от косметических брендов до агропроектов. В последние годы в России наблюдается рост интереса к фермерству, особенно среди публичных личностей, желающих инвестировать в экологичное производство.

Новая волна интереса к Mia Boyka

Певица вновь оказалась в центре внимания не только из-за бизнес-новостей. 1 октября депутат Госдумы Михаил Романов предложил добавить композиции Mia Boyka, в том числе патриотический трек "Богатырская", в школьную программу по музыке. Он подчеркнул, что подростки хотят изучать творчество современных артистов, чьи песни им близки.

"Школьники хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают", — заявил депутат Госдумы Михаил Романов.

По его мнению, учебные учреждения могут самостоятельно дополнять рекомендованный Минпросвещения список композиций, исходя из интересов учеников.

Скандал в Надыме

Тем временем имя певицы вновь всплыло в новостях из-за инцидента на концерте в Надыме. Mia Boyka во время выступления высмеяла восьмилетнюю поклонницу, пришедшую на концерт в кошачьем костюме. Девочка, известная в соцсетях как квадроберша Марьяна, стала объектом шуток артистки, после чего зрители начали освистывать ребёнка. Ситуация вызвала бурную реакцию в сети и критику в адрес певицы.

Сравнение: артист и предприниматель

Направление Артистическая деятельность Предпринимательская деятельность Цель Творческая самореализация Коммерческое развитие Основной продукт Музыкальные хиты, клипы Продовольствие, сельхозпродукция Инструменты Продюсирование, концерты, медиа Земельные участки, техника, корма Риски Репутационные, творческие Финансовые, климатические Потенциал роста Популярность, контракты Устойчивость, экспорт продукции

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сосредоточиться только на шоу-бизнесе.

Последствие: потеря стабильного дохода при спаде популярности.

Альтернатива: расширение предпринимательской деятельности — сельское хозяйство, инвестиции, онлайн-бренды. Ошибка: игнорировать общественные реакции.

Последствие: скандалы и хейт в соцсетях.

Альтернатива: активная PR-позиция и участие в благотворительных проектах. Ошибка: не контролировать качество новых направлений бизнеса.

Последствие: финансовые потери, репутационный удар.

Альтернатива: привлечение профильных специалистов и консультантов.

А что если Mia Boyka действительно создаст ферму?

Если певица решит воплотить планы в жизнь, её хозяйство может стать частью тренда на "экофермы знаменитостей". В России уже есть примеры, когда артисты открывали сыроварни, теплицы и производственные мини-комплексы, совмещая креатив и сельскую экономику. Публичность в таком случае помогает продвигать продукцию и формировать доверие к бренду.

