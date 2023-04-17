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  • Опубликована сегодня в 17:54

Набиуллина: новых послаблений в рамках валютных ограничений не планируется

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что новых больших послаблений в рамках валютных ограничений не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Тем не менее, она не исключила некоторых поправок. Глава ЦБ отметила, что ослабления уже проводились, сейчас никаких дополнительных мер не следует ожидать.

Мир

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СВО является самым дорогостоящим конфликтом в Европе со времен холодной войны

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Newsweek: контрнаступление Украины запланировано на 30 апреля

Об этом свидетельствуют секретные документы

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Общество

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

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28 апреля стартует летний сезон на курорте

28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

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Новости