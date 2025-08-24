Передаётся ли кариес через поцелуй: стоматологи развеяли миф

Многих пугает идея, что зубной кариес может передаться от человека к человеку — например, через поцелуй. Но, как объяснила стоматолог-терапевт и пародонтолог Инна Ростовенко, сам кариес не передаётся.

Что такое кариес на самом деле

Кариес — это инфекционный процесс, при котором бактерии разрушают твёрдые ткани зуба:

сначала истончается эмаль,

затем поражается дентин.

Основная причина — плохая гигиена полости рта. Бактерии накапливаются на поверхности зубов, образуют налёт и постепенно выделяют кислоту, которая разрушает зубную ткань.

Почему поцелуи тут ни при чём (почти)

При поцелуе вы действительно обмениваетесь слюной, а вместе с ней — и бактериями, включая Streptococcus mutans. Это одна из бактерий, участвующих в формировании кариеса.

Но сама болезнь не передаётся напрямую — она развивается только при совпадении нескольких факторов, включая:

плохую гигиену;

частое употребление сладкого;

снижение слюноотделения;

отсутствие профессиональных чисток.

Как защитить зубы