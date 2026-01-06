Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Астронавт в открытом космосе
Астронавт в открытом космосе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:29

Астронавты спустились в ад с влажностью 99%: зачем Китай устроил им спелео-пытку для полёта на Луну

Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA

В Китае впервые провели спелеотренировку для астронавтов — почти месяц участники жили и работали в естественной пещере при сырости до 99% и температуре около восьми градусов. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полётов (CMSA). Программа объединила элементы выживания, полевых исследований и психологической подготовки: астронавтов проверяли на способность действовать автономно, распределять ресурсы, сохранять работоспособность в условиях холода и ограниченного пространства. Организаторы подчеркивают, что подобный формат особенно важен в контексте будущих длительных миссий — как на орбитальной станции, так и в рамках пилотируемого исследования Луны.

Учения проходили в декабре в районе Улун города Чунцин и стали первой в стране программой такого типа. По данным CMSA, тренировку завершили 28 участников. Астронавтов разделили на четыре группы: каждая провела шесть дней и пять ночей в природной пещере, выполняя задачи по исследованию, научной работе и обеспечению жизнедеятельности. В ходе спелеотренировки они преодолевали узкие проходы, поднимались и спускались по скалам, выдерживали длительную сырость и нагрузки, а также сталкивались с психологическими барьерами — страхом темноты и эффектами сенсорной депривации.

Как проходила первая китайская спелеотренировка

Почти месячные учения были организованы Китайским центром подготовки астронавтов и включали более десяти видов активности. Среди них — мониторинг окружающей среды, картографирование пещер, имитация связи между астронавтами и центром управления полётами, а также психологические и поведенческие упражнения. Программа, по данным "Синьхуа", была рассчитана не только на выработку практических навыков, но и на проверку устойчивости участников в условиях, где невозможно опереться на привычный комфорт.

Группы работали в естественной пещере со средней температурой 8°C и влажностью до 99%. В таких условиях любые бытовые задачи — от организации сна до хранения снаряжения — превращаются в часть тренировки. Участники выполняли задания по исследованию подземного пространства, распределяли ресурсы и обеспечивали повседневную жизнедеятельность, что, по замыслу организаторов, должно моделировать автономную работу экипажа в экстремальной среде.

Что именно проверяли: автономность, выносливость и экстренные решения

Руководитель проекта в Китайском центре подготовки астронавтов У Бинь пояснил, что тренировка была направлена на повышение способности экипажа реагировать на риски и действовать самостоятельно. По его словам, особое внимание уделяли командной работе, принятию экстренных решений, полевым исследованиям, физической выносливости и психологической устойчивости. У Бинь подчеркнул, что программа стала комплексной оценкой общей оперативной готовности астронавтов.

"Тренировка была направлена на повышение способностей астронавтов к реагированию на риски, самостоятельности, командной работе, принятию экстренных решений, способностям к полевым исследованиям, физической выносливости и психологической устойчивости в экстремальных условиях. Она также послужила комплексной оценкой общей оперативной готовности астронавтов", — заявил руководитель проекта У Бинь.

Таким образом, организаторы рассматривают спелеотренировку как модель ситуаций, в которых экипажу придётся действовать без привычной поддержки и с ограниченными ресурсами.

Психологическая устойчивость: сенсорная депривация и изоляция

Инструктор центра подготовки астронавтов Цзян Юань отдельно подчеркнула значение психологического фактора. По её словам, пещеры являются типичным примером экстремальной изоляции и замкнутости, где ключевыми проблемами становятся сенсорная депривация, неопределённые риски и ограниченное социальное взаимодействие. Она отметила, что подобная подготовка даёт научные данные для изучения и поддержки психического здоровья астронавтов в экстремальных условиях.

"Пещеры являются типичным примером экстремальной изоляции и замкнутости, где ключевыми психологическими проблемами являются сенсорная депривация, неопределённые риски и ограниченное социальное взаимодействие. Пещерная подготовка даёт ценные научные данные для изучения и поддержания психического здоровья астронавтов в экстремальных условиях", — сказала Цзян Юань.

Этот блок учений стал важной частью программы, поскольку для длительных миссий характерны именно изоляция и ограничение стимулов.

Опыт участников и планы продолжать программу

Астронавт Е Гуанфу отметил, что спелеотренировка в Улуне укрепила способности справляться с экстремальными условиями и стала серьёзной поддержкой для будущих длительных миссий на космической станции и пилотируемого исследования Луны. Он напомнил, что ранее, в 2016 году, участвовал в недельных подземных учениях Европейского космического агентства в Италии, и сравнение позволило ему оценить практическую ценность нынешней программы.

После завершения тренировок астронавт Чжу Янчжу заявил, что учения имитировали одиночество и неизвестность исследования дальнего космоса, проверяя как физические, так и психические пределы. Он подчеркнул, что опыт углубил понимание командной работы и укрепил способность реагировать на чрезвычайные ситуации. В CMSA добавили, что Китайский центр подготовки астронавтов намерен продолжать строгие программы и в будущем — как для новобранцев, так и для тех, кто ещё не проходил подобные испытания.

Почему астронавтов учат выживанию в сложной местности

Эксперт по космическим технологиям и ветеран космической журналистики Пан Чжихао отметил, что астронавтам необходимо проходить сложные тренировки по выживанию, поскольку космические полёты связаны с непредсказуемыми факторами. Он пояснил, что экипаж должен быть готов к чрезвычайным ситуациям — например, если спускаемый аппарат приземлится в пустыне или горах. Пан Чжихао добавил, что для этого нужно оттачивать навыки исследования незнакомой местности, выбора укрытий, добычи и обработки пищи, связи со спасателями и другие практические умения.

