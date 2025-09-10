Тайна схлопывающихся пузырьков: как физическое явление помогает микророботам выполнять сложные задачи

Учёные из Китая и США предложили необычный способ использовать энергию, возникающую при схлопывании пузырьков, для движения микророботов. Технологию подробно описал журнал Science. По словам авторов, она может найти применение в медицине, точной сборке и даже в биоинженерии.

Как работает технология

В основе метода лежит явление кавитации. Когда лазер нагревает светопоглощающий материал, капли воды на его поверхности начинают закипать, образуя паровые пузырьки. Достигнув критического размера, они резко схлопываются и высвобождают энергию. Этого хватает, чтобы крошечные "прыгуны" взлетали на высоту до 1,5 метра с пиковой скоростью 12 м/с.

Материал роботов состоит из композита на основе диоксида титана, полипиррола и карбида титана. Он выдерживает до 500 циклов запуска без разрушения, что делает систему долговечной и стабильной.

Универсальность применения

Главное достижение исследователей — контроль момента схлопывания пузырьков. Это позволило добиться максимальной эффективности использования энергии.

"Наше исследование демонстрирует, что кавитация может служить эффективным механизмом запуска", — говорится в статье.

Благодаря такой точности роботы могут не только прыгать, но и плавать, перемещаясь по сложным лабиринтам и микроканалам. Это открывает перспективы применения в ремонте микроэлектроники, доставке семян или даже прицельной транспортировке лекарств.

Вдохновение природой и техникой

Авторы признаются, что вдохновлялись как инженерными решениями, так и живой природой. Советская торпеда ВА-111 "Шквал" использует принцип суперкавитации для движения под водой. В биологии же похожие процессы помогают папоротникам распространять споры, а рыбе-брызгуну — сбивать добычу струями воды.

Учёные повторили этот принцип: с помощью лазера они "запускали" семена из воды на расстояние более 0,7 метра. Аналогично можно транспортировать хрупкие материалы, например микросхемы или датчики.

"Движение при плавании управляется с высокой точностью, что позволяет осуществлять навигацию в сложных, ограниченных пространствах, таких как лабиринты и микрофлюидные каналы", — отметили исследователи.

Кроме того, учёные разработали систему струйного впрыска на основе кавитации. По их мнению, она способна заменить традиционные иглы, так как позволяет вводить лекарства с помощью мощной микроструи жидкости.

Значение открытия

Комбинация фототермического эффекта и кавитации открывает путь к созданию новых микроустройств. Они смогут работать в труднодоступных местах, переносить хрупкие объекты и выполнять функции, которые сегодня кажутся фантастикой.

Исследователи считают, что подобные технологии найдут применение в биомедицине, робототехнике и микроинженерии.

Три интересных факта