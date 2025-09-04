Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Юрская рыба — окаменелость
Юрская рыба — окаменелость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:37

Хвост-ускоритель: простая форма, которая даёт преимущество в охоте

Палеонтологи обнаружили широкую горловую пластину и ступенчатый профиль хвоста у рыбы Caturus

Что если бы мы могли взглянуть на морских хищников юрского периода, которые плавали в древних океанах? Новое исследование раскрывает загадки вымерших рыб семейства Caturidae и помогает узнать, как они выглядели и чем отличались.

Новое открытие в мире ископаемых рыб

Группа ученых под руководством Мартина Эберта из Университета Людвига-Максимилиана совместно с Адрианой Лопес-Арбарелло из Unidad Ejecutora Lillo провела детальный анализ ископаемых образцов рыб семейства Caturidae. Эти рыбы были быстрыми хищниками среднего размера — от 10 до 40 сантиметров. Их расцвет пришёлся на юрский период, когда было известно 14 видов, а к нижнему меловому периоду осталось всего три.

В результате исследования, опубликованного в Swiss Journal of Palaeontology, ученые выделили новый вид — Caturus enkopicaudalis sp. nov. Он был найден в верхнеюрских бассейнах платтенкалька архипелага Золенхофен и Нушплинген в Германии.

Что делает этот вид особенным?

Название нового вида происходит от греческого слова εγκοπή (enkopí), означающего "выемка", и латинского caudalis — "хвостовой плавник". Это отражает одну из главных особенностей — необычную форму хвоста.

  • хвостовой плавник у Caturus enkopicaudalis sp. nov крупный и раздвоенный, но с "двойной выемкой" и центральным плато.
  • такая форма создает ступенчатый профиль, совершенно не похожий на обычные раздвоенные хвосты других представителей рода Caturus.

Профессор Дэвид Беллвуд, коллега Эберта, отмечает, что подозревает, что это было эволюционное новшество, которое не выдержало испытания временем. Возможно, такая форма помогала ускорению, но за счет потери энергетической эффективности. Либо это адаптация к новой добыче и месту обитания, либо просто спонтанная дезадаптация.

Еще одна необычная черта — множество чешуек

Второй яркий признак нового вида — большое количество рядов чешуи. В отличие от других видов рода Caturus, у которых обычно 51-56 рядов, у Caturus enkopicaudalis sp. nov их оказалось 91-99. При этом чешуйки мелкие, гладкие, с прямыми краями и без выраженного рисунка.

Также задняя часть хвостового плавника покрыта толстой ганоидной чешуёй — уникальной для верхнеюрских видов рода Caturus.

Особенности строения челюсти и зубов

Caturus enkopicaudalis sp. nov имеет тонкую и стержневидную верхнюю челюсть, типичную для сосущих рыб. На верхней челюсти расположено 33 небольших острых зуба, а на нижней — 25, из которых два зуба в три раза длиннее остальных. Это делает зубы нового вида заметно крупнее и шире, чем у других представителей семейства.

Горловая пластинка у этого вида — одна из самых широких среди сатурий, что также выделяет его среди родственников.

Это открытие расширяет наше понимание разнообразия рода Caturus в юрский период. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут выявить еще больше новых видов вымерших рыб, что позволит глубже понять эволюцию и жизнь древних морей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вулканы и бунты: как извержение Лаки спровоцировало Французскую революцию – новое открытие сегодня в 12:07

Ледниковый период раздора: как природа обрушила монархии Европы

Узнайте, как Малый ледниковый период и извержения вулканов влияли на цены, вызывая голодные бунты и революции в Европе. Новое исследование раскрывает связь климата и социальной нестабильности.

Читать полностью » Опасный уран в микромире: как диатомеи влияют на распространение радиоактивных веществ в океане сегодня в 11:06

Микроскопические водоросли, огромная проблема: накапливаемый уран угрожает экосистеме

Учёные выяснили, что диатомовые водоросли накапливают уран. Это может привести к распространению радиоактивных веществ по пищевой цепочке.

Читать полностью » Микропластик в воздухе атакует урожай: новое исследование выявило шокирующие факты сегодня в 10:45

Устьица – врата для микропластика: новое исследование изменило представление об опасности — как защититься

Ученые выяснили, что листья растений втягивают микропластик из воздуха через устьица. Это открывает новый путь загрязнения и ставит под угрозу листовые овощи.

Читать полностью » Астероид 2025 QV5 сегодня приблизится к Земле: ученые раскрыли важные детали сегодня в 9:45

Земля избежала столкновения: астероид размером с автобус промчался мимо — что это значит

Сегодня астероид 2025 QV5 пролетит мимо Земли. Несмотря на малый размер, он важен для исследований. Узнайте, почему NASA пристально следит за траекторией небесного тела и как это влияет на безопасность.

Читать полностью » Марс как капсула времени: обнаружены реликвии времён формирования Солнечной системы сегодня в 8:45

Марс — архив Солнечной системы: найдены следы столкновений 4,5 миллиарда лет назад

Миссия NASA InSight выявила в мантии Марса фрагменты протопланет возрастом 4,5 млрд лет. Марсотрясения указали на древние структуры, хранившие тайны формирования Солнечной системы.

Читать полностью » В Грузии нашли челюсть Homo erectus возрастом 1,8 млн лет: что это меняет сегодня в 7:45

В Грузии откопали сенсацию: челюсть древнего человека расскажет о прошлом

В Грузии найдена челюсть Homo erectus возрастом 1,8 млн лет. Находка может изменить представления о миграции *Homo erectus* и раннем появлении за пределами Африки.

Читать полностью » Новая находка в Перу: трёхмерная стена доказывает существование развитой цивилизации 4000 лет назад сегодня в 6:45

Стена, изменившая историю: найденный в Перу артефакт ошеломил мир

В Перу обнаружена трехмерная стена возрастом 4000 лет! Находка меняет представление о развитии древних Американский цивилизаций, раскрыв тайны искусства и культуры.

Читать полностью » Древняя эпидемия: зауроподы массово гибли от остеомиелита – новое исследование сегодня в 5:45

Эпидемия в мире динозавров: что убивало зауроподов 80 миллионов лет назад – ужасающие находки

Новое исследование: даже гигантские зауроподы, жившие 80 млн лет назад, страдали от опасного остеомиелита – инфекции костной ткани. Масштабы явления и причины распространения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи отмечают: горячий душ после полета ухудшает кровообращение и обезвоживает кожу
Питомцы

Маленькие ритуалы кошки делают атмосферу дома особенной
Садоводство

Масличная редька как сидерат: рекомендации по посеву и севообороту от экспертов
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Дези Бартлетт пояснила, когда лучше заниматься спортом для контроля веса
Садоводство

Садовый дизайнер Иш: охидеи могут зацвести повторно в сентябре
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet