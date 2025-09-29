Урожай цветной капусты превращается в пыль: привычные ошибки, которые губят грядку

Цветная капуста считается капризной культурой, и ошибки при её выращивании стоят дорого. Многие дачники удивляются, почему головки получаются рыхлыми, желтеют или вовсе не завязываются. Оказывается, проблема кроется в привычных действиях, которые кажутся правильными, но на деле вредят растению.

Основные факторы, влияющие на урожай

Цветная капуста требует сбалансированного питания, регулярного, но умеренного полива, а также правильной подготовки почвы. Важна не только агротехника, но и понимание сроков посева для разных сортов. Незначительные отклонения в уходе приводят к ощутимой потере качества урожая.

Сравнение правильных и неправильных подходов