Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цветная капуста в кляре
Цветная капуста в кляре
© Adobe Stock by oktay is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:10

Цветная капуста в кляре: идеальный гарнир и закуска для семейного ужина за 20 минут

Как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде

Хотите удивить близких вкусной и необычной закуской, которая готовится быстро и просто? Цветная капуста в хрустящем кляре — именно то, что нужно! Она отлично подходит как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. А если добавить к ней любимый соус — будь то чесночно-сметанный, майонез или кетчуп — вкус станет ещё ярче и насыщеннее.

Ингредиенты для блюда

  • Цветная капуста — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука (+ для обваливания) — 2 ст. л.
  • Молоко (или сливки) — 200 мл
  • Растительное масло (для жарки) — 150 мл
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок (или чесночный порошок) — по вкусу
  • Красный молотый перец — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт: как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде

Для начала подготовьте все продукты. Если у вас нет свежего чеснока, можно использовать чесночный порошок — он придаст блюду нежный аромат. Молоко можно заменить сливками, чтобы кляр получился более густым и насыщенным.

Разделите цветную капусту на соцветия среднего размера. Чем крупнее кусочки, тем дольше их нужно будет варить. Чтобы капуста не превратилась в кашу, не переваривайте её.

В миске смешайте молоко, яйцо, горчицу, соль, чеснок, а также красный и чёрный перец. Тщательно перемешайте венчиком или вилкой. Затем постепенно добавляйте муку, чтобы не образовались комочки. Кляр должен быть густым, но не слишком плотным — примерно как сметана средней жирности.

Вскипятите 1-1,5 литра подсоленной воды и опустите в неё соцветия. Варите около 5 минут после закипания, проверяя готовность зубочисткой — она должна легко проходить через капусту.

Слегка остудите капусту, затем обмакните каждое соцветие в кляр, а после — обваляйте в муке со всех сторон. Это обеспечит хрустящую корочку при жарке.

Разогрейте растительное масло в сковороде с высокими бортами — так будет удобнее жарить и меньше масла впитается в капусту. Обжаривайте соцветия на сильном огне по несколько секунд с каждой стороны до золотистой корочки. Готовое блюдо выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Несколько советов для идеального результата

  1. Используйте муку высокого качества — она влияет на структуру кляра и его хрусткость.
  2. Для жарки лучше всего подходит рафинированное подсолнечное или кукурузное масло с высокой температурой дымления.
  3. Если хотите сделать блюдо более пикантным, добавьте в кляр щепотку паприки или карри.

Цветная капуста в кляре — это отличный способ разнообразить привычное меню. Она понравится и взрослым, и детям, а готовится гораздо быстрее, чем кажется. Попробуйте подать её с чесночно-сметанным соусом с зеленью или любимым кетчупом — и наслаждайтесь!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома сегодня в 3:26

Один секрет — и хачапури на сковороде выходит нежнее, чем в печи

Ленивые хачапури — это быстрый способ почувствовать вкус Грузии у себя дома. Минимум времени и ингредиентов, максимум аромата и удовольствия.

Читать полностью » Как приготовить макароны с мясным фаршем за 30 минут сегодня в 3:13

Как приготовить сытное блюдо из фарша и макарон без лишних хлопот

Хотите быстрый ужин из простых ингредиентов? Макароны с фаршем на сковороде — сытное блюдо с историей и секретами, которое удивит всю семью.

Читать полностью » Венгерский рецепт гуляша из свинины на сковороде сегодня в 3:11

Рецепт венгерского гуляша: древняя традиция в современной сковороде

Ароматный гуляш из свинины на сковороде: нежный, с подливкой, идеален для семьи. Узнайте простой рецепт с секретами и фактами о венгерской кухне.

Читать полностью » Заготовки для борща на зиму: быстрые рецепты по классическим и упрощённым вариантам сегодня в 2:26

Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой

Заготовка для борща на зиму превращает готовку в удовольствие: всего одна баночка — и ароматное блюдо будет на столе через 20 минут.

Читать полностью » Как приготовить тушеную картошку с овощами на сковороде сегодня в 2:17

Тушеная картошка с овощами: тайный способ превратить скучный гарнир в королевский пир

Узнайте, как быстро и просто приготовить тушеную картошку с овощами — сытное вегетарианское блюдо, которое легко адаптировать под любые вкусы и ингредиенты.

Читать полностью » Рецепт куриных стрипсов в стиле KFC сегодня в 2:14

Стрипсы KFC дома: как приготовить курицу, от которой гости будут в восторге

Хотите хрустящие куриные стрипсы KFC дома? Этот рецепт раскроет секреты ароматной панировки и идеального фритюра, полные вкуса и специй!

Читать полностью » Почему лисички горчат и как правильно готовить грибы — советы специалистов сегодня в 1:36

Секрет золотистой корочки: что нужно сделать с лисичками перед жаркой

Лисички могут быть невероятно вкусными, если знать секреты их приготовления. Почему они иногда горчат и как правильно их готовить — читайте в материале.

Читать полностью » Приготовление свекольной икры с помидорами и специями по домашнему рецепту сегодня в 1:11

Свекольная икра за полчаса — рецепт для тех, кто ценит здоровье и время

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусную и полезную свекольную икру — идеальную закуску для тех, кто следит за здоровьем и любит яркие блюда.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов
Авто и мото

Как выявить проблемы с уровнем масла в АКПП по признакам неисправности
Красота и здоровье

Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой
Садоводство

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима
Спорт и фитнес

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер
Еда

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока
Еда

Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле
Садоводство

Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru