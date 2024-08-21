Рецепт вкуснейшей цветной капусты со сметаной и сыром

Цветная капуста со сметаной и сыром — вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Оно отлично подойдёт для ужина. Расрываем рецепт этого вкусного блюда.
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 1 шт.
- Сметана — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление:
- Натереть сыр на мелкой тёрке.
- В миске смешать яйцо, соль, перец, сметану и сыр.
- Разделить цветную капусту на соцветия.
- Форму для запекания промазать подсолнечным маслом. Выложить на неё цветную капусту. Полить сметанно-сырной смесью.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/freepik
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