Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что новых больших послаблений в рамках валютных ограничений не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Тем не менее, она не исключила некоторых поправок. Глава ЦБ отметила, что ослабления уже проводились, сейчас никаких дополнительных мер не следует ожидать.