Ошибки хозяев делают кошку тревожной и агрессивной

Многие владельцы кошек уверены, что питомцы способны мстить за обиды — например, нарочно портить вещи или устраивать беспорядок. Однако специалисты считают это заблуждением.

Зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с Pravda.Ru пояснил, что поведение кошек определяется инстинктами и базовыми потребностями, а не человеческими эмоциями.

"Если кот разбросал наполнитель или случайно что-то повредил, он не понимает, что это расстраивает хозяина. Животные не могут переносить свои чувства на других — месть им просто не свойственна", — отметил эксперт.

Почему возникает "плохое" поведение

По словам Волкова, чаще всего причина кроется в нехватке внимания или в неудовлетворённых потребностях животного. Это может быть желание поиграть, исследовать территорию, охотничий инстинкт или стресс от изменения обстановки.

Ошибки владельцев

Многие хозяева пытаются наказывать питомцев физически, считая, что это исправит поведение. Но, как подчёркивает зоопсихолог, такой подход только разрушает доверие.

"Кот не учится правильно себя вести, а начинает воспринимать хозяина как источник боли. При этом чувства обиды, подобной человеческой, у животных не формируется", — объяснил он.

Как наладить контакт

Вместо наказаний специалист рекомендует выстраивать взаимодействие с кошкой на основе доверия и последовательности. Важно понимать её инстинкты и обеспечивать условия, при которых животное будет чувствовать себя спокойно и защищённо.

Гармоничные отношения формируются не через страх, а через внимание, заботу и уважение к особенностям питомца.