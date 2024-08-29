Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
Как выбрать потолок для спальни
  1. Главная
  2. Дом

Интерьер в спальне: советы по выбору и оформлению потолка

Как выбрать потолок для спальни

Как выбрать потолок для спальни

Потолок, стены и полы в спальне могут повлиять на ваше настроение и даже на качество сна. Поэтому важно сделать ответственный выбор.

Потолок задает настроение комнате. Выбирайте стиль, исходя из интерьера всего помещения. Например, если в комнате не хватает яркости, можно сделать цветной или фактурный потолок.

Также можно выбрать разные конструкции потолков — классический, минималистичный, кантри, лофт.

С помощью потолка можно еще больше подчеркнуть стиль своей спальни и добавить интересные детали. Еще важно определиться, нужно ли вам дополнительное освещение в комнате в потолке. Это удобное решение для регулировки освещения и наличия сразу нескольких источников света.

Вы можете выбрать от одного до 10 светильников для спальни разной яркости и тона. Правильно подобранный свет добавляет уюта и тепла в пространство, создавая расслабляющую атмосферу для подготовки ко сну.

Какой материал потолка выбрать

Для маленькой спальни лучше всего выбрать потолок с отражающими поверхностями. Благодаря этому пространство будет казаться больше. И наоборот, более высокие потолки в больших помещениях создают ощущение простора.

Дерево может подойти к различным стилям интерьера, от деревенского шарма до современной изысканности.

Фото: commons.wikimedia.org/Tim Collins (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Нарышкин: США пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности

Нарышкин: США пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности

США из-за своей политики в сфере ядерного оружия предпринимают попытки внести дисбаланс в систему международной безопасности. Соответствующее заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Читать полностью
Фондовый рынок Турции показывает худшую в мире динамику

Фондовый рынок Турции показывает худшую в мире динамику

В августе фондовый рынок Турции продемонстрировал худшую в мире месячную динамику. За последний месяц лета индекс Borsa Istanbul 100 потерял 8,2%. Причиной такого падения эксперты называют высокую процентную ставку в 50% и инфляцию.

Читать полностью

Общество

Депутаты предложили выплачивать сельским учителям по миллиону рублей

Депутаты предложили выплачивать сельским учителям по миллиону рублей

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и первый заместитель Председателя комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов призвали предоставлять учителям, работающих в сельских школах на протяжении трех лет, единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей.

Читать полностью
Анджелина Джоли кардинально сменила имидж:

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж: "Седые волосы растут даже у звёзд"

Одна из самых красивых звёзд Голливуда Анджелина Джоли удивила поклонников новым цветом волос.

Читать полностью

Новости