Как наши жидкие обои превратились в кошачий скалодром

Когда мы решили сделать ремонт своими силами, я мечтал о чём-то тёплом и фактурном. Жидкие обои казались идеальным решением: мягкая текстура, уютный вид, приятная на ощупь поверхность. Мы с энтузиазмом замешали смесь, нанесли её на стены — и гордились результатом. Но радость длилась недолго.

Появление нового "аттракциона"

Наши кошки заметили новинку в первый же день. Они осторожно подходили к стене, обнюхивали, пробовали задними лапами упереться в пол и тянуться вверх. Через пару дней я застал их в процессе: передние лапы вонзились в мягкое покрытие, задние отталкивались от плинтуса, и вот уже кошка "поднимается" на полметра.

Почему это произошло

Текстура жидких обоев оказалась для кошек почти идеальной: шероховатая, цепкая, слегка упругая. Для животного это как когтеточка, но в формате целой стены. И, в отличие от обычных обоев, материал не рвался сразу, что делало процесс ещё интереснее для них.

Попытки спасти ремонт

Сначала я пробовал просто отгонять их, но это работало только в моём присутствии. Потом мы закрыли самые пострадавшие участки прозрачными панелями из оргстекла на высоту кошачьего прыжка. Параллельно поставили новые когтеточки вблизи, натёрли их мятой и начали играть с кошками там, чтобы перенаправить их внимание.

Чему нас научил этот опыт

Я понял, что любые материалы в доме с животными должны выбираться с оглядкой на их привычки. Жидкие обои можно делать, но в зонах, недоступных для когтей — например, выше метра от пола или в комнатах, куда животные не заходят.