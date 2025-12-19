Такого не было несколько лет: российская икра обновила этот рекорд

Поставки российской икры за рубеж в этом году заметно выросли, показав одну из самых высоких динамик за последние годы. Рост зафиксирован как в денежном выражении, так и по отдельным ключевым направлениям экспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Федерального центра "Агроэкспорт".

Рост экспорта икры

По итогам 11 месяцев текущего года экспорт российской красной и черной икры превысил 14 млн долларов в стоимостном выражении. Этот показатель оказался на 38% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Основную долю поставок традиционно составила икра лососевых пород.

На зарубежные рынки было реализовано красной икры примерно на 13 млн долларов. Экспорт черной икры из осетровых пород составил более 1 млн долларов.

Ключевые страны-импортеры

В тройку крупнейших импортеров российской икры по итогам года вошли Казахстан, Япония и Беларусь. Эти страны обеспечили основной объем закупок, формируя устойчивый спрос на продукцию.

Особое внимание в "Агроэкспорте" уделили японскому направлению. Именно Япония стала одним из ключевых драйверов роста экспорта в этом году, значительно увеличив объемы закупок.

Рекордные поставки в Японию

В 2025 году в Японию был направлен рекордный объем икры за всю историю наблюдений — около 60 тонн на сумму более 2,4 млн долларов. Этот показатель стал максимальным как в физическом, так и в стоимостном выражении.

Для сравнения, предыдущий рекорд по стоимости поставок в Японию фиксировался в 2022 году и составлял около 260 тысяч долларов.