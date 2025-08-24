Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поцелуй
Поцелуй
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:11

Передаётся ли кариес через поцелуй: стоматологи развеяли миф

Стоматолог Инна Ростовенко: кариес не передаётся поцелуем напрямую

Многих пугает идея, что зубной кариес может передаться от человека к человеку — например, через поцелуй. Но, как объяснила стоматолог-терапевт и пародонтолог Инна Ростовенко, сам кариес не передаётся.

Что такое кариес на самом деле

Кариес — это инфекционный процесс, при котором бактерии разрушают твёрдые ткани зуба:

  • сначала истончается эмаль,
  • затем поражается дентин.

Основная причина — плохая гигиена полости рта. Бактерии накапливаются на поверхности зубов, образуют налёт и постепенно выделяют кислоту, которая разрушает зубную ткань.

Почему поцелуи тут ни при чём (почти)

При поцелуе вы действительно обмениваетесь слюной, а вместе с ней — и бактериями, включая Streptococcus mutans. Это одна из бактерий, участвующих в формировании кариеса.

Но сама болезнь не передаётся напрямую — она развивается только при совпадении нескольких факторов, включая:

  • плохую гигиену;
  • частое употребление сладкого;
  • снижение слюноотделения;
  • отсутствие профессиональных чисток.

Как защитить зубы

  • чистите зубы 2 раза в день;
  • используйте зубную нить/ирригатор;
  • проходите профилактический осмотр у стоматолога два раза в год;
  • лечите кариес на ранних стадиях, пока он не перешёл в пульпит.

