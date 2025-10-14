Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
MIA BOYKA
MIA BOYKA
© YouTube канал wsyasol by Скриншот видео YouTube канала wsyasol is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:06

От сцены до фермы: Mia Boyka сделала шаг, который никто не ожидал

PostNews: Mia Boyka зарегистрировала виды деятельности в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Певица Mia Boyka расширила границы своей деятельности, добавив в индивидуальное предпринимательство сразу 17 новых направлений. Теперь артистка официально может заниматься сельским хозяйством — от разведения животных до производства продуктов питания, сообщает Telegram-канал PostNews.

В обновлённом списке видов деятельности фигурируют весьма неожиданные позиции: разведение крупного рогатого скота, включая производство семени животных, содержание овец, коз, птицы и свиней. Помимо этого, певица может выращивать зерновые культуры, овощи, рассаду и производить сырое молоко, а также продукты питания на его основе.

От сцены — к фермерству?

Решение Mia Boyka удивило поклонников: певицу знают прежде всего по её сценическому образу и хитовому репертуару, а не по интересу к сельскому хозяйству. Однако эксперты отмечают, что звёзды всё чаще диверсифицируют бизнес — от косметических брендов до агропроектов. В последние годы в России наблюдается рост интереса к фермерству, особенно среди публичных личностей, желающих инвестировать в экологичное производство.

Новая волна интереса к Mia Boyka

Певица вновь оказалась в центре внимания не только из-за бизнес-новостей. 1 октября депутат Госдумы Михаил Романов предложил добавить композиции Mia Boyka, в том числе патриотический трек "Богатырская", в школьную программу по музыке. Он подчеркнул, что подростки хотят изучать творчество современных артистов, чьи песни им близки.

"Школьники хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают", — заявил депутат Госдумы Михаил Романов.

По его мнению, учебные учреждения могут самостоятельно дополнять рекомендованный Минпросвещения список композиций, исходя из интересов учеников.

Скандал в Надыме

Тем временем имя певицы вновь всплыло в новостях из-за инцидента на концерте в Надыме. Mia Boyka во время выступления высмеяла восьмилетнюю поклонницу, пришедшую на концерт в кошачьем костюме. Девочка, известная в соцсетях как квадроберша Марьяна, стала объектом шуток артистки, после чего зрители начали освистывать ребёнка. Ситуация вызвала бурную реакцию в сети и критику в адрес певицы.

Сравнение: артист и предприниматель

Направление Артистическая деятельность Предпринимательская деятельность
Цель Творческая самореализация Коммерческое развитие
Основной продукт Музыкальные хиты, клипы Продовольствие, сельхозпродукция
Инструменты Продюсирование, концерты, медиа Земельные участки, техника, корма
Риски Репутационные, творческие Финансовые, климатические
Потенциал роста Популярность, контракты Устойчивость, экспорт продукции

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: сосредоточиться только на шоу-бизнесе.
    Последствие: потеря стабильного дохода при спаде популярности.
    Альтернатива: расширение предпринимательской деятельности — сельское хозяйство, инвестиции, онлайн-бренды.

  2. Ошибка: игнорировать общественные реакции.
    Последствие: скандалы и хейт в соцсетях.
    Альтернатива: активная PR-позиция и участие в благотворительных проектах.

  3. Ошибка: не контролировать качество новых направлений бизнеса.
    Последствие: финансовые потери, репутационный удар.
    Альтернатива: привлечение профильных специалистов и консультантов.

А что если Mia Boyka действительно создаст ферму?

Если певица решит воплотить планы в жизнь, её хозяйство может стать частью тренда на "экофермы знаменитостей". В России уже есть примеры, когда артисты открывали сыроварни, теплицы и производственные мини-комплексы, совмещая креатив и сельскую экономику. Публичность в таком случае помогает продвигать продукцию и формировать доверие к бренду.

3 интересных факта

  1. В России за последние пять лет число фермеров-женщин выросло почти на 20%.

  2. Сельское хозяйство стало одним из самых быстрорастущих направлений малого бизнеса.

