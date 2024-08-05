Центробанк планирует продавать юаней в сентябре на 7,3 миллиарда рублей ежедневно

Центральный банк России увеличит объемы продажи валюты на внутреннем рынке в августе. Ежедневный объем чистых продаж вырастет с 3 до 7,3 миллиарда рублей. Такое решение связано с существенным сокращением закупок валюты и золота Министерством финансов в рамках бюджетного правила.
В августе и начале сентября Минфин будет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты и золота 1,12 миллиарда рублей. Центробанк, в свою очередь, будет продавать валюту (юани) на эквивалентную сумму, что в итоге приведет к чистым продажам в размере 7,3 миллиарда рублей ежедневно.
По прогнозам Минфина, в августе дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета составят 166,72 миллиарда рублей. В июле же наблюдалось существенное отклонение от прогноза — доходы оказались ниже на 142,07 миллиарда рублей. Это объясняется, в первую очередь, возвратами платежей по экспортной пошлине на газ за предыдущие месяцы.
С учетом прогноза на август и июльских недопоступлений, общий объем средств, которые Минфин направит на покупку валюты и золота, составит 24,65 миллиарда рублей. Операции будут проводиться ежедневно с 7 августа по 5 сентября. Для сравнения, в июле и начале августа ежедневный объем закупок составлял 5,4 миллиарда рублей.
Увеличение объема продаж валюты со стороны Центробанка может оказать поддержку рублю. Однако, эксперты считают, что данный объем вряд ли приведет к существенным изменениям курса национальной валюты. Стоит отметить, что 7,3 миллиарда рублей в день — это значительно больше, чем в июле (3 миллиарда рублей), но меньше, чем в июне (8,1 миллиарда рублей).
Фото: From Wikimedia Commons/ Digr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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