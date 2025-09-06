Лёгкий, но с характером: салат, который не оставит равнодушным никого
Хотите приготовить яркий и в меру острый салат, который идеально подойдет как для обеда, так и для праздничного стола? Попробуйте салат Кавказский с говядиной и болгарским перцем — он не только вкусный, но и достаточно легкий, ведь говядина делает его более диетическим по сравнению с другими видами мяса.
Ингредиенты
- Говядина отварная — 200 г
- Болгарский перец — 200 г
- Красный сладкий лук — 150 г
- Свежая зелень — 20 г
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Уксус (лучше белый 9%, можно заменить) — 2 ст. л.
- Горчица — 2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Кавказские сухие травы — 0,5 ч. л.
Пошаговое приготовление
Отварите говядину до готовности. Чтобы мясо было удобно нарезать, положите его в пакет и дайте полностью остыть. Нарежьте охлажденную говядину тонкой соломкой и переложите в глубокую миску.
Очистите красный лук, промойте и нарежьте тонкими полукольцами. Разберите их на отдельные полоски и добавьте к мясу. Вымойте болгарский перец, обсушите, удалите плодоножки и семена. Нарежьте перец соломкой и соедините с остальными ингредиентами. Мелко порубите зелень и добавьте в салат.
В отдельной миске смешайте горчицу, измельченный чеснок, кавказские травы и черный молотый перец. Влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте заправку. Если хотите, замените уксус на другой по вкусу.
Посолите салат, заправьте приготовленным соусом и аккуратно перемешайте. Отправьте в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы лучше раскрылись. Подавайте салат к столу и наслаждайтесь!
Почему стоит приготовить именно этот салат?
- Быстро и просто
- Яркий вкус с пикантной ноткой
- Диетический вариант с говядиной
- Универсален — подходит и на каждый день, и для праздника.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru