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Центральный банк России раскрыл финансовые пирамиды в России
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Центральный банк России раскрыл финансовые пирамиды в России

Центральный банк России обнародовал статистику по выявленным финансовым пирамидам за первое полугодие 2024 года. Согласно данным регулятора, большинство таких схем (59%) использовали криптовалюты для привлечения средств клиентов.

ЦБ отмечает, что использование цифровых активов позволяет мошенникам сохранять анонимность, а пострадавшим затрудняет доказательство факта обмана. Многие схемы эксплуатируют тему санкций, предлагая якобы возможность торговли иностранными активами или инвестирования в зарубежные проекты.

За отчетный период было выявлено 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды, причем 99% из них функционировали в интернет-пространстве. Наблюдается значительный рост (+51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) числа выявленных субъектов, преимущественно за счет онлайн-сегмента.

Банк России подчеркивает, что интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями практически полностью вытеснили классические финансовые пирамиды. Часто мошенники маскируют свои схемы под экономические игры, используя для продвижения популярные медиатренды.

Регулятор отмечает тенденцию к созданию "смешанных" схем, предлагающих не только инвестиции, но и торговлю различными активами, включая валютные пары на рынке форекс и криптовалюты. Большинство таких проектов (59%) принимали взносы в криптовалютах, а 36% использовали иностранные платежные сервисы.

ЦБ РФ призывает граждан к бдительности, рекомендуя не доверять слишком привлекательным финансовым предложениям и проверять легальность компаний на официальном сайте регулятора. Банк России также публикует список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Фото: commons. wikimedia.orgСергей М Р(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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