Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Доллары
Доллары
© https://unsplash.com by Igal Ness is licensed under Free
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:28

Продажа валюты падает почти до минимума: вот почему Банк России нажал на тормоз

Банк России принял решение о сокращении объемов продажи валюты на внутреннем рынке из-за необходимости адаптации политики регулятора к текущим бюджетным процессам, заявил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. Комментарий по поводу актуальных изменений в действиях ЦБ РФ и их влиянии на национальную валюту эксперт дал NewsInfo.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует урезать объемы реализации валюты, определив параметры операций на внутреннем рынке вплоть до конца 2026 года.

Эти шаги регулятора происходят на фоне сложной динамики, где аналитики прогнозируют ослабление рубля из-за сокращения валютных интервенций и снижения нефтяных котировок.

Эксперт пояснил, что текущая корректировка связана с механизмом бюджетного правила, в рамках которого регулятор осуществляет зеркалирование операций — покупку валюты для Министерства финансов параллельно с продажей части резервов. Исмаилов отметил, что когда продажи превышали объемы закупок, это приводило к искусственному укреплению рубля, однако теперь ситуация меняется.

"Из-за этого произошел дисбаланс, мы увидели серьезное укрепление рубля. Получается, что объем покупок валюты будет составлять почти десять миллиардов рублей. А продавать планируется около 580 миллионов рублей. Дисбаланс теперь перейдет наоборот в сторону повышенных покупок, значит, меньше валюты будет поступать на рынок", — пояснил эксперт.

Стоит учитывать, что эксперты уже оценивали риски для капитала, возникающие при изменении привычной конъюнктуры. Тем не менее доцент подчеркнул, что регулятор сохраняет инструменты для мягкого контроля ситуации.

"Это может привести к небольшому ослаблению рубля", — добавил Исмаилов.

Что касается обычных граждан, то эксперт не видит поводов для паники или срочного обмена сбережений. При принятии финансовых решений важно помнить о рисках излишней активности на рынке, о чем уже предупреждали рыночные аналитики. В то же время, учитывая нестабильность прогнозов, специалисты также рекомендуют внимательно сравнивать доходность вкладов в разных валютах.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безработица на минимуме, а вакансии пустуют: почему бизнесу стало тяжелее нанимать людей 26.06.2026 в 17:05

HR-эксперт Александр Сивогривов прокомментировал NewsInfo сведения о рекордно низком уровне безработицы в России.

Читать полностью » Обмен криптовалюты может закончиться уголовным делом: где проходит опасная черта 26.06.2026 в 13:58

Маркетолог Никита Шатохин назвал NewsInfo неочевидные действия с криптовалютой, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Читать полностью » Новый жилищный вклад на старте: кому он откроет двери в собственное жилье 25.06.2026 в 15:56

Экономист Андрей Колганов оценил для NewsInfo новую финансовую инициативу для будущих новоселов.

Читать полностью » Отток средств из банков встревожил рынок: главный риск оказался не там, где его ждали 25.06.2026 в 12:19

Экономист Елена Мешкова назвала NewsInfo последствия оттока свободных средств из банков.

Читать полностью » Россияне ищут самые выгодные вклады: почему погоня за процентом не всегда успешна 11.06.2026 в 14:54

Экономист Владимир Косой назвал NewsInfo постоянную миграцию денежных средств ради минимальной разницы в ставках иллюзорным способом увеличения личного капитала.

Читать полностью » Карьера упирается в цифровой барьер: без этих навыков даже сильное резюме слабеет 11.06.2026 в 13:17

HR-эксперт Виктория Никольская рассказала NewsInfo, какие новые правила для соискателей диктует современный рынок труда.

Читать полностью » Россия уперлась в нехватку рабочих рук: забытые профессии внезапно стали главными 09.06.2026 в 13:30

Экономист Александр Сивогривов назвал NewsInfo причины дефицита многих профессий.

Читать полностью » Четырехдневная неделя остается мечтой: главный подвох скрыт не в законе 08.06.2026 в 14:10

Юрист Александр Ксенофонтов пояснил NewsInfo, почему переход на четырехдневную рабочую неделю не требует изменения законодательства.

Читать полностью »

Новости
Еда
Лимонная вода станет вкуснее: добавьте один простой ингредиент и дайте настояться
Авто и мото
Скорость на дорогах хотят пересчитать по-новому: одна деталь ломает всю задумку
Недвижимость
Негде поставить тумбу? 10 небанальных решений для вашей спальни, которые сэкономят место
Общество
Удаленка не стала ударом по психике: настоящая проблема совсем в другом
Технологии
Солнечные панели обещают свободу от розетки: в России все решают несколько факторов
Туризм
Пакистанская штамповка вместо Египта: как распознать фальшивые сувениры и не потерять деньги
Туризм
Вас оценивают за 60 секунд: за что персонал может лишить вас бонусов еще до выдачи ключей
Туризм
Тайник с гигиеной на борту самолета: рассказываем, что прячут за зеркалом в туалете и как получить к нему доступ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet