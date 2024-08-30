ЦБ установил более строгие требования для банков по кредитованию заемщиков, чтобы предотвратить чрезмерное кредитование

Центробанк вводит новые меры для предотвращения перегрева кредитного рынка.

Национальная антициклическая надбавка: С 1 июля 2025 года национальная антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала для российских банков составит 0,25% от активов кредитной организации, взвешенных по риску.

Создавать буфер в период ускоренного роста кредитования и распускать в случае кризиса.

Российские банки, несмотря на рекордную прибыль прошлого года, не улучшают показатели по капиталу, что вызывает обеспокоенность ЦБ.

Центробанк вводит более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы предотвратить чрезмерное кредитование.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) будут применяться в более строгом формате, чтобы ограничить долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах.

Регулятор предупредил, что антициклическая надбавка в перспективе будет расти - с 0,25% она будет доведена до 1%. График достижения целевого уровня будет рассмотрен в 2025 году «с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала», сообщил Банк России.

Международный стандарт банковского регулирования «Базель III» указывает, что значение национальной антициклической надбавки может варьироваться от 0% до 2,5%. Но национальные регуляторы вправе устанавливать значение показателя и выше 2,5%.

Для потребкредитов, выданных под залог автомобилей, будут вводиться повышенные надбавки в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН). ЦБ будет контролировать деятельность банков, чтобы предотвратить манипулирование процентными ставками и другие незаконные действия. Банки будут ответственны за выданные им кредиты, что будет стимулировать их к более осторожному кредитованию. ЦБ может ввести меры, которые бы снижали риски для заёмщиков, таких как ограничения по ставкам и процентным ставкам.

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