Салат с говядиной и терияки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:40

Лёгкий, но с характером: салат, который не оставит равнодушным никого

Рецепт салата Кавказский с говядиной и болгарским перцем сохраняет баланс вкуса и пользы

Хотите приготовить яркий и в меру острый салат, который идеально подойдет как для обеда, так и для праздничного стола? Попробуйте салат Кавказский с говядиной и болгарским перцем — он не только вкусный, но и достаточно легкий, ведь говядина делает его более диетическим по сравнению с другими видами мяса.

Ингредиенты

  • Говядина отварная — 200 г
  • Болгарский перец — 200 г
  • Красный сладкий лук — 150 г
  • Свежая зелень — 20 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Уксус (лучше белый 9%, можно заменить) — 2 ст. л.
  • Горчица — 2 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кавказские сухие травы — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Отварите говядину до готовности. Чтобы мясо было удобно нарезать, положите его в пакет и дайте полностью остыть. Нарежьте охлажденную говядину тонкой соломкой и переложите в глубокую миску.

Очистите красный лук, промойте и нарежьте тонкими полукольцами. Разберите их на отдельные полоски и добавьте к мясу. Вымойте болгарский перец, обсушите, удалите плодоножки и семена. Нарежьте перец соломкой и соедините с остальными ингредиентами. Мелко порубите зелень и добавьте в салат.

В отдельной миске смешайте горчицу, измельченный чеснок, кавказские травы и черный молотый перец. Влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте заправку. Если хотите, замените уксус на другой по вкусу.

Посолите салат, заправьте приготовленным соусом и аккуратно перемешайте. Отправьте в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы лучше раскрылись. Подавайте салат к столу и наслаждайтесь!

Почему стоит приготовить именно этот салат?

  • Быстро и просто
  • Яркий вкус с пикантной ноткой
  • Диетический вариант с говядиной
  • Универсален — подходит и на каждый день, и для праздника.

