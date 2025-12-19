Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Президент России Владимир Путин
© kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:08

Мир возможен уже сегодня: дальше всё упирается в шаг, который ждут за пределами России

Россия готова прекратить боевые действия немедленно — Владимир Путин

Готовность к немедленному прекращению боевых действий была сформулирована как политическое решение, напрямую зависящее от поведения западных стран. При этом ответственность за нынешнюю ситуацию, по оценке Москвы, лежит не на России. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, комментируя международную обстановку и перспективы урегулирования.

Условия прекращения боевых действий

Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова прекратить боевые действия незамедлительно при выполнении ключевых требований, связанных с гарантиями безопасности. По его словам, речь идёт не о временной паузе, а о принципиальном решении, которое возможно только при изменении подхода со стороны Запада.

Президент дал понять, что новых специальных операций не последует, если западные страны прекратят, по его формулировке, вводить Россию в заблуждение. Он отметил, что нынешняя конфигурация кризиса была сформирована самими западными политиками, и именно они несут ответственность за её последствия.

Обвинения в адрес Запада и чушь про угрозу Европе

Глава государства отдельно остановился на заявлениях о якобы готовящемся нападении России на Европу. Он охарактеризовал подобные утверждения как элемент нагнетания обстановки и способ оправдать собственные политические решения.

"Это полная чушь", — заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, подобная риторика используется для поддержания напряжённости и не имеет под собой реальных оснований.

Путин подчеркнул, что именно постоянное давление и искажение реальности со стороны западных политиков мешают движению к деэскалации. Вместо снижения напряжённости, отметил он, предпринимаются шаги, которые лишь усугубляют ситуацию.

Готовность к диалогу и принцип равенства

Президент заявил, что Россия не закрыта для взаимодействия и готова работать со всеми странами, включая Великобританию. При этом он подчеркнул, что диалог возможен только на равных условиях и при взаимном уважении.

По словам Путина, Москва не отказывается от переговоров как таковых. Однако их результативность напрямую зависит от готовности партнёров учитывать интересы России и обеспечивать реальные, а не декларативные гарантии безопасности. Именно это, по его словам, остаётся ключевым условием для прекращения боевых действий.

