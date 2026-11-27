Американская инженерно-строительная компания CB&I продлила на пять лет контракт с британским независимым оператором Serica Energy на обслуживание морских скважин в Северном море.

Контракт получила компания Asset Solutions, перешедшая под контроль CB&I в апреле этого года после сделки с Petrofac. Соглашение предусматривает ввод скважин в эксплуатацию и управление ими на нескольких морских активах Serica.

Стороны сотрудничают на этих объектах уже много лет. С 2018 года Asset Solutions работает на месторождениях Gannet E, Evelyn и Belinda, а с 2021-го — на Orlando. На месторождении Lancaster компания уже десять лет управляет скважинами. Этот актив вошёл в портфель Serica после сделки по поглощению в прошлом году.

В рамках расширенного контракта CB&I построит новые подводные скважины в рамках проекта Bruce, а при необходимости пробурит эксплуатационную скважину на месторождении Kyla. Эти работы дополнят текущий перечень услуг: строительство скважин, капитальный ремонт с использованием электроцентробежных насосов, контроль их целостности и вывод из эксплуатации.

В CB&I отметили успешные результаты предыдущих кампаний для Serica, в частности в районе Triton. Многоскважинную программу там завершили на 60 дней раньше графика, сэкономив заказчику более 30 млн фунтов стерлингов (около 39,3 млн долларов). В рамках кампании месторождение Belinda подключили подводным трубопроводом к плавучему комплексу для добычи, хранения и отгрузки нефти Triton.

Соглашение стало одним из первых крупных контрактов после вхождения Asset Solutions в структуру CB&I. Приобретение бизнеса у Petrofac увеличило штат американской компании примерно на 3 000 человек и расширило её компетенции в области шельфовых работ, технического обслуживания, сервиса скважин и вывода объектов из эксплуатации.

Кроме того, CB&I недавно продлила контракт с компанией EnQuest на работы по выводу из эксплуатации объекта Kittiwake в британском секторе Северного моря.