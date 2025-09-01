Цветная капуста в кляре: идеальный гарнир и закуска для семейного ужина за 20 минут

Хотите удивить близких вкусной и необычной закуской, которая готовится быстро и просто? Цветная капуста в хрустящем кляре — именно то, что нужно! Она отлично подходит как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. А если добавить к ней любимый соус — будь то чесночно-сметанный, майонез или кетчуп — вкус станет ещё ярче и насыщеннее.

Ингредиенты для блюда

Цветная капуста — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука (+ для обваливания) — 2 ст. л.

Молоко (или сливки) — 200 мл

Растительное масло (для жарки) — 150 мл

Горчица — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Чеснок (или чесночный порошок) — по вкусу

Красный молотый перец — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт: как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде

Для начала подготовьте все продукты. Если у вас нет свежего чеснока, можно использовать чесночный порошок — он придаст блюду нежный аромат. Молоко можно заменить сливками, чтобы кляр получился более густым и насыщенным.

Разделите цветную капусту на соцветия среднего размера. Чем крупнее кусочки, тем дольше их нужно будет варить. Чтобы капуста не превратилась в кашу, не переваривайте её.

В миске смешайте молоко, яйцо, горчицу, соль, чеснок, а также красный и чёрный перец. Тщательно перемешайте венчиком или вилкой. Затем постепенно добавляйте муку, чтобы не образовались комочки. Кляр должен быть густым, но не слишком плотным — примерно как сметана средней жирности.

Вскипятите 1-1,5 литра подсоленной воды и опустите в неё соцветия. Варите около 5 минут после закипания, проверяя готовность зубочисткой — она должна легко проходить через капусту.

Слегка остудите капусту, затем обмакните каждое соцветие в кляр, а после — обваляйте в муке со всех сторон. Это обеспечит хрустящую корочку при жарке.

Разогрейте растительное масло в сковороде с высокими бортами — так будет удобнее жарить и меньше масла впитается в капусту. Обжаривайте соцветия на сильном огне по несколько секунд с каждой стороны до золотистой корочки. Готовое блюдо выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Несколько советов для идеального результата

Используйте муку высокого качества — она влияет на структуру кляра и его хрусткость. Для жарки лучше всего подходит рафинированное подсолнечное или кукурузное масло с высокой температурой дымления. Если хотите сделать блюдо более пикантным, добавьте в кляр щепотку паприки или карри.

Цветная капуста в кляре — это отличный способ разнообразить привычное меню. Она понравится и взрослым, и детям, а готовится гораздо быстрее, чем кажется. Попробуйте подать её с чесночно-сметанным соусом с зеленью или любимым кетчупом — и наслаждайтесь!