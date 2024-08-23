Центробанк инициирует страховые выплаты пострадавшим в приграничье

ЦБ предлагает расширить страховое покрытие в приграничных регионах при ущербе от боев

Центральный Банк России выступил с рекомендацией оказать финансовую помощь жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавшим в результате военных действий. Регулятор предлагает страховым компаниям рассмотреть возможность выплаты компенсаций по договорам личного страхования и страхования недвижимости.

Помощь может быть оказана тем, кто получил травмы или лишился имущества из-за боевых действий. Важно отметить, что ЦБ советует страховым компаниям принимать заявления на выплату компенсаций даже в тех случаях, когда у пострадавших отсутствуют все необходимые документы.

Эта инициатива направлена на поддержку граждан, проживающих в приграничных регионах и столкнувшихся с трудностями из-за напряженной обстановки. Центральный Банк подчеркивает важность оперативной помощи пострадавшим и упрощения процедуры получения страховых выплат.

Такой подход позволит облегчить бремя жителей приграничья, которые оказались в сложной ситуации, и обеспечит им необходимую финансовую поддержку в восстановлении после военных действий.

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