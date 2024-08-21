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Как приготовить вкусную цветную капусту со сметаной и сыром
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Рецепт вкуснейшей цветной капусты со сметаной и сыром

Как приготовить вкусную цветную капусту со сметаной и сыром

Цветная капуста со сметаной и сыром — вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Оно отлично подойдёт для ужина. Расрываем рецепт этого вкусного блюда.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 1 шт.
  • Сметана — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть сыр на мелкой тёрке.
  2. В миске смешать яйцо, соль, перец, сметану и сыр.
  3. Разделить цветную капусту на соцветия.
  4. Форму для запекания промазать подсолнечным маслом. Выложить на неё цветную капусту. Полить сметанно-сырной смесью.
  5. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/freepik

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