Уборка квартиры
© commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:10

Ваш потолок грязнее, чем вы думаете! Вот как почистить его за 5 минут без лестницы

Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй

Даже потолок, который кажется идеально чистым, на самом деле собирает пыль — и не только в углах или возле люстры. С каждой волной воздуха эти микрочастицы поднимаются в помещение, ухудшая качество воздуха. Особенно это опасно, если в доме есть ковры, домашние животные или слабая вентиляция.

Как убрать пыль без лестницы

Лезть под потолок с тряпкой совсем не обязательно. Достаточно обычной швабры с телескопической ручкой, мягкой тряпки из микрофибры и резинки для фиксации. Закрепите ткань, слегка сбрызните её водой или антистатиком и двигайтесь от углов к центру комнаты. Такой способ безопасен и для обычных, и для натяжных потолков.

Что понадобится:

  • лёгкая швабра с выдвижной ручкой;
  • резинка (подойдёт канцелярская или для волос);
  • микрофибра без ворса;
  • пульверизатор с водой или антистатиком.

Советы, чтобы пыль не скапливалась

  • Используйте антистатик — он замедляет оседание пыли.
  • Следите за вентиляцией и, при возможности, улучшайте её.
  • Избегайте свечей, курения и благовоний в помещении.
  • Делайте уборку днём при хорошем освещении.

Альтернативные решения

Если швабры нет, замените её на "самодельный удлинитель" — например, наденьте мягкий носок на скалку и закрепите резинкой. Подойдёт и пылесос с длинной насадкой и мягким ворсом, который не повредит поверхность.

Особенности для разных материалов

  • Натяжной потолок — только сухая или слегка влажная микрофибра, без нажима и абразивов.
  • Пенопластовая плитка — почти сухая тряпка, чтобы не разрушить клей и структуру.

Чистка потолка может быть быстрой и безопасной, если использовать простые подручные средства и правильную технику — без риска падения с табурета и лишней усталости.

