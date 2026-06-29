Продажа валюты падает почти до минимума: вот почему Банк России нажал на тормоз

Банк России принял решение о сокращении объемов продажи валюты на внутреннем рынке из-за необходимости адаптации политики регулятора к текущим бюджетным процессам, заявил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. Комментарий по поводу актуальных изменений в действиях ЦБ РФ и их влиянии на национальную валюту эксперт дал NewsInfo.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует урезать объемы реализации валюты, определив параметры операций на внутреннем рынке вплоть до конца 2026 года.

Эти шаги регулятора происходят на фоне сложной динамики, где аналитики прогнозируют ослабление рубля из-за сокращения валютных интервенций и снижения нефтяных котировок.

Эксперт пояснил, что текущая корректировка связана с механизмом бюджетного правила, в рамках которого регулятор осуществляет зеркалирование операций — покупку валюты для Министерства финансов параллельно с продажей части резервов. Исмаилов отметил, что когда продажи превышали объемы закупок, это приводило к искусственному укреплению рубля, однако теперь ситуация меняется.

"Из-за этого произошел дисбаланс, мы увидели серьезное укрепление рубля. Получается, что объем покупок валюты будет составлять почти десять миллиардов рублей. А продавать планируется около 580 миллионов рублей. Дисбаланс теперь перейдет наоборот в сторону повышенных покупок, значит, меньше валюты будет поступать на рынок", — пояснил эксперт.

Стоит учитывать, что эксперты уже оценивали риски для капитала, возникающие при изменении привычной конъюнктуры. Тем не менее доцент подчеркнул, что регулятор сохраняет инструменты для мягкого контроля ситуации.

"Это может привести к небольшому ослаблению рубля", — добавил Исмаилов.

Что касается обычных граждан, то эксперт не видит поводов для паники или срочного обмена сбережений. При принятии финансовых решений важно помнить о рисках излишней активности на рынке, о чем уже предупреждали рыночные аналитики. В то же время, учитывая нестабильность прогнозов, специалисты также рекомендуют внимательно сравнивать доходность вкладов в разных валютах.

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