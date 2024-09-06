Запеканка с цветной капустой, индейкой и сыром — идеальный ужин для всей семьи

Этот рецепт запеканки из цветной капусты с индейкой станет отличным выбором для тех, кто ищет вкусное и сытное блюдо для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 800 г;
- Филе индейки — 600 г;
- Яйца — 5 шт.;
- Сметана 15% — 5 ст. л.;
- Сыр твердый — 50 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль, специи по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте филе индейки небольшими кубиками и разложите его в жаропрочной форме. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи, равномерно распределив кусочки по форме.
- Разделите цветную капусту на мелкие соцветия, залейте их кипятком на 5 минут, затем обсушите и выложите поверх филе.
- Приготовьте заливку: в миске взбейте яйца, добавьте сметану и немного соли, затем выдавите чеснок. Всё тщательно перемешайте.
- Залейте филе и капусту полученной яичной смесью и посыпьте тёртым сыром. Плотно закройте форму фольгой.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Когда на поверхности появится румяная корочка, запеканка будет готова.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Personal Creations (CC BY 2.0 license)
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