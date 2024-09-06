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Полезный и вкусный обед: запеканка из цветной капусты и индейки
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Запеканка с цветной капустой, индейкой и сыром — идеальный ужин для всей семьи

Полезный и вкусный обед: запеканка из цветной капусты и индейки

Этот рецепт запеканки из цветной капусты с индейкой станет отличным выбором для тех, кто ищет вкусное и сытное блюдо для обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 800 г;
  • Филе индейки — 600 г;
  • Яйца — 5 шт.;
  • Сметана 15% — 5 ст. л.;
  • Сыр твердый — 50 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте филе индейки небольшими кубиками и разложите его в жаропрочной форме. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи, равномерно распределив кусочки по форме.
  2. Разделите цветную капусту на мелкие соцветия, залейте их кипятком на 5 минут, затем обсушите и выложите поверх филе.
  3. Приготовьте заливку: в миске взбейте яйца, добавьте сметану и немного соли, затем выдавите чеснок. Всё тщательно перемешайте.
  4. Залейте филе и капусту полученной яичной смесью и посыпьте тёртым сыром. Плотно закройте форму фольгой.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Когда на поверхности появится румяная корочка, запеканка будет готова.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Personal Creations (CC BY 2.0 license)

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