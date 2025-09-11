Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка с белыми носочками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:35

Поцелуй в мордочку может быть опасен для здоровья

Ветеринар Майкл Фокс объяснил, почему кошки не воспринимают поцелуи как знак любви

Поцелуй для человека — символ нежности и любви, но для кошки этот жест не имеет того же значения. Учёные предупреждают: приписывая питомцам человеческие эмоции и привычки, мы часто искажаем их реальное поведение.

Язык запахов и прикосновений

Доктор ветеринарии и зоопсихолог Майкл У. Фокс объясняет, что кошки живут в мире запахов и тактильных сигналов. В их эволюции не возникло аналога человеческому поцелую. Зато проявления привязанности выражаются иначе: через взаимное вылизывание шерсти или лёгкое бодание головой.

Как кошки показывают любовь

Исследования подтверждают: у кошек формируется прочная эмоциональная связь с хозяином, похожая на человеческую привязанность. Но выражается она по-своему — через доверительное поведение. Если питомец расслабленно лежит на коленях, подставляет живот для поглаживаний или мурлычет, это значит, что он чувствует себя в безопасности. Особый знак — облизывание рук или лица хозяина: такой жест приравнивается к включению человека в "семью", как это делает мать-кошка с котятами.

Двусмысленность поцелуев

Реакция на поцелуй зависит от характера и опыта кошки. Одни животные отвечают мурлыканьем и лаской, другие — напротив — демонстрируют недовольство: прижимают уши, отворачиваются или начинают подёргивать хвостом. Важно уметь распознавать эти сигналы и уважать личные границы питомца.

Вопрос безопасности

С точки зрения гигиены поцелуи в мордочку нежелательны: во рту кошки содержатся бактерии, способные вызвать инфекции. Безопаснее выражать нежность через поглаживания или лёгкие поцелуи в макушку. С незнакомыми животными подобные проявления вовсе не рекомендуются.

Доверие строится постепенно

Эксперты советуют не навязывать контакт, а дать кошке возможность самой проявить инициативу. Протянутая ладонь для знакомства поможет питомцу привыкнуть и наладить доверительные отношения. Так шаг за шагом формируется настоящая связь, в которой важнее понимание и уважение, чем человеческие аналоги жестов.

