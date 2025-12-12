Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Красная икра
© commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:47

Алкоголь и икра — опасный дуэт: с какими продуктами категорически нельзя сочетать деликатес

Красная икра давно считается символом праздника, но в ней есть нюанс, который легко испортит "полезный" образ: соль и сопутствующие вещества могут сделать переедание рискованным даже для относительно здоровых людей. Об этом сообщает "Газета.Ru": врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупредила о вреде чрезмерного употребления икры и назвала безопасную порцию для взрослых. В материале также приводятся данные Росстата о цене продукта, которая в прошлом месяце достигла 9 365 рублей за килограмм.

Какая порция считается безопасной

Дианова пояснила, что для взрослого человека без проблем со здоровьем безопасной порцией считается 20-30 граммов — примерно одна столовая ложка. По ее словам, если ориентироваться только на белки, жиры, углеводы и калорийность, теоретически можно было бы съесть и 100 граммов за обед. Но специалист подчеркнула, что икра отличается от обычной красной рыбы и подход к ней должен быть более осторожным.

"Если рассматривать только содержание белков, жиров, углеводов и калорийность, то в принципе мы могли бы за раз съесть 100 граммов за обед. Однако следует помнить, что этот продукт отличается от обычной красной рыбы", — подчеркнула врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

То есть ограничение связано не с калориями, а с качественным составом продукта. Именно поэтому "праздничная" ложка — не просто условность, а рекомендация по снижению рисков.

Кому икру лучше ограничить или исключить

Основная проблема, по словам Диановой, — избыточное содержание соли. Особенно важно учитывать это беременным женщинам. Людям с хроническими заболеваниями, как уточняет специалист, икру следует значительно ограничить или вовсе исключить. В перечень состояний, при которых продукт может усугублять ситуацию, названы гипертония, почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, подагра, мочекаменная и желчнокаменная болезни, цирроз печени и хронический панкреатит.

Дианова предупреждает, что избыток соли может приводить к повышению артериального давления, задержке жидкости и отекам. Кроме соли, она обратила внимание на состав в целом: по ее словам, икра богата пуринами, холестерином, тяжелыми металлами, гистаминами и консервантами. Это, как отмечается, повышает вероятность аллергических реакций и добавляет причин не превращать икру в "ежедневный продукт".

С чем лучше есть икру и какие сочетания нежелательны

Чтобы снизить потенциальный вред, Дианова допускает более "нейтральные" сочетания — например, употребление икры с хлебом, ломтиками лимона или более пресными продуктами. Такой подход, по логике специалиста, помогает смягчить "солевую нагрузку" и не усиливать ее другими компонентами рациона.

При этом она отдельно предостерегла от сочетаний, которые могут сделать ситуацию хуже. По ее словам, икру категорически не рекомендуют комбинировать с алкоголем, жирными сырами и соусами. В итоге предупреждение касается не только количества, но и того, как именно продукт включают в праздничное меню.

Риски при регулярном переедании и цена вопроса

Регулярное переедание икры, по словам Диановой, может со временем отрицательно влиять на здоровье: увеличивать риск развития атеросклероза и усиливать хроническую нагрузку на почки. Здесь акцент сделан именно на привычке "перебирать" порцию, а не на редком употреблении в небольшом количестве. Поэтому ключевая рекомендация — сохранять умеренность и учитывать противопоказания.

Отдельно в материале приводятся данные Росстата о стоимости продукта. В прошлом месяце средняя цена красной икры достигла 9 365 рублей за килограмм. На этом фоне вопрос порции приобретает и практическое измерение: чрезмерное употребление бьет не только по здоровью, но и по кошельку.

