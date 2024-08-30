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ЦБ установил более строгие требования для банков по кредитованию заемщиков, чтобы предотвратить чрезмерное кредитование
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Новая антициклическая надбавка: С 1 июля 2025 года для банков начнет действовать новая антициклическая надбавка, которая потребует от кредиторов большего накопления капитала

ЦБ установил более строгие требования для банков по кредитованию заемщиков, чтобы предотвратить чрезмерное кредитование

Центробанк вводит новые меры для предотвращения перегрева кредитного рынка.

Национальная антициклическая надбавка: С 1 июля 2025 года национальная антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала для российских банков составит 0,25% от активов кредитной организации, взвешенных по риску.

Создавать буфер в период ускоренного роста кредитования и распускать в случае кризиса.

Российские банки, несмотря на рекордную прибыль прошлого года, не улучшают показатели по капиталу, что вызывает обеспокоенность ЦБ.

Центробанк вводит более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы предотвратить чрезмерное кредитование.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) будут применяться в более строгом формате, чтобы ограничить долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах.

Регулятор предупредил, что антициклическая надбавка в перспективе будет расти - с 0,25% она будет доведена до 1%. График достижения целевого уровня будет рассмотрен в 2025 году «с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала», сообщил Банк России.

Международный стандарт банковского регулирования «Базель III» указывает, что значение национальной антициклической надбавки может варьироваться от 0% до 2,5%. Но национальные регуляторы вправе устанавливать значение показателя и выше 2,5%.

Для потребкредитов, выданных под залог автомобилей, будут вводиться повышенные надбавки в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН). ЦБ будет контролировать деятельность банков, чтобы предотвратить манипулирование процентными ставками и другие незаконные действия. Банки будут ответственны за выданные им кредиты, что будет стимулировать их к более осторожному кредитованию. ЦБ может ввести меры, которые бы снижали риски для заёмщиков, таких как ограничения по ставкам и процентным ставкам.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Petar Milošević , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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