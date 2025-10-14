От сцены до фермы: Mia Boyka сделала шаг, который никто не ожидал
Певица Mia Boyka расширила границы своей деятельности, добавив в индивидуальное предпринимательство сразу 17 новых направлений. Теперь артистка официально может заниматься сельским хозяйством — от разведения животных до производства продуктов питания, сообщает Telegram-канал PostNews.
В обновлённом списке видов деятельности фигурируют весьма неожиданные позиции: разведение крупного рогатого скота, включая производство семени животных, содержание овец, коз, птицы и свиней. Помимо этого, певица может выращивать зерновые культуры, овощи, рассаду и производить сырое молоко, а также продукты питания на его основе.
От сцены — к фермерству?
Решение Mia Boyka удивило поклонников: певицу знают прежде всего по её сценическому образу и хитовому репертуару, а не по интересу к сельскому хозяйству. Однако эксперты отмечают, что звёзды всё чаще диверсифицируют бизнес — от косметических брендов до агропроектов. В последние годы в России наблюдается рост интереса к фермерству, особенно среди публичных личностей, желающих инвестировать в экологичное производство.
Новая волна интереса к Mia Boyka
Певица вновь оказалась в центре внимания не только из-за бизнес-новостей. 1 октября депутат Госдумы Михаил Романов предложил добавить композиции Mia Boyka, в том числе патриотический трек "Богатырская", в школьную программу по музыке. Он подчеркнул, что подростки хотят изучать творчество современных артистов, чьи песни им близки.
"Школьники хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают", — заявил депутат Госдумы Михаил Романов.
По его мнению, учебные учреждения могут самостоятельно дополнять рекомендованный Минпросвещения список композиций, исходя из интересов учеников.
Скандал в Надыме
Тем временем имя певицы вновь всплыло в новостях из-за инцидента на концерте в Надыме. Mia Boyka во время выступления высмеяла восьмилетнюю поклонницу, пришедшую на концерт в кошачьем костюме. Девочка, известная в соцсетях как квадроберша Марьяна, стала объектом шуток артистки, после чего зрители начали освистывать ребёнка. Ситуация вызвала бурную реакцию в сети и критику в адрес певицы.
Сравнение: артист и предприниматель
|Направление
|Артистическая деятельность
|Предпринимательская деятельность
|Цель
|Творческая самореализация
|Коммерческое развитие
|Основной продукт
|Музыкальные хиты, клипы
|Продовольствие, сельхозпродукция
|Инструменты
|Продюсирование, концерты, медиа
|Земельные участки, техника, корма
|Риски
|Репутационные, творческие
|Финансовые, климатические
|Потенциал роста
|Популярность, контракты
|Устойчивость, экспорт продукции
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сосредоточиться только на шоу-бизнесе.
Последствие: потеря стабильного дохода при спаде популярности.
Альтернатива: расширение предпринимательской деятельности — сельское хозяйство, инвестиции, онлайн-бренды.
-
Ошибка: игнорировать общественные реакции.
Последствие: скандалы и хейт в соцсетях.
Альтернатива: активная PR-позиция и участие в благотворительных проектах.
-
Ошибка: не контролировать качество новых направлений бизнеса.
Последствие: финансовые потери, репутационный удар.
Альтернатива: привлечение профильных специалистов и консультантов.
А что если Mia Boyka действительно создаст ферму?
Если певица решит воплотить планы в жизнь, её хозяйство может стать частью тренда на "экофермы знаменитостей". В России уже есть примеры, когда артисты открывали сыроварни, теплицы и производственные мини-комплексы, совмещая креатив и сельскую экономику. Публичность в таком случае помогает продвигать продукцию и формировать доверие к бренду.
3 интересных факта
-
В России за последние пять лет число фермеров-женщин выросло почти на 20%.
-
Сельское хозяйство стало одним из самых быстрорастущих направлений малого бизнеса.
-
Некоторые звёзды шоу-бизнеса уже владеют своими брендами продуктов питания — от мёда до фермерских сыров.
