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Нежная цветная капуста: запекаем со сметаной и сыром в духовке
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Цветная капуста со сметаной: популярное блюдо для гурманов

Нежная цветная капуста: запекаем со сметаной и сыром в духовке

Цветная капуста - это не только полезный, но и универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Одним из самых простых и вкусных вариантов является запеканка из цветной капусты со сметаной в духовке. Это блюдо идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Давайте разберёмся, как его приготовить.

Полезные свойства цветной капусты

Перед тем как перейти к рецепту, стоит отметить полезные свойства цветной капусты. Она является источником витаминов (C, K, группы B) и минералов (калий, фосфор, магний), а также содержит много клетчатки. Этот овощ помогает в поддержании здоровья сердца, улучшает пищеварение и способствует снижению веса, поэтому он отлично подходит для различных диет.

Ингредиенты

Для приготовления запеканки из цветной капусты со сметаной вам понадобятся:

  • 1 большой кочан цветной капусты
  • 200 г сметаны (можно использовать 20%-ную или 30%-ную для более насыщенного вкуса)
  • 100 г сыра (твердого или полутвердого, по вкусу)
  • 1-2 зубчика чеснока (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Специи (например, укроп, паприка, орегано) по желанию
  • Оливковое или растительное масло для смазывания формы

Приготовление

Шаг 1: Подготовка цветной капусты

  • Разделите капусту на соцветия. Промойте кочан под холодной водой, удалите листья и разделите его на небольшие соцветия.
  • Отварите капусту. Вскипятите воду в кастрюле, посолите её и добавьте соцветия. Варите капусту 5-7 минут до мягкости. Она должна быть чуть недоваренной, так как запекание в духовке продолжит процесс. Затем откиньте капусту на друшлаг и дайте стечь лишней воде.

Шаг 2: Подготовка заливки

  • Смешайте сметану с чесноком. В отдельной миске соедините сметану, пропущенный через пресс чеснок (если используете), соль и перец. По желанию добавьте специи для аромата.
  • Добавьте натёртый сыр. Вмешайте в сметанную массу половину натёртого сыра. Оставшуюся часть использовать для посыпки в конце запекания.

Шаг 3: Сборка блюда

  • Подготовьте форму. Смажьте глубокую форму для запекания оливковым или растительным маслом.
  • Вылейте соцветия в форму. Разложите отваренные соцветия цветной капусты ровным слоем.
  • Залейте сметаной. Равномерно распределите сметанную массу по капусте.

Шаг 4: Запекание

  • Содержите в духовке. Разогрейте духовку до 180°C и поместите форму с запеканкой на средний уровень. Запекайте в течение 25-30 минут.
  • Добавьте сыр. За 10 минут до завершения запекания посыпьте оставшимся натёртым сыром. Это придаст блюду аппетитную корочку.

Шаг 5: Подача

Запеканка готова, когда она приобретёт золотистую корочку. Дайте ей немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте. Блюдо можно оформлять свежей зеленью или лимонными дольками.

Цветная капуста со сметаной, запечённая в духовке, - это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое украсит любой стол. Оно прекрасно сочетается с отварным картофелем или как самостоятельное блюдо. Попробуйте этот простой и быстрый рецепт, и ваша семья оценит его вкус и пользу!

Фото: flickr.com by Calliope.

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