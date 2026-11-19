На 45-й сессии научного комитета и Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в Хобарте (Австралия) ключевыми точками напряжения стали вопросы управления запасами криля и клыкача, а также попытки расширить систему морских охраняемых районов (МОР). Российская делегация представила 5 документов на сессию и еще 11 в межсессионный период, сосредоточившись на защите прав флота на доступ к традиционным районам лова.

Криль: борьба против «гипотетических» ограничений

Основной спор развернулся вокруг стратегии управления промыслом криля в районе 48 (антарктическая часть Атлантики, АчА), особенно в подрайоне 48.1 (Антарктический полуостров). По мнению специалистов ВНИРО, попытки изменить правила игры здесь не имеют достаточного научного обоснования и базируются на гипотезах об экосистемном воздействии.

Российскую сторону особенно беспокоит предложение ряда стран связать управление промыслом с созданием МОР в районе 1 (МPAD1). Фактически это означает ограничение добычи в пиковые месяцы — с января по апрель, когда эффективность лова максимальна, и вытеснение судов с продуктивных участков в менее перспективные зоны.

В результате консенсус по пересмотру стратегии управления в подрайоне 48.1 не был достигнут. Согласно действующей мере МС 51-01, общий допустимый вылов криля в районе 48 составляет 5,61 млн тонн, при этом пороговый вылов ограничен 620 тыс. тонн. Поскольку стороны не договорились о пространственном квотировании этого порога, в сезоне 2026/27 гг. добыча может распределяться между подрайонами 48.1–48.4 по «олимпийской системе».

Отдельно РФ подняла вопрос о неэффективности текущих протоколов сбора данных. Требование к научным наблюдателям делать 200 промеров за три дня промысла было признано необоснованным, так как оно не учитывает реальную неоднородность размерного состава криля. Научный комитет поддержал предложение пересмотреть стандарты сбора данных, привязав их к количеству тралений и объему суточного улова.

Клыкач: проблема стандартизации и закрытых зон

По клыкачу дискуссии зашли в тупик из-за отсутствия единых методик. В частности, программа ресурсных исследований на участке 58.4.1, в которой участвуют пять стран, фактически закрыта с 2018 года из-за низкой эффективности. Россия настаивает: работа на этом участке возможна только при полной стандартизации орудий лова и использовании стратифицированного рандомизированного дизайна размещения усилий.

Также не удалось согласовать повышение показателя перекрытия мечения клыкача (мера МС 41-01) с 60% до 80%. РФ заблокировала это решение, потребовав комплексного анализа данных по выпуску и повторному вылову меченой рыбы.

Остается закрытым промысел патагонского клыкача в подрайоне 48.3 (район острова Южная Георгия), где добыча запрещена с 2023 года. Россия настаивает на проведении международных ярусных съемок, чтобы получить независимые от промысловых данных сведения о численности популяции. В связи с этим предложение Великобритании установить лимиты вылова на сезон 2026/27 гг. в этом районе не получило консенсуса.

Экологические зоны и климат

Российская делегация совместно с Китаем заблокировала попытки создания новых обширных МОР в Восточной Антарктике и море Уэдделла. В ВНИРО отмечают, что природоохранные цели часто используются как предлог для закрытия потенциальных участков промысла. РФ требует регламентировать процесс создания таких зон исключительно на научной основе через Комиссию АНТКОМ.

Признавая влияние глобального изменения климата на биоразнообразие Антарктики, российская сторона предложила интегрировать оценку климатических рисков непосредственно в регулярные ресурсные исследования запасов.