© Freepik by cookie_studio is licensed under Рublic domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:11

Ваши гости спросят рецепт: простое блюдо, которое создает атмосферу гостеприимства как на Кавказе

Рецепт хашламы из говядины с пивом в казане на костре

Что может быть лучше, чем после долгого дня на природе собраться у костра с друзьями и насладиться ароматным, сытным блюдом, которое готовилось несколько часов, вбирая в себя тепло огня и запахи дымка? Хашлама — именно то блюдо, которое создано для таких моментов. Это не просто еда, а настоящий ритуал, символ гостеприимства и щедрости Кавказа, способный объединить за одним столом самых разных людей.

В отличие от многих других блюд, где важна точность, хашлама приветствует эксперименты. Классический рецепт предполагает использование баранины и томатной пасты, но наш вариант с говядиной и пивом — это интересная вариация, которая придаёт мясу невероятную мягкость, а бульону — насыщенный хлебный аромат. Пиво не делает блюдо алкогольным, оно полностью выпаривается в процессе долгого томления, оставляя после себя лишь пикантный вкусовой акцент.

Секрет успеха: слои и время

Готовится хашлама в казане — идеальной посуде для томления. Весь процесс строится на послойной закладке ингредиентов, которые доходят до готовности в собственном соку и небольшом количестве жидкости. Главный секрет невероятного вкуса — это низкая температура и много времени. Блюдо не тушится, а именно томится, благодаря чему мясо становится тающим, а овощи сохраняют свою форму и насыщенный вкус.

Ингредиенты для настоящей хашламы

  • Говядина (лучше всего подойдет лопатка или грудинка) — 2 кг
  • Светлое пиво — 0,5 л
  • Картофель — 1,5 кг
  • Морковь (крупная) — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Помидоры (спелые, сочные) — 1 кг
  • Баклажаны — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Перец острый стручковый — 1 шт. (по желанию)
  • Чеснок — 1 головка
  • Пучок свежего базилика или кинзы
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Пошаговое руководство к действию

Подготовьте все овощи. Баклажаны освободите от хвостиков. Если они молодые, горечи в них не будет, но старые плоды лучше нарезать и подсолить, чтобы выделился сок, который затем нужно смыть — это избавит от горьковатого привкуса. Болгарский перец очистите от семян. Лук, морковь и картофель тщательно вымойте и почистите.

Установите казан и начинайте формировать блюдо слоями. Первым слоем выложите треть нарезанного тонкими кольцами или полукольцами репчатого лука. Он будет служить "подушкой" и не даст мясу пригореть.

Подготовленную говядину, нарезанную крупными кусками (примерно 4-5 см), выложите половину на луковую основу. Посолите, поперчите, обильно посыпьте частью нарубленной зелени и парой зубчиков чеснока.

Повторяйте слои, выкладывая их друг за другом в следующей последовательности:

  1. Вторая часть лука.
  2. Морковь, нарезанная крупными брусочками.
  3. Болгарский перец, нашинкованный широкой соломкой или кубиками (слегка посолите).
  4. Кубики баклажанов.
  5. Половина нарезанных дольками помидоров.
  6. Крупные куски картофеля.

Завершите "башню" оставшейся говядиной, зеленью, чесноком и последней частью лука и помидоров. Острый перец добавьте целиком к одному из средних слоев, если любите пикантность.

Теперь самый важный момент — заливка. Аккуратно, по стенке, влейте светлое пиво. Оно станет катализатором вкуса, поможет мясу стать еще нежнее и обогатит общий вкус бульона. Не стоит наливать больше указанного объема, так как сочные помидоры и другие овощи дадут достаточно собственного сока.

Закройте казан тяжелой крышкой и поставьте на очень слабый огонь или тлеющие угли. Забудьте о нем минимум на 3 часа. Не поднимайте крышку без крайней необходимости! Пусть блюдо медленно томится и доходит до совершенства. Подавайте хашламу прямо в казане, посыпав свежей зеленью, с грузинским лавашом или просто с куском душистого хлеба.

Интересный факт: многие народы Кавказа и Ближнего Востока оспаривают право называться родиной хашламы. Армяне, азербайджанцы, грузины — у каждого есть свой традиционный рецепт. Объединяет их одно: это всегда большое количество мяса и овощей, приготовленных вместе. Еще один факт: исторически это было блюдо пастухов, которые готовили его в горах из того, что было под рукой, используя в качестве посуды большой котелок.

