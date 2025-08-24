Передаётся ли кариес через поцелуй: стоматологи развеяли миф
Многих пугает идея, что зубной кариес может передаться от человека к человеку — например, через поцелуй. Но, как объяснила стоматолог-терапевт и пародонтолог Инна Ростовенко, сам кариес не передаётся.
Что такое кариес на самом деле
Кариес — это инфекционный процесс, при котором бактерии разрушают твёрдые ткани зуба:
- сначала истончается эмаль,
- затем поражается дентин.
Основная причина — плохая гигиена полости рта. Бактерии накапливаются на поверхности зубов, образуют налёт и постепенно выделяют кислоту, которая разрушает зубную ткань.
Почему поцелуи тут ни при чём (почти)
При поцелуе вы действительно обмениваетесь слюной, а вместе с ней — и бактериями, включая Streptococcus mutans. Это одна из бактерий, участвующих в формировании кариеса.
Но сама болезнь не передаётся напрямую — она развивается только при совпадении нескольких факторов, включая:
- плохую гигиену;
- частое употребление сладкого;
- снижение слюноотделения;
- отсутствие профессиональных чисток.
Как защитить зубы
- чистите зубы 2 раза в день;
- используйте зубную нить/ирригатор;
- проходите профилактический осмотр у стоматолога два раза в год;
- лечите кариес на ранних стадиях, пока он не перешёл в пульпит.
