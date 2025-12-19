Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
черная икра
черная икра
© commons.wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Экономика
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:35

Такого не было несколько лет: российская икра обновила этот рекорд

Экспорт российской красной и чёрной икры вырос на 38% за 11 месяцев — "Агроэкспорт"

Поставки российской икры за рубеж в этом году заметно выросли, показав одну из самых высоких динамик за последние годы. Рост зафиксирован как в денежном выражении, так и по отдельным ключевым направлениям экспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Федерального центра "Агроэкспорт".

Рост экспорта икры

По итогам 11 месяцев текущего года экспорт российской красной и черной икры превысил 14 млн долларов в стоимостном выражении. Этот показатель оказался на 38% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Основную долю поставок традиционно составила икра лососевых пород.

На зарубежные рынки было реализовано красной икры примерно на 13 млн долларов. Экспорт черной икры из осетровых пород составил более 1 млн долларов.

Ключевые страны-импортеры

В тройку крупнейших импортеров российской икры по итогам года вошли Казахстан, Япония и Беларусь. Эти страны обеспечили основной объем закупок, формируя устойчивый спрос на продукцию.

Особое внимание в "Агроэкспорте" уделили японскому направлению. Именно Япония стала одним из ключевых драйверов роста экспорта в этом году, значительно увеличив объемы закупок.

Рекордные поставки в Японию

В 2025 году в Японию был направлен рекордный объем икры за всю историю наблюдений — около 60 тонн на сумму более 2,4 млн долларов. Этот показатель стал максимальным как в физическом, так и в стоимостном выражении.

Для сравнения, предыдущий рекорд по стоимости поставок в Японию фиксировался в 2022 году и составлял около 260 тысяч долларов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ключевая ставка пойдет вниз в 2026 году — аналитик Замалеева сегодня в 7:47
Доходность по вкладам тает на глазах: как собрать лестницу и спасти свои проценты

Ставки по вкладам, по оценкам, уже прошли пик. Аналитик объяснила, как в 2026 году выстроить депозиты "лестницей" и не потерять доход.

Читать полностью » Пенсия по инвалидности превысит 17 тысяч рублей в 2026 году — РИАН сегодня в 7:44
Не просто цифры: почему работающие инвалиды будут получать на сотни рублей больше

Средняя пенсия по инвалидности в 2026 году превысит 17 тысяч рублей. В "Известиях" привели расчеты и напомнили о способе увеличить выплаты.

Читать полностью » Более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес в 2025 году — аналитики сегодня в 7:42
Налоговая зафиксировала рекорд: регистраций бизнеса оказалось на 28% больше, чем ликвидаций

В 2025 году более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес, но число компаний в России всё равно выросло. Что происходит с рынком?

Читать полностью » ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми активами — ТАСС сегодня в 7:40
Инвестициям стало тесно: почему без цифры рынок больше не работает

ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми финансовыми активами, чтобы поддержать венчурный рынок и технологические компании.

Читать полностью » Индекс Мосбиржи вырос на 0,58% в первые минуты утренних торгов — ТАСС сегодня в 7:40
Акции пошли вверх ещё до основной сессии: утро выдалось зелёным

Индекс Мосбиржи на утренних торгах начал день с уверенного роста и уже в первые минуты ускорил подъем, превысив 2 770 пунктов.

Читать полностью » Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% с 1 января — доцент Балынин вчера в 14:06
Новый год начнётся с прибавки: пенсионеров ждёт неожиданный сдвиг выплат

В 2026 году пенсии проиндексируют с 1 января, часть выплат перечислят досрочно, а страховые и социальные пенсии вырастут по разным ставкам.

Читать полностью » Рост цен при повышении НДС неизбежен — экономист Лежава вчера в 13:38
НДС — спичка, рынок — порох: почему любое повышение заканчивается подорожанием

Экономист объяснил, почему повышение НДС неизбежно приведет к росту цен, несмотря на заявления о государственном контроле.

Читать полностью » Новогодние подарки не должны подрывать бюджет — финансовый советник Карпычева вчера в 12:33
Праздник закончится — счета останутся: новогодние траты ведут в финансовую ловушку

Финансовый советник объяснила, как не выйти за рамки бюджета на новогодние подарки и почему важно избегать кредитов даже при перерасходе.

Читать полностью »

Новости
Наука
Ругательства повысили уверенность во время физических задач — учёные
Происшествия
Сильные ливни привели к масштабным подтоплениям улиц и пляжей в Дубае — SHOT
Россия
"Роснано" подала иск к Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам на 11,9 млрд рублей — РБК
Авто и мото
АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash
Происшествия
Петербурженка скрывается в Иране из-за угроз мужа выдать дочь замуж в 9 лет — Baza
Россия
Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации
Саммит ЕС утвердил кредит Украине на €90 млрд под залог активов — РЕН ТВ
Наука
Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км — ИКИ РАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet