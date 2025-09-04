Хвост-ускоритель: простая форма, которая даёт преимущество в охоте

Что если бы мы могли взглянуть на морских хищников юрского периода, которые плавали в древних океанах? Новое исследование раскрывает загадки вымерших рыб семейства Caturidae и помогает узнать, как они выглядели и чем отличались.

Новое открытие в мире ископаемых рыб

Группа ученых под руководством Мартина Эберта из Университета Людвига-Максимилиана совместно с Адрианой Лопес-Арбарелло из Unidad Ejecutora Lillo провела детальный анализ ископаемых образцов рыб семейства Caturidae. Эти рыбы были быстрыми хищниками среднего размера — от 10 до 40 сантиметров. Их расцвет пришёлся на юрский период, когда было известно 14 видов, а к нижнему меловому периоду осталось всего три.

В результате исследования, опубликованного в Swiss Journal of Palaeontology, ученые выделили новый вид — Caturus enkopicaudalis sp. nov. Он был найден в верхнеюрских бассейнах платтенкалька архипелага Золенхофен и Нушплинген в Германии.

Что делает этот вид особенным?

Название нового вида происходит от греческого слова εγκοπή (enkopí), означающего "выемка", и латинского caudalis — "хвостовой плавник". Это отражает одну из главных особенностей — необычную форму хвоста.

хвостовой плавник у Caturus enkopicaudalis sp. nov крупный и раздвоенный, но с "двойной выемкой" и центральным плато.

такая форма создает ступенчатый профиль, совершенно не похожий на обычные раздвоенные хвосты других представителей рода Caturus.

Профессор Дэвид Беллвуд, коллега Эберта, отмечает, что подозревает, что это было эволюционное новшество, которое не выдержало испытания временем. Возможно, такая форма помогала ускорению, но за счет потери энергетической эффективности. Либо это адаптация к новой добыче и месту обитания, либо просто спонтанная дезадаптация.

Еще одна необычная черта — множество чешуек

Второй яркий признак нового вида — большое количество рядов чешуи. В отличие от других видов рода Caturus, у которых обычно 51-56 рядов, у Caturus enkopicaudalis sp. nov их оказалось 91-99. При этом чешуйки мелкие, гладкие, с прямыми краями и без выраженного рисунка.

Также задняя часть хвостового плавника покрыта толстой ганоидной чешуёй — уникальной для верхнеюрских видов рода Caturus.

Особенности строения челюсти и зубов

Caturus enkopicaudalis sp. nov имеет тонкую и стержневидную верхнюю челюсть, типичную для сосущих рыб. На верхней челюсти расположено 33 небольших острых зуба, а на нижней — 25, из которых два зуба в три раза длиннее остальных. Это делает зубы нового вида заметно крупнее и шире, чем у других представителей семейства.

Горловая пластинка у этого вида — одна из самых широких среди сатурий, что также выделяет его среди родственников.

Это открытие расширяет наше понимание разнообразия рода Caturus в юрский период. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут выявить еще больше новых видов вымерших рыб, что позволит глубже понять эволюцию и жизнь древних морей.