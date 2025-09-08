Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пюре из цветной капусты
Пюре из цветной капусты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:34

Быстрый и полезный гарнир: как приготовить пюре из цветной капусты за 15 минут

Сливки сделают пюре из цветной капусты нежнее

Вы когда-нибудь задумывались, как превратить обычную цветную капусту в нежное и изысканное блюдо, которое понравится всей семье? Пюре из цветной капусты со сливками — это не только вкусно, но и очень просто в приготовлении. Оно отлично подходит и для повседневного обеда, и для праздничного стола, а время на его создание займёт минимум.

Ингредиенты для пюре из цветной капусты

  • Цветная капуста — 400 г
  • Вода для варки — 1 л
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло — 40 г
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Сливки (лучше нежирные) — 60 мл

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки ингредиентов. Цветную капусту можно брать как свежую, так и замороженную. Если используете свежую, тщательно промойте её и разделите на небольшие соцветия. Замороженную капусту можно сразу отправлять в кастрюлю без предварительной разморозки. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сливки лучше брать нежирные — так пюре будет лёгким, но при этом сохранятся сливочные нотки.

Налейте в кастрюлю фильтрованную холодную воду и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте соль по вкусу. Опустите капусту в кипящую воду и варите на среднем огне около 10 минут после повторного закипания. Проверить готовность просто: проткните соцветия вилкой — они должны быть мягкими внутри. Важно не накрывать кастрюлю крышкой во время варки, иначе капуста может пожелтеть, а нам нужен красивый белый цвет.

Когда капуста сварится, слейте воду через дуршлаг и дайте овощам немного остыть. Затем переложите капусту в чашу блендера. Добавьте мягкое сливочное масло — оно придаст пюре нежность и аромат.

Влейте сливки в чашу блендера. Если вы готовите постный вариант, замените сливки на овощной отвар, в котором варилась капуста. Посолите по вкусу и добавьте щепотку молотого мускатного ореха — он придаст блюду изысканный аромат и подчеркнёт вкус капусты.

Взбейте смесь в блендере в импульсном режиме до получения гладкой и однородной массы. Структура пюре из цветной капусты должна быть такой же нежной, как и у классического картофельного пюре. Если блендера нет, можно использовать металлический пресс для картофельного пюре — мягкие соцветия легко разминаются вручную.

Перед подачей полейте пюре растопленным сливочным маслом и украсьте свежей зеленью — укропом, петрушкой или базиликом. Такое блюдо станет отличным гарниром к мясу, рыбе или самостоятельным лёгким ужином.

Несколько интересных фактов о цветной капусте

  1. Цветная капуста появилась в Средиземноморье более 2000 лет назад и была популярна уже в Древнем Риме.
  2. В отличие от многих других овощей, цветная капуста содержит вещества, которые помогают снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца.
  3. В некоторых странах цветную капусту называют "белой брокколи" из-за схожей текстуры и вкуса.

Пюре из цветной капусты — это простой способ разнообразить рацион и добавить в него полезный овощ, который понравится даже тем, кто обычно его не любит. Приготовьте это блюдо, и вы убедитесь, что вкус может быть не только полезным, но и невероятно нежным и приятным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду сегодня в 7:21

Медленный огонь и яркий желток: простой трюк для идеальной глазуньи

Узнайте, как приготовить идеальную яичницу глазунью с ярким желтком и нежным белком.

Читать полностью » Стручковая фасоль готовится на сковороде 15 минут сегодня в 6:46

Стручковая фасоль: 15-минутный лайфхак, который сэкономит ваш вечер и сделает гарнир звездой стола

Узнайте, как за считанные минуты приготовить вкусный и полезный гарнир из стручковой фасоли на сковороде.

Читать полностью » Салат с копченой курицей нужно настаивать в холодильнике не менее часа сегодня в 6:13

Сыр в салате с копченой курицей: как обычное блюдо становится необычным открытием

Откройте для себя простой и яркий рецепт салата с копченой курицей, ананасом и сыром — идеальное блюдо для праздника, которое готовится за считанные минуты.

Читать полностью » Яблочный уксус может заменить лимонный сок в капустном салате сегодня в 5:38

Хрустящая капуста и нежный горошек: дуэт, который взрывает вкусовые рецепторы

Простой и полезный салат из капусты с зеленым горошком — идеальное блюдо для любого стола.

Читать полностью » Манная каша с тыквой подходит для семейного завтрака сегодня в 5:04

Вкус детства или модный тренд? Манная каша с тыквой, которую стоит попробовать

Манная каша с тыквой — нежный и полезный завтрак, который готовится всего за 30 минут. Узнайте, как легко разнообразить утреннее меню для всей семьи.

Читать полностью » Хрустящие баклажаны с чесноком будут диетическими, если их зачем при 200°C сегодня в 4:31

Баклажаны обещают выделиться: рецепт, который полюбят все

Откройте простой рецепт хрустящих баклажанов с чесноком, помидорами и сыром. Идеальная закуска для ужина или вечеринки.

Читать полностью » Классический крабовый салат станет вкуснее с помидорами сегодня в 4:27

Крабовые палочки и сыр — комбинация, таящая в себе секрет быстрого и вкусного блюда

Открываем секрет вкусного салата с крабовыми палочками и помидорами — легкий, полезный и готов за минуты.

Читать полностью » Макароны в сливочном соусе подходят для ужина в будни сегодня в 3:52

Сливочный соус в два шага: лайфхак, о котором мало кто знает

Узнайте, как за считанные минуты приготовить нежные макароны в сливочном соусе — идеальное блюдо для занятых будней и семейных ужинов.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Историческая находка: обломки корабля подтверждают легенды о пиратах в Индийском океане
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке
Авто и мото

Что означают индикаторы на приборной панели автомобиля — разъяснение экспертов
Красота и здоровье

Учёные Венского медуниверситета подтвердили эффективность лаванды против тревожности
Красота и здоровье

Британские и бразильские исследователи доказали связь колбасы с когнитивными нарушениями
Садоводство

Осенью клубника формирует цветочные почки — агрономы назвали уход в сентябре
Садоводство

Соседи будут завидовать: секретный способ получить огромный урожай яблок – посадите это рядом
Дом

Умный дом для квартиры и реально полезные устройства в быту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet