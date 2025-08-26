Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:52

Как использовать силу памяти для успешного обучения: секреты, о которых никто не говорит

Исследование РАН: как мозг фильтрует информацию для запоминания

Вы никогда не задумывались, почему воспоминания о первом штрафе за превышение скорости остаются в памяти ярче, чем-то, что вы ели на ужин две недели назад? Оказывается, наш мозг устроен так, чтобы эффективно учиться через значимые ассоциации.

Что обнаружили учёные?

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона выявили особые нейронные связи, которые активируются именно в процессе познания причинно-следственных связей. Это открытие, хоть и кажется интуитивным, может серьёзно повлиять на понимание механизмов обучения и помочь в разработке новых образовательных методик.

"Если вы видите тёмные тучи за окном, то понимаете: скоро дождь, и нужен зонт", — поясняет соавтор исследования Юнсол Пак.

Всего один-два ливня — и вы уже усвоили эту закономерность. А в мире, где цвет неба не связан с погодой, мы бы даже не смотрели наверх.

Как проходило исследование?

Лаборатория Барт, специализирующаяся на изучении памяти и обучения, исследовала, как мозг реагирует на первый опыт и определяет его значимость.

"Наш мозг запрограммирован на поиск связей между явлениями. Первый опыт обучения — это всегда особый момент", — отмечает Элисон Барт, профессор естественных наук в Колледже наук Меллона.

Учёные сосредоточились на взаимодействии двух типов нейронов в сенсорной коре — области, присутствующей не только у людей, но и у животных, таких как коровы или собаки. Сила связи между этими нейронами менялась только в том случае, если опыт был значимым и полезным для обучения.

"Изменения в мозге происходили только тогда, когда было чему учиться", — подчёркивает Пак.

Эксперимент на мышах

Юнсол Пак и её команда использовали мышей в качестве модели для изучения обучения. Они разделили их на три группы:

  • в первой группе мыши всегда получали награду после стимула (дуновения воздуха на вибриссы).
  • во второй награда появлялась иногда.
  • в третьей группе награда давалась без всякого стимула.

Когда связь между стимулом и наградой была ненадёжной, мыши быстро переставали обращать внимание на стимул, а активность их нейронов не менялась.

"Мозг способен отличать, есть ли смысл в ассоциации или её просто не существует", — объясняет Пак.

Что это значит для нас?

Как заключает Элисон Барт, наш мозг не просто учится — он настроен на извлечение смысла из происходящего: изучение нового — это мощный опыт. И наше исследование показывает, насколько мозг чувствителен ко всему, что имеет значение.

Это открытие помогает лучше понять не только человеческое, но и животное обучение, открывая дорогу к новым методам тренировки памяти и образования.