  3. Некоторые звёзды шоу-бизнеса уже владеют своими брендами продуктов питания — от мёда до фермерских сыров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прохор Шаляпин назвал Ольгу Серябкину эталоном женской грации вчера в 15:24
Голос свёл его с ума: певец раскрыл тайные чувства к коллеге по сцене

Прохор Шаляпин признался, кто для него является идеалом женской грации, и рассказал о своих взглядах на личные отношения с коллегами.

Читать полностью » Дженнифер Энистон рассказала о борьбе с бесплодием и отказе от усыновления вчера в 14:19
Звезда в ловушке ожиданий: как Дженнифер Энистон открыто рассказала о борьбе с бесплодием

Дженнифер Энистон откровенно рассказала о своей борьбе с бесплодием и объяснила, почему не рассматривает усыновление, несмотря на социальные ожидания.

Читать полностью » Роза Сябитова поддержала Тимура Родригеза в судебном споре об алиментах вчера в 13:28
Развод не отпускает даже после суда: Сябитова объяснила, почему Родригез не виноват в "жадности"

Роза Сябитова заступилась за Тимура Родригеза, которого критикуют за попытку сократить алименты. Почему телеведущая считает, что осуждать артиста нельзя?

Читать полностью » Джиджи Хадид публично призналась в любви Брэдли Куперу вчера в 12:21
Голливуд затаил дыхание: Джиджи Хадид больше не скрывает чувства к Брэдли Куперу

Джиджи Хадид впервые открыто призналась в любви Брэдли Куперу — не на красной дорожке, а в сторис. Что стоит за её коротким, но громким признанием?

Читать полностью » Поведение Гарри и Меган на благотворительном вечере сочли нарушением королевского этикета вчера в 11:13
Королевская страсть вышла из-под контроля: как один жест принца Гарри превратился в скандал

На благотворительном вечере принц Гарри сделал жест, вызвавший бурю споров. Что скрывается за этим моментом — любовь, неловкость или демонстрация близости?

Читать полностью » Дженнифер Лопес рассказала, как на концерте в Польше у неё распался костюм вчера в 10:02
Юбка сбежала со сцены: как Лопес превратила конфуз в шоу мирового уровня

Во время концерта в Польше Дженнифер Лопес потеряла юбку прямо на сцене, но вместо паники ответила с самоиронией — и превратила конфуз в триумф.

Читать полностью » Продюсер Бабичев заявил, что Бабкиной не хватает новых хитов и современного продюсирования вчера в 9:51
Сцена зовёт на перезагрузку: сможет ли Бабкина повторить фольклорный фурор Кадышевой

Продюсер рассказал, почему Надежде Бабкиной не хватает новых хитов и как ей вернуть интерес зумеров, не изменяя своему стилю и сценическому образу.

Читать полностью » Продажи книг о Израиле в России выросли на 120% с 6 по 12 октября — данные Литрес вчера в 8:06
Россияне бросились читать о Израиле: что скрывает рост спроса на нон-фикшн

Россияне резко увеличили интерес к литературе о Израиле: продажи нон-фикшн выросли вдвое за неделю, а топовые книги исследуют историю и конфликты страны.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Биопсихолог Мэри Поффенрот: мозгу нужно до трёх недель, чтобы привыкнуть к новой стрижке
Спорт и фитнес
Исследование British Medical Journal: слабое рукопожатие связано с повышенным риском сердечных и метаболических заболеваний
Красота и здоровье
Сладости и жирная пища вызывают перестройку нейронных связей, усиливая зависимость и снижая самоконтроль
СФО
В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42%
ДФО
Прямое сообщение Хабаровск–Пекин готовится к возвращению, ждут разрешения Китая — Валентина Асеева
УрФО
В Тюменской области ветеранам труда предоставляют восемь мер социальной поддержки
Туризм
Туроператорам рекомендуют включить eSIM в стандартный пакет услуг для путешественников
ПФО
Пензенская художница предлагает оригинальный способ мести — "обидный портрет" недруга
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet